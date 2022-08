Mayor protección ante el amago LoJack

Ya es de por sí difícil vivir en una metrópoli como la de México, donde la criminalidad no da tregua ni a ciudadanos ni a autoridades, como para agregar elementos adicionales de inseguridad personal que en este espacio he narrado sobre las amenazas hechas por directivos de LoJack que, enojados por un artículo de este columnista dando a conocer sus deficiencias en servicio y en radiolocalización de vehículos y de su desempeño financiero, exigieron revelara mis fuentes so pena de “pasar al siguiente nivel” con su área jurídica; y debido a una serie de incidentes solicité la ampliación de la protección que ya concedió la Fiscalía de la CDMX contra el amago de la empresa que dirige Freddy Krueger.

La carpeta de investigación contra LoJack FIBJ/UAT-BJ-1/S/D/02308/06-2022 abierta en la Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, ordenó a dicha empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación o molestia a quien esto escribe o personas relacionadas; sin embargo, solicité se ampliaran las medidas cautelares ya a mi favor tras advertir situaciones de potencial riesgo, desde personas en auto vigilando mi domicilio hasta que en algunos autos me den seguimiento por algunas calles cuando salgo en mi unidad hacia mis labores profesionales y personales.

La solicitud se presentó a la ministerio público Sagrario Quesada, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. No es algo que hubiese deseado hacer, pero creo necesario ante el entorno de violencia y acoso contra diversos representantes de medios de comunicación, como los amagos que contra este columnista lanzó LoJack, subsidiaria de la estadounidense CalAmp, que encabeza Jeff Gardner, que incluso propuso un acuerdo de protección en caso de que yo aceptara vulnerar mi derecho constitucional a mantener la secrecía de mis fuentes.

Y como no acepté tan turbio, intimidatorio e ilegal trueque, recurrí al Estado de derecho para aportar un grano de arena a la defensa de la libertad de expresión.

AIFA, plan de vuelo 2º semestre. Para Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, no ha sido sencillo ampliar sus operaciones al Felipe Ángeles y mantener su oferta en AICM, Tuvo que cerrar su ruta a Villahermosa desde la terminal a cargo del general Isidoro Pastor. Sin embargo, mantiene su ruta Mérida y Puerto Vallarta. Lo interesante son las ampliaciones anunciadas en breve a Oaxaca (7 frecuencias diarias), Acapulco (7 frecuencias), Guadalajara (14), Monterrey (14), Mérida (otras 7) y Puerto Vallarta (otras 7). Y para septiembre, la aerolínea insignia volará hacia Veracruz y Cancún, así como otros 4 destinos, con lo que serán 16 nuevas rutas para sumar 100 operaciones a fin de año sin modificar rutas e itinerarios desde el AICM, a cargo del contraalmirante Carlos Velázquez Tiscareño. Las rutas las cubrirá con jets pequeños Embraer E-90.

En tanto que Volaris, que dirige Enrique Beltranena, que ha tenido el desempeño más exitoso en el AIFA con 73% de ocupación en sus rutas a Cancún y Monterrey (aunque ha perdido en promedio 10 puntos porcentuales de ocupación de marzo a la fecha) apostará con vuelos a Mérida, Mexicali, Huatulco, Acapulco y ampliaciones a Cancún. Y para septiembre, sus planes son agregar vuelos a La Paz, Oaxaca, Guadalajara, Puerto Vallarta, Puerto Escondido y San José del Cabo. Está clarísimo que el tiro de Volaris es contra Aeroméxico.

Por su parte, Viva, que dirige Juan Carlos Zuazua, y propiedad de Roberto Alcántara, registra altos niveles de ocupación en sus vuelos a Monterrey y Guadalajara…, pero necesita recibir 9 aviones que no les ha podido entregar Airbus. En septiembre abrirá sus vuelos hacia Oaxaca, Acapulco, Puerto Escondido y La Habana… y le pondrá la mayor parte de su esfuerzo a la reapertura del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Veremos si el mercado valida o no la pertinencia de un Sistema Metropolitano de Aeropuertos.

Que se va May. Tómelo con las reservas del caso, pero el run-run es que Javier May se va de Fonatur, no sólo porque se le escapa de las manos cumplir con su promesa a Andrés Manuel López Obrador de terminar a fines de 2023 con el Tren Maya, sino también porque, al parecer, se disipan sus posibilidades de competir como candidato a gobernador de Tabasco en 2024. ¿Será?