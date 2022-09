El Cartel Inmobiliario de los Ricos

Para hablar de un “cártel” se debe demostrar la maquinación de acciones de diversos participantes en puntos clave de la maquinaria que hace posible un resultado, en este caso, el de construir edificios habitacionales, sobredimensionados, con una cantidad de departamentos mucho mayor que los manifestados a las autoridades locales; es decir, acreditar la existencia de un andamiaje para reducir —evadir— el pago de derechos municipales y estatales que potencien ganancias extraordinarias por vender mayor número de propiedades irregulares: ese es el modus operandi registrado en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la administración de Víctor Hugo Romo conforme documentos recabados por este columnista.

Como le informé el mes pasado, el epicentro de la operación del Cártel de los Ricos es el Grupo Inmobiliario Deviratan del empresario de origen indio, Rex Mangawani, quien empezara a darse a conocer entre los círculos de poder como sastre de diversos políticos de la capital. Su primer domicilio fue Osa Menor 171-6 a donde se referencian las manifestaciones de obras como el multiconocido edificio Minería 88 (La Torre del Plátano), Laguna de San Cristóbal 69, así como en Gutemberg 126 y Monte Camerún 50… manifestaciones que en casos como el de Laguna de San Cristóbal, son documentos apócrifos.

El común denominador de estas edificaciones es que tienen al mismo Director Responsable de Obra (DRO), Raúl Ávila Flores, designado por el mando de la Miguel Hidalgo en el trienio 2012-2015. Y de hecho, las manifestaciones de obra caen en las mismas ventanillas únicas de atención… curiosamente. Y todavía más interesante, el notario público encargado de dar trámite a todos esos procedimientos es el mismo, el Licenciado Salvador Ximénez Esparza, el número 126 de Estado de México, certificando el visto bueno del entonces director general de obras públicas y desarrollo urbano, José Bello Alemán.

Y sí, los documentos y folios en manos de quien esto escribe, evidenciarían una red diseñada para presuntamente obtener el mayor beneficio privado a costa los bienes públicos de la CDMX. Ya le contaré otros detalles.

Mark y las hamburguesas bostonianas. Pues lo que ya viene a México —y para felicidad de quienes degustan las marcas gourmet en hamburguesas— es Wahlburgers, marca que idearon los hermanos Wahlberg Donnie (New Kids on The Block), Paul el Master Chef y Mark (el mejor amigo del Oso Ted ) y su señora madre, que luego de crecer con 90 sucursales en Estados Unidos ahora llegan a Australia y próximamente a Nueva Zelanda este mismo 2022. Vale destacar que la Wahlburger es la hamburguesa oficial del equipo de béisbol Medias Rojas de Boston, ciudad oriunda de la familia Wahlburg y de una marca que hoy está considerada como la cadena de Casual Dining con mayor crecimiento en América. El sabor familiar es inconfundible; el Chef Paul Wahlberg, junto con sus hermanos Donnie y Mark, lograron uno de los reality show más destacados con las vivencias en una mesa de familia, cuando su madre les preparaba recetas únicas durante su infancia y juventud. Y ahora, bajo el modelo de franquicia, las Wahlburgers llegan a nuestro país de la mano con el empresario Alejandro Gómez Colindres.

¿Con cebolla y mayonesa?

Vicepresidente para México. Sí, anótelo en su agenda para la grilla que viene en el próximo período de sesiones del poder legislativo, pues aunque la mayoría simple del oficialista partido Morena que regentea Mario Delgado se opondrá con dientes y uñas, los partidos opositores de la Alianza Por México diseñan una ley para que se regule con precisión la conformación de los gobiernos nacidos de coaliciones partidista —formados de manera proporcional por el esfuerzo electora y programático de cada partido— y, junto con ello, dar paso a la figura de vicepresidente que permita un mejor diálogo con los poderes de la Unión y evite los excesos del presidencialismo. Tanto Alejandro Alito Moreno por el PRI, Marko Cortés por el PAN, el PRD que representa Jesús Zambrano e incluso MC de Dante Delgado, coinciden en esa fórmula.