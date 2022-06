La sospechosa Operación de eNomina

Fue en 2015 cuando se constituyó en México la empresa eNomina. Por esos años, Gustavo Boletig, su apoderado, comenzó a acercarse a las dependencias de gobierno para ofrecer su tecnología que supuestamente traería salud financiera para los usuarios, un software gratuito que administra los descuentos de crédito de los trabajadores vía nómina. Así logró hacerse de convenios con instancias públicas de todo el país, entre ellas la Secretaría de Educación de Guerrero con quien firmó un acuerdo en 2017, mismo que le permitió acceder a información privilegiada que entonces se encontraba bajo resguardo de la Secretaría. Años después, comienza a cuestionarse el uso dado a los datos y no sólo eso, sino que, en Guerrero, que lleva Evelyn Salgado, ya denunciaron ante las autoridades a la compañía. Las autoridades tendrán que seguir la huella de eNomina hasta Brasil, y detenerse en uno de los personajes clave de la compañía: Renato Vieira, a quien se le ha relacionado con ZetraSoft, acusada de sobornar a funcionarios brasileños para obtener contratos de gestión de descuento vía nómina.

Festeja Crédito Maestro. Una de las firmas que se ha afianzado en el mercado financiero es Crédito Maestro, fundada por Oliver Fernández Mena, pues cumplió 20 años de operación en el sector de crédito de nómina no bancario, en esta consolidación también resalta la labor de su hermano Gerardo al fungir como director general. Como parte de este aniversario la firma que cuenta con 80 sucursales en 29 estados del país y 2 mil 500 asesores, anunció una línea de crédito de 150 millones de pesos, donde CIBanco será el financiador. Sin duda con esta operación se refleja la confianza en una empresa 100 por ciento mexicana y en el sector de crédito de nómina, recordemos que este tipo de créditos son una opción para miles de familias mexicanas que no tienen acceso a la banca tradicional. En este sentido, la empresa ha revolucionado el sector mediante su modelo operativo, al generar confianza entre sus asesores, clientes y comunidad.

Foro Agroindustrial. La próxima semana verá la luz el Foro Internacional Agroindustrial, un evento que por el Covid-19 se tuvo que posponer algunos meses. Este encuentro es de suma relevancia para la iniciativa privada al ser un sector de los pocos que registran datos de crecimiento importante. Es organizado por Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, y ahí veremos a Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura. También veremos a José Antonio Centeno, a gente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que preside Vicente Yáñez, y representantes de diversas embajadas acreditadas en el país.

Crédito a Compartamos. Banco Compartamos, filial de Gentera, ha recibido el respaldo de BID Invest, banco multilateral asociado al Banco Interamericano de Desarrollo, para continuar con su negocio de financiamiento a micro y pequeñas empresas, y para fortalecer el de las empresas lideradas por mujeres en México. Quizá se pensará que no son los grandes recursos, pero esos 2.5 millones de dólares son interesantes si hablamos del impulso también a la bancarización. De acuerdo a datos del Banco Mundial en todo el mundo alrededor de 1,600 millones de adultos no están bancarizados; es decir, no tienen acceso a los servicios de un banco u organización financiera similar, y la Asociación de Bancos de México (ABM) dice que el 53% de los adultos en el país no tiene una cuenta bancaria y 7 de cada 10 no tienen acceso al crédito.

Voz en off. Hay que poner mucha atención a lo que sucede en Kavak México, que dirige Alejandro Guerra, y cuya comunicación lleva Víctor Manuel Reyna, al que le gusta presumirse como Communications Manager, porque resulta, que sabemos de buena fuente que desde el Servicio de Administración Tributaria, que encabeza la dama de hierro, Raquel Buenrostro Sánchez, se ha pedido un expediente muy completo de sus operaciones. Por esto hay gran preocupación en las oficinas de la que se dice unicornio. Pero mientras esto sucede, las quejas en Profeco y en las redes sociales siguen subiendo…