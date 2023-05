FAA inicia auditoría

Los inspectores de la Federal Aviation Administration llegan el próximo lunes para aplicar la auditoría IASA (Programa de Evaluación de Seguridad en la Aviación Internacional), como parte del proceso de recuperación de la Categoría1.

Esto se da en tiempos en los que se ha tensado la relación entre México y Estados Unidos —amén de que hay dos procesos electorales en curso— al punto de que habrá que ver si las consideraciones políticas podrían pesar sobre la calificación que emita la agencia a cargo de Billy Nolen.

Los inspectores trabajaran durante una semana con la AFAC, ahora a cargo del general Miguel Enrique Vallín, para verificar que se superaron los casi 40 hallazgos que detectaron en el cuarto trimestre del año pasado. El profesionalismo técnico de los agentes de la FAA está fuera de toda duda para revisar si la autoridad mexicana cumple ya con lo estipulado en los anexos 1, 2 y 6 del Convenio de Aviación Civil de Chicago que rige a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Sin embargo, el reporte que será presentado al jefe de la FAA, tendrá que ser compartido con el departamento de transporte de Pete Buttigieg y con el secretario de estado Anthony Blinken. El tipo de lectura que estos funcionarios y sus asesores hagan de la auditoría puede estar cruzada por sucesos en torno a la relación entre ambos países; y es que independientemente de que Andrés Manuel López Obrador diga que le cae bien Joe Biden, no han pasado desapercibidos.

Lilly corre que corre… ¿a dónde? Quien anda muy adelantada, pero para amarrarse el dedo, es la senadora Lilly Téllez, quien a través de su crítica al diputado federal Santiago Creel descalificó el método de selección interna del PAN para los que eventualmente serán los candidatos presidenciales de la Alianza Va por México. Hay que reconocer el protagonismo de la legisladora, aunque no por sus logros si no por su altisonancia dentro de Acción Nacional, que lejos de ser disruptivo empieza a resultar chocante para los ciudadanos comunes. Vaya, además de la desconfianza que provoca su rompimiento previamente con la 4T lleva a preguntar a los simpatizantes blanquiazules si no hará lo mismo con el PAN si no logra su objetivo de ser candidata en el 2024. En este escenario, el líder de Acción Nacional, Marko Cortés, apunta que no hay nada peor para ese partido que un panista hablando mal de otro panista. Pero fuera de esa grilla doméstica, el excandidato Ricardo Anaya; el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila; el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks y los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri, y de Chihuahua, Maru Campos, continúan trabajando con las bases de ese partido y ciudadanos comunes para considerar ir por la grande. Claro, antes de ello, tendrán que convocar a sus simpatizantes para que inclinen la balanza en favor de la Alianza en el Estado de México dentro de 10 días.

Vitro Toluca incrementa 50%. Y también sobre el Estado de México, pero en asuntos fabriles, Vitro que encabeza Adrián Sada Cuevas, puso en marcha el horno de nueva generación para la producción de hasta 230 toneladas diarias de envases para perfumes y licores en su planta de Toluca, para lo cual invirtió 70 millones de dólares para elevar 50 por ciento la producción orientada al mercado nacional y de exportación. Los envases de vidrio están de regreso de la mano de Vitro.

Larrea y los impuestos. Pues sí, el tema que más pesó en la decisión de Germán Larrea para abandonar la compra de Banamex fueron los impuestos: sí, Citi, que lleva Jane Fraser, pagó 12 mil millones de dólares a Roberto Hernández por todo el grupo financiero y él pagaría siete mil millones sólo por la banca comercial, luego de la separación de dividendos y aportaciones de capital, el jefe de Grupo México se quedaría sin saldo fiscal -por pérdidas en la venta- a su favor… amén de que tendría que pagar 25 por ciento por la transacción al Gobierno federal. Pero como se cayó la operación, esos dineros no son ni para Dios ni para el Diablo.