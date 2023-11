Acapulco: “quieren todo gratis”

Tras 18 días de desastre luego del golpe fatal de Otis, en Acapulco no hay equipo pesado suficiente –trascabos, camiones de volteo, grúas, retroexcavadoras– para remover escombros, levantar estructuras caídas ni para la basura que generan los habitantes tras consumir alimentos, agua y vituallas proporcionadas, principalmente, por la sociedad civil.

Y no lo hay, porque las diversas dependencias del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador piden a las empresas constructoras “aporten gratis” ese equipamiento, ya sean empresas adscritas o no a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que dirige Francisco Solares.

La pestilencia y las enfermedades se ciernen sobre Guerrero, pues ni los escombros, el agua estancada, ni los detritus se pueden medianamente levantar y confinar.

López Obrador determinó que ya se acabó la emergencia en Acapulco. Por ahora, los guerrerenses se las tienen que apañar con el poco equipo disponible, ya sea por el Gobierno y los donativos “voluntarios” que algunas constructoras han hecho de unos pocos equipos…, pero no más. “Quieren todo gratis y eso no es posible, hay costos de personal, combustible, seguros y depreciación que tienen que cubrirse”, nos dice un constructor de prosapia. Aquellos que vivieron los efectos del huracán Paulina recuerdan a un Ernesto Zedillo instalado un mes en Acapulco.

Aunque el entonces Presidente no haya sido precisamente simpático, se instaló y afinó los instrumentos del hoy extinto Fonden, mismo que se utilizó tras el paso del huracán Manuel: ese fideicomiso hoy extinto, servía para pagar de manera expedita parte de los servicios de equipos pesados para apurar las tareas de salvamento, rescate y limpieza.

De hecho, comentan constructores de toda la vida que no se les ha propuesto siquiera un esquema para deducción de impuestos o diferimiento para el uso de los equipos que hoy buscan gratis las dependencias oficiales coordinadas por la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luisa María Alcalde.

Entonces, ¿dónde están los “recursos ilimitados” que para Guerrero se prometieron desde Palacio Nacional?

Y por el lado de suministro de alimentos, agua y consumibles para los damnificados, la situación no es mejor. A reserva de dar detalles, las dependencias oficiales (como el ISSSTE o Bienestar, ésta que lleva Ariadna Montiel) también “hacen coperacha”, pues no hay recursos para compras…, cosas para la que servía el Fonden.

Ya les cuento.

Inclusión financiera, México-India. El mundo sigue su marcha con o sin nosotros: la transformación digital y la colaboración de instituciones bancarias, organismos reguladores, empresas e instituciones educativas deben avanzar en la inclusión financiera en México, a fin de ofrecer oportunidades para reducir las brechas sociales. Ésta es una conclusión de Luis Meza, responsable de Consultoría en Tecnología de EY Latam, y Enrique Perezyera, CEO de Neoris, durante el webinar Prosa de 2023, titulado “Transformación digital: el juego en los medios de pago está cambiando”, moderado por Salvador Espinosa, quien dirige el sistema Prosa.

Ahí se evocó el caso de India y su sistema Interfaz Unificada de Pagos, que permite que cientos de millones de personas –bancarizadas y no bancarizadas– efectúen transacciones electrónicas con todo tipo de equipos; la información biométrica y financiera de la población fue integrada a una base de datos confiable, exclusivamente para operaciones financieras, sin carga fiscal.

Si el país más poblado del mundo –con más de mil 400 millones de habitantes– pudo, ¿por qué aquí no?

Les dejo esa mosca en la oreja.

Que no cese la ayuda. Cuando se tiene la bendición de estar en casa, con la familia, alimentos y agua corriente, además de agradecer todo ello no se debe olvidar que la tragedia no ha terminado, pese al Diario Oficial.

Por ello bienvenida la solidaridad, la de los ciudadanos desinteresados, de las empresas que siguen adelante como TelevisaUnivision, que encabeza Wade Davis, primera en reiniciar transmisiones y ofrecer sus servicios gratuitos; de TV Azteca, donde Ricardo Salinas ayuda y respalda, al tiempo que revela día a día la magnitud de la tragedia que no acaba; del esfuerzo de voluntarios nacionales e internacionales y de inversionistas, como Luis y Carmen Riu, a través de la ONG Save The Children; Banorte, de Carlos Hank Rhon, y la Fundación Luis Miguel, con dinero para reconstruir hogares.

O como asegura Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, se sostiene la posibilidad de mantener en Acapulco la próxima convención anual (y no en Nuevo Vallarta), como una forma directa de fomentar la reconstrucción con hechos y no promesas.