Más Problemas para el Espacio Aéreo Mexicano

El tema de los problemas en el espacio aéreo nacional de México parece no terminar, y es que ya no sólo es un tema nacional, sino internacional en el que muchas aerolíneas extranjeras no sólo se sienten presionadas para operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino porque desde ya se les pide que pongan en sus itinerarios oficiales sus rutas hacia el aeropuerto del Estado de México, en el que muchas responden que apenas están negociando y que lo harán cuando México recupere la Categoría 1 que avala la Federal Aviation Administration (FAA). Pero el tema no para ahí, porque integrantes del colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido exigen al Gobierno de México, a través de sus autoridades aeronáuticas, su inclusión en el rediseño del espacio aéreo del Valle de México por ser un grupo de interés como lo mandata desde 2001 la Asamblea de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), en la Circular 351, específicamente sobre la “Participación de la comunidad en la gestión ambiental en la aviación”.

La respuesta a este tema se dará luego del envío de una carta-oficio al subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons. Pero además hacen el llamado a una oficina que no toma llamadas, y mucho menos hace por establecer una línea de comunicación, para mínimamente escuchar su opinión. Si usted recuerda, este colectivo es parte de los afectados por el ruido que provocan las aeronaves con el rediseño, que los ha afectado gravemente su salud y la de otras especies. Se apegan a una responsabilidad del gobierno de cuidar a los ciudadanos en su salud. En sus derechos humanos, por eso, en esta ocasión, en estas mesas de trabajo quieren estar presentes.

Desde el cambio ocurrido desde el pasado 25 de marzo de 2021 en las rutas de llegada y salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), advirtieron al gobierno la relevancia de su participación en las mesas donde ya están los pilotos, los controladores de vuelo y las aerolíneas, es “de suma importancia” porque el rediseño, además de duplicar la zona de sobrevuelos a menos de 4 mil pies, ahora también abarcan las zonas más altas del Valle de México, causando un gran impacto ambiental, ruido y gases efecto invernadero. Las cartas oficio ya están en los escritorios de José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA); Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes; Heriberto Salazar Eguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, y a Cuitláhuac Gutiérrez, gerente de la oficina en México de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Anote en todo esto el acercamiento del próximo periodo legislativo, donde el Congreso de la Unión tendrá que aprobar recursos para subsanar las deficiencias del AIFA, y que entregó puntualmente la FAA a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para cumplir con sus obligaciones impuestas por ley.

Así que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), tendrá que venir este apartado que se podría usar en los primeros días de 2023. Ya veremos cuántos millones de pesos quedan para este fin, porque bien se sabe de la vida exquisita que se dan en esas oficinas de gobierno, incluso donde su 90 por ciento de la AFAC se destina para el pago de servicios, y el resto es para gasto de operación, administración y agregue personal insuficiente, calificado, entrenado, actualizado, bien pagado, con equipos modernos, aviones verificadores, tecnología suficiente, actualizada, y, todo aquello necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones donde en ocasiones, el personal labora con equipos y computadoras de su propiedad.

