Y ahora, diésel se encarece

A lo mejor no se ha dado cuenta, pero para esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, eliminó el estímulo fiscal en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de la gasolina Premium y redujo los correspondientes de la Magna y el diésel, por lo que quienes compren la gasolina “roja” pagarán el 100% del impuesto especial; la “verde”, 40 centavos más y por el diésel, 90 centavos más. El espacio presupuestal para ese subsidio se está achicando, al tiempo que los pronósticos oficiales esperan que la inflación de hidrocarburos empiece a ceder el año entrante.

La reducción de casi un peso del estímulo en el diésel coincide con dos circunstancias que no son inéditas y que, por tanto, pueden repetirse en cuanto la demanda de combustibles persiste al alza y que la capacidad de dotación nacional avanza marginalmente, pese a los esfuerzos de la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle. Vaya, en primer lugar, las expectativas de que el precio de ese combustible se incremente a nivel mundial durante este invierno, lo que impacta en las importaciones de México. Tan sólo en el mercado de Estados Unidos se espera un incremento de 2.5% en los próximos meses, de acuerdo al Departamento de Energía de aquel país. Y segundo, de enero a octubre de 2022, las importaciones de diésel por parte de Pemex aumentaron un 65%.

Son importaciones que, pese a efectuarse a un tipo de cambio de condiciones anómalas de bajo precio, y ejercen presiones sobre las finanzas públicas que para 2023 apostaron por un endeudamiento históricamente alto (1.4 billones de pesos), suponiendo una recaudación fiscal generada por un crecimiento económico promedio de 2.2% que no es visible en 2023

Es decir, seguramente el incremento en el precio del diésel en el mercado internacional y la disminución del IEPS impactarán en el transporte de carga y pasajeros, donde 5.6 de cada 10 litros de ese combustible proviene de Estados Unidos. ¿Será oportunidad para analizar opciones de mejores precios y ahorrar recursos públicos que bien pueden servir a estimular la actividad productiva en cualquier rincón del país?

Lo que Hidalgo no recupera. Una torpeza monumental de quien fuera el encargado de Radio y Televisión de Hidalgo, Christian Guerrero, hizo que el gobierno de Omar Fayad perdiera las frecuencias de radiodifusión la semana pasada: Guerrero, amigo amiguis del operador de Fayad, Juan Carlos Martínez, olvidó pedir el refrendo en tiempo y forma ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los tiempos de Adolfo Cuevas. El nuevo gobierno de Julio Menchaca puede solicitarlas —si quiere— de nueva cuenta, pues su uso público no permite que se liciten para uso comercial…, pero no recuperará todas las frecuencias, pues la mitad de ellas irán a la reserva para uso de comunidades indígenas. Ni modo.

Guelaguetza con izzi. Un acuerdo a todas luces positivo es el que izzi, que dirige José Antonio González Anaya, entabló con el nuevo gobierno de Oaxaca, a cargo de Salomón Jara, para dotar de Internet gratuito en todos los espacios y establecimientos públicos. El acuerdo, a través de la Secretaría de Turismo de la entidad, permitirá Internet de alta velocidad y sin costo en oficinas de gobierno, hoteles, restaurantes, mercados y escuelas públicas, incluyendo a la UABJO y el Auditorio Guelaguetza, con lo que la experiencia de los viajeros nacionales e internacionales se mejorará con las aplicaciones que permite la tecnología digital.