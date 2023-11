Terreno político en movimiento

En Mexicali, Baja California, las altas temperaturas no sólo tienen raíz en la época veraniega, pues el calor está en ascenso también en lo que toca al terreno político, y si no me cree basta con observar los movimientos de los guindas.

Como sabrá, la capital bajacaliforniana se encuentra encabezada por la morenista Norma Bustamante Martínez; sin embargo, entre los ciudadanos las dudas respecto al desempeño de la alcaldesa son cada vez más fuertes y tienen que ver directamente con la protección de los pobladores.

Así, las percepciones cada vez más desangeladas sobre Bustamante recaen en la decadencia en que parece haber caído la ciudad antes apacible, y es que, en la actualidad, se padece el peor de los mundos en materia de seguridad y servicios públicos, sobre todo en lo que se refiere a homicidios, asaltos y decenas de personas desaparecidas, así como la infinidad de baches y calles despedazadas que se observan por todas partes.

Preocupados por este escenario, en las filas de Morena planean lanzar perfiles frescos para sostener el estandarte del partido en la contienda interna por la candidatura a la alcaldía de Mexicali. Entre las opciones figura la exregidora Janeth Raquel Tapia Barrera, quien representa en la urbe a la organización SUMA “Construyendo Sociedad”. Los antecedentes de Janeth son desempeñar un decoroso papel como regidora de Mexicali, lo que le valió ser tomada en cuenta en el equipo “claudista” y ser considerada carta competitiva para competir y ganar dicha candidatura. Al tiempo.

Misión logística. Con la finalidad de fortalecer las relaciones comerciales con España, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC) se encuentra participando activamente en la “Misión Inversa Logística México 2023”, organizado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

Se buscan impulsar acuerdos orientados a mejorar, optimizar y colaborar de manera conjunta para potenciar las cadenas de suministro y promover el crecimiento del comercio marítimo entre ambos países.

El evento, que tiene lugar esta semana, reúne a líderes y expertos del sector marítimo y logístico de ambos países, quienes están explorando oportunidades y compromisos dirigidos a optimizar los canales de comercio para las importaciones y exportaciones, entre la península ibérica y México.

Debate INBAL. Esta semana hablábamos de la proveeduría de tarjetas electrónicas para vestuario que se buscaba en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), de Lucina Jiménez, pues resulta que el organismo ha apretado las tuercas de la maquinaria mediante estrictos sistemas de control en el manejo de los recursos y transparencia, tan es así que tal como informó a esta columna, la razón social Nueve09, parte de Servicios Avanzados de Procesamiento de Información, Tecnología y otros, S.A.P.I de C.V., quedó descalificada del proceso debido a que los plásticos no podían ser utilizados en restaurantes u otros rubros y dicha firma tenía en su directorio a compañías como Vips, entre otras.

Finalmente, la ganadora fue Toka Internacional, de Hugo Villanueva, empresa que cumplió con los requerimientos legales, técnicos y de calidad; no obstante, en escena queda el freno a empresas con historial negro por casos de fraude contra miles de afectados.

Voz en off. El documental Una Jauría llamada Ernesto, producido por N+ Docs, Animal de Luz y Artegios, llega este 10 de noviembre a ViX, el servicio de streaming en español, tras ser reconocido en diversos festivales de cine nacionales e internacionales por su capacidad para retratar una dura realidad que acecha a miles de jóvenes mexicanos.

Bajo la dirección del multipremiado documentalista Everardo González, el largometraje presenta una cadena de miradas individuales que componen a un personaje colectivo: el muchacho que en un momento de su vida tuvo acceso a un arma, la usó para matar,y pronto se volvió parte del engranaje del crimen organizado.

El mosaico de testimonios conforma una imagen escalofriante, un viaje al eslabón más frágil del crimen organizado, a un tiempo víctimas y victimarios.

Fue distinguido con Mención Honorífica en el festival de cine documental canadiense Hot Docs, además de formar parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia y haber competido en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.