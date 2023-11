Vislumbran fraude en el INBAL

Vaya sorpresa que provocó la repentina aparición de la firma Nueve09 como concursante de la licitación para el servicio de suministro de vales y/o monedero electrónico para el personal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que lleva Lucina Jiménez López.

Las sospechas radican en que esta empresa es una marca propiedad de Servicios Avanzados de Procesamiento de Información, Tecnología y otros, S.A.P.I de C.V., la cual estuvo involucrada en el presunto fraude que afectó a más de 40 mil trabajadores del Gobierno, cuyas tarjetas fueron bloqueadas y no pudieron hacer uso de los recursos de entidades como el Centro de Integración Juvenil, Conalep Michoacán y otras empresas privadas.

Hablamos de cerca de 100 millones de pesos que beneficiarios de esquemas sociales, como el programa del Fondo Ambiental de la Ciudad de México, no pudieron hacer uso y que desencadenó una investigación por parte de las autoridades financieras del país y que apuntaron a los nombres de Alan Adrián Alvarado Espinosa, Miguel Ángel Alvarado Espinosa e Imanol Cruz, que figuran como socios de la firma.

En el sector llamó la atención, no sólo los turbios antecedentes, sino el exorbitante precio en su propuesta, así como que no cuenta ni con el aval del SAT, de Antonio Martínez Dagnino, para emitir monederos electrónicos, ni tampoco la autorización de la CNBV, que dirige Jesús de la Fuente Rodríguez, para operar como una Fintech, por lo que no tendría la infraestructura tecnológica para este tipo de servicios. Investigaciones han apuntado que el modus operandi de esta empresa es la de revender estas tarjetas de prepago, algo que tampoco está permitido por el órgano regulador.

Otra de las compañías interesadas en la dispersión de recursos a trabajadores del INBAL y que ha levantado toda clase de sospechas es Iluminación Que Dibuja S.A. DE C.V, empresa constituida en 2015 por Pascal Ernesto Hernández Zchobert y César Julián Osuna Martínez, pero que apenas, en abril de este año, modificó su denominación y su objeto social para incluir la prestación de toda clase de servicios relacionados con previsión social.

En su página de Internet menciona ser una empresa de medios de pago que opera con aliados estratégicos, ya que no es una institución financiera.

Dada la creciente popularidad de estos instrumentos como una forma eficaz de proporcionar beneficios a los empleados y promover el bienestar laboral, Fintechs serias del sector, en conjunto con autoridades financieras del país, han venido trabajando en la prevención de fraudes.

Conscientes de la necesidad de proteger los recursos y mantener la confianza de los trabajadores, han implementado rigurosos sistemas de control y auditoría para detectar cualquier actividad fraudulenta en la emisión y canje de vales, así como diversas regulaciones y estándares para el funcionamiento de estos sistemas, por lo que cualquier indicio de empresas de dudosa operación, enciende casi instantáneamente las alarmas.

¿Manipulan en Seduvi? Atentos a lo que está pasando en la alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX, donde su titular, Mauricio Tabe, denunció ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, que comanda Ernestina Godoy Ramos, a Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, a quien acusa de autorizar construcciones irregulares en la demarcación. La administración del panista ha ubicado al menos 25 inmuebles que incumplen la normativa en la materia, lo que evidenciaría un tráfico de explotación en uso de suelos. Fueron los vecinos afectados quienes inicialmente se quejaron por el cambio de permisos para ciertos negocios, lo que detonó la bomba, al parecer es la punta del iceberg. ¿Hasta dónde llegará este asunto?

Mal Suzuki. Algo en Suzuki México, que dirige Takayuki Iguchi, no está bien.

Resulta que luego de salir de la pandemia de Covid-19 llegó la crisis de los semiconductores, había escasez de vehículos y vino la preocupación de infinidad de empresas automotrices mostrando sus crisis internas que vivían, pero algunas salieron fortalecidas de esta situación, pero otras hoy tienen graves problemas y ahí es donde esta empresa originaria de Hamamatsu, Japón, porque si bien presume de vender ocho vehículos a nivel mundial en México, no tiene mucho que presumir porque salvo algunos de sus modelos ocupan los últimos lugares en vender y otros se logran defender en los primeros 10, quizá por eso algunas de sus concesionarias tienen sus almacenes llenos, y otras tienen que hasta rentar estacionamientos públicos para guardar sus autos que no logran colocar en el mercado mexicano. A estos coches se les puede ver empolvados, hasta con aspecto de abandonados, eso sí, ponen a elementos de seguridad a vigilarlos, aunque, créame, que no hay alguien que quiera acercarse.

Voz en off. Elon Musk avanza en México. Su proveedor de Internet llamado Starlink, obtuvo dos contratos con la Comisión Federal de Electricidad para dar servicios de Internet y telefonía móvil en diferentes puntos rurales de nuestro país bajo el proyecto Telecomunicaciones e Internet para Todos.