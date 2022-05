Van por regular empresas de seguridad

Parece la historia sin fin, pero una vez más el Gobierno federal va por la regulación de todas y cada una de las empresas de seguridad privada que hay en el país. Y es que ese fenómeno que nació con el expresidente Vicente Fox, y tuvo su auge con expresidente Felipe Calderón y consolidación con el expresidente Enrique Peña Nieto, hoy vive un nuevo episodio de expansión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por ello han detectado desde Palacio Nacional que hay que poner orden porque está generando que algunas actúen como grupos armados o aquellas que usan uniformes que parecieran oficiales entre otros fenómenos que se están dando en esta industria.

En las mañaneras se presume que algunos delitos y zonas están controladas y básicamente la inseguridad no existe o es un tema menor, pero en otros se ha agravado el asunto. Lo que se dice en principio es para que estas compañías ofrezcan un mejor servicio a la población, pero también es para tener registradas a las que existen y las que so pretexto se usan para delinquir. Incluso desde la oficina de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ignacio Hernández Orduña, ha dicho que no se pretende entorpecer su labor sino hacerla con mayor coordinación y facilidades de trámites, para cumplir con todas y cada una de las leyes para su objetivo.

Sabemos que este mes de mayo y junio se reunirá con todos los reguladores estatales de seguridad privada del país, para normar criterios de actuación, para que antes de que concluya este 2022 sea aprobada la nueva Ley General de Seguridad Privada, que actualmente se encuentra en estudio en comisiones de la Cámara de Diputados. Pero el tema va más allá, porque se ha detectado que empresas de seguridad tienen elementos mal capacitados generando más problemas que beneficios, incluso hablando del costo para empresas y la sociedad en su conjunto. Rosa Icela Rodríguez, encargada del gabinete en temas de seguridad sigue muy de cerca este proceso porque es un encargo puntual del presidente Andrés Manuel López Obrador donde se cree que esto ayudará a fortalecer la seguridad con autoridades federales en municipios donde ofrecen su servicio. De ninguna manera se piense que pasarían a las filas del ámbito federal, pero se les quiere ver como aliados para que en sus filas, no se tenga, no se esconda a delincuentes, mucho menos que les sirvan a ellos. Uno de los pasos sin duda será capacitarlos y profesionalizarlos, por lo que anote usted en este asunto a la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), que encabeza Salvador López Contreras.

Focos amarillos en contratos en SLP. El que está teniendo un buen arranque en el gobierno de San Luis Potosí es Ricardo Gallardo. Sin embargo, en el propio gobierno hay quien está prendiendo focos amarillos en las actividades que realizan en esa administración Héctor Serrano, quien fuera secretario de Movilidad en la Ciudad de México y su mancuerna, María Eugenia Guarneros, pues de plano se comenta que han “tomado por asalto” la Oficialía Mayor del gobierno de la entidad, donde se están manejando y eligiendo proveedores para el gobierno, generando dudas sobre si hay algún tipo de pago de cuotas y sobre la presencia de empresas con las que hubo proximidad en algún momento en la capital, al igual que temores de que algunas licitaciones realizadas pudieran ser “a modo o candadeadas”. El asunto está haciendo ruido en los espacios del propio gobierno estatal, pero también está empezando a propalarse en espacios políticos donde en un momento dado podría hacer crisis.

Voz en off. A unos meses de asumir el cargo como alcalde de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el morenista Adolfo Cerqueda Rebollo se encuentra en la mira por la opacidad con la que ha manejado su gestión. En abril lanzó la convocatoria de la licitación NEZA-LPNP-M-010-2022 para rentar patrullas por tres años, con un costo superior a los 300 millones de pesos.

Desde el inicio este procedimiento fue cuestionado tanto por los regidores como por diputados locales, debido a que se llevó a cabo en apenas 10 días, situación que de inmediato encendió las alertas, pero más allá de la premura, las sospechas de corrupción se han agudizado, pues desde el 26 de abril el ayuntamiento determinó quién fue el ganador y es la hora que el nombre de la empresa adjudicada no se ha hecho público, tampoco se han transparentado las ofertas que recibió uno de los municipios con mayor aumento de pobreza.

Lejos de eso, Cerqueda se ha ocupado en los últimos días en las celebraciones del 59 aniversario del municipio mexiquense, donde se le ha podido ver bailar reguetón. Hasta ahora lo único que se sabe es que a la junta de aclaraciones se presentaron Jet Van Car Rental, de Cuauhtémoc Velázquez ,y Teresa López, que en enero finalizó la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública, entonces a cargo de Irma Eréndira Sandoval y Forza Arrendadora Automotriz, compañía hermana de Jet Van, con la que comparte representante legal...