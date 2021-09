Concamin y los Pinocchios

Cualquier de los tres candidatos que gane el próximo 24 de septiembre la presidencia de la Confederación de Cámaras Industriales corre el riesgo de ser un presidente débil, falto de representatividad y legalidad: ya sea el zapatero José Abugaber, el fabricante de conservas alimenticias, Alejandro Malagón, o el constructor Netzahualcóyotl Salvatierra, estará sujeto a hilos tan delgados que difícilmente tendrán la fuerza para postular con firmeza los intereses de sus agremiados.

Y es que la Concamin, que encabeza Francisco Cervantes, al decidir realizar la elección en desacato al exhorto de la Secretaría de Economía, que deben modificarse los estatutos para de la confederación para permitir una elección legal, democrática e incluyente; expone a sus candidatos a ser impugnados desde el propio Gobierno federal. De hecho, se sabe que en la oficina de Tatiana Clouthier no fue bien apreciado el desdén que la actual cúpula hizo de reclamo al cumplimiento de ley.

A ello debe sumarse que 35 de 62 cámaras no participarán en la competencia por un presunto adeudo en las cuotas de afiliación, debido a un cambio de reglas, incluso dejando fuera a la cámara más amplia, la Canacintra, que encabeza Enoch Castellanos…, mismo quien decidió no participar en esta elección para no validar los estatutos ilegales y punibles con que se realiza en el proceso sucesorio de Concamin. También se descartó el aluminero Ramón Beltrán que tampoco quiso competir bajo reglas excluyentes.

Por cierto, hoy los tres candidatos llegarán a Monterrey para presentarse al Grupo de los 10 a fin de recibir el “visto bueno” de los empresarios más relevantes de la región. Aunque se sabe que la mayoría de estos big-shot están preocupados por las irregularidades de la elección del sucesor de Francisco Cervantes. Sin embargo, también trascendió que algunos de esos grandes empresarios, en vez de seguir los preceptos de Don Eugenio Garza en torno a la legalidad y la autonomía, siguen los preceptos de Manuel Pérez Cárdenas —asesor de Concamin— que ha contribuido a la gran vulnerabilidad de la confederación…, tanto, que el próximo presidente quedaría laxo, sin fuerza propia, como el personaje de Carlos Collodi.

Outsourcing, los números del IMSS. A la prohibición expresa de la tercerización laboral, existen diversas y serias dudas sobre la suerte de cuando menos 2.5 millones de trabajadores bajo esa modalidad: el Instituto, que dirige Zoé Robledo, apunta que 2.7 millones de trabajadores ya dejaron esa modalidad y ahora son permanentes…, pero quedan en el aire la diferencia respecto a los 5.2 millones de trabajadores que, de acuerdo con Luisa María Alcalde, en la Secretaría del Trabajo estaban sujetos a “outsourcing abusivo”. ¿Los contratarán próximamente? ¿Sus expatrones tendrán capacidad de recontratarlos? Lo que ya no es duda es que uno de cada cuatro trabajadores “rescatado de las garras” de la tercerización gana 23% menos que lo que obtenían durante la época neoliberal.

El regreso de El Tío Nacho. Ahora Genomma, que comanda Rodrigo Herrera, retoma la tradición de los shampoos mexicanos de abolengo con una visión de triple hélice; la empresa, dirigida por Jorge Brake, ha tenido un eficiente desempeño bursátil, pese a la contingencia sanitaria, por lo que busca cumplir con sus compromisos de sustentabilidad 2025 conforme a la Agenda de Desarrollo de la ONU, misma que exige el respeto de los derechos humanos, animales y del medioambiente. Y para ello, su punta de lanza es el relanzamiento de una de las marcas icónicas para la higiene masculina en México con alcance internacional.

Arrimón. Y Vips, del grupo Alsea, tiene ahora la prohibición de la Profeco, a cargo de Ricardo Sheffield, de seguir la publicidad acusada de engañosa en la que el consumidor puede confundir básicamente el precio de una cerveza con el precio de un Chile en Nogada; en tanto que el apremio de Profeco contra VivaAerobus por esa misma presunta acusación, ha precisado que la TUA (Tarifa Única Aerportuaria) no es impuesto, sino una tarifa; pero la aerolínea, que dirige Juan Carlos Zuazua, ya trabaja en solucionar la exhibición de información, con la finalidad de establecer precios claros e integrados.