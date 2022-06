Al conmemorar su 25 aniversario, Fundación Azteca llevó a cabo este fin de semana el Simposio “Re-Pensando la Educación”, que reunió a más de 200 profesores y directivos de diferentes escuelas del país que han implementado el modelo educativo Azteca. El evento fue inaugurado por Ninfa Salinas Sada, presidenta del Consejo de Fundación Azteca y tuvo por objetivo brindar herramientas y metodologías innovadoras de enseñanza, para identificar y potenciar el talento de las nuevas generaciones de estudiantes.

Interesante que Salinas Sada destacó que uno de los pilares del modelo educativo de Fundación Azteca es empoderar a los jóvenes para que éstos sean líderes de un mundo mejor, y que, de la mano de sus maestros, encuentren su talento y fortalezas para empoderarlos en un ambiente de plena libertad. Cabe destacar que el Modelo Educativo Azteca brinda a los alumnos: Educación personalizada centrada en sus fortalezas y habilidades; Enseñanza a partir del juego, que les permita generar soluciones innovadoras a los problemas actuales; Conciencia sobre la libertad, como el valor fundamental para el desarrollo del ser humano y la sociedad; y Desarrollo de habilidades sociales y emocionales.

Más que conceptos, el Simposio “Re-pensando la Educación” presentó en dos días de conferencias y talleres, ideas innovadoras en voz de expertos de talla mundial como Kate Robinson, especialista sobre la creatividad e innovación en la educación; Martin Lackéus, de la Universidad de Chalmers de Suecia; Elisa Guerra, integrante de la UNESCO para el reporte “Futuros de la educación”; y Fernando Valenzuela, reconocido como Global Digital Education Thought Leader. Sin duda, se trató de un espacio importantísimo para impulsar a los jóvenes talentos mexicanos, porque tal y como refiere la máxima: sin educación no hay futuro.

Reglas claras de la inversión. Ha sido Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quien una vez más ha expresado la preocupación de los empresarios; que no es otra cosa que el respeto a las reglas de inversión. Les preocupa que inviertan en algún sector, y que dé un momento a otro les violen garantías a su negocio. Pero aunque se pensará que este encuentro entre empresas y el Presidente Andrés Manuel López Obrador se dio por una petición urgente o un desencuentro con el Ejecutivo federal, no es así, se tratan de reuniones que se han dado casi desde el inicio de su sexenio con los empresarios más acaudalados del país para fomentar la inversión no sólo nacional, sino también la extranjera.

Hoy se sabe que esa preocupación también es de hombres de dinero de naciones asiáticas, pero que comentan que sino hay reglas claras y certidumbre nada más no vendrán a México. Incluso se sabe que en esta última reunión se levantó la voz para caminar de la mano con el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, porque sería un eslabón importante para evitar la escalada de precios. Ponga mucha atención porque en esta charla se comentaron graves inquietudes sobre las políticas emprendidas en el sector energético de México, que no es otra cosa que lo que se volvió a decir que saben claramente la posición de la iniciativa privada con respecto al sector petrolero y eléctrico de nuestro país por lo que esperan mayor claridad de la 4T.

Vuelos AIFA. Copa Airlines le ha venido a dar a la Cuarta Transformación un instante de tranquilidad entre tantos señalamientos de tener escasos vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Resulta que esta compañía panameña volará a partir de la tercera semana de septiembre para llevar al puerto aéreo de Tocumen, en Panamá, uno de los principales hubs internacionales de América Latina. Por cierto, ¿cómo irá el canciller Marcelo Ebrard con las negociaciones con Qatar Airways para que vuele desde el AIFA?, porque una cosa es que despeguen los vuelos desde esa terminal aérea en el marco del mundial de futbol y otra, que sea de forma permanente.

Voz en off. La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), de Aldimir Torres Arenas, tiene todo listo para iniciar el 5 de julio y de manera virtual el “Diplomado de Economía Circular en Plásticos”, avalado por la universidad Anáhuac, en donde brindará herramientas técnicas y prácticas de soluciones ambientales…