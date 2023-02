Nearshoring, nos quedó grande la yegua

Que una de las preocupaciones del equipo de Elon Musk haya sido la disponibilidad o no de electricidad suficiente —así como de agua— para decidir dónde ubicará los procesos productivos de Tesla, muestra las fragilidades institucionales con que México arriba al momento histórico de la reubicación global de inversiones: ni la cercanía con EU ni la calidad de ingenieros, especialistas técnicos y obreros o salarios más bajos, son atributos suficientes para atraer todo un clúster industrial de hasta 10 mil millones de dólares.

Cuando el Swat Them de Musk se encontró con que en Nuevo León había suficiente generación eléctrica, pero que la Comisión Federal de Electricidad no tenía suficiente capacidad de transmisión, propusieron al gobernador Samuel García establecer su propia autogeneración mediante paneles solares…; sin embargo, la gran objeción fue que, debido a la actual Ley de la Industria Eléctrica, ello no es viable salvo que se inicie un latoso y prolongado proceso legal.

Eso sólo cambiaría si la CFE, de Manuel Bartlett, acepta hacer una excepción a la ley —la autogeneración es vista como algo potencialmente maligno para los bienes nacionales— bajo la presión de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Incluso, al ritmo de “muévanse todos” el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, insistió en el foro Nafin-Bancomext que “ya no caben los ensayos, si no los cambios precisos que obligan a revisar las políticas públicas para aprovechar la relocalización de las cadenas productivas”.

Tal ha sido el tira-tira por la ubicación de la fábrica Tesla que el Gobierno federal propone se ubique en el polígono de Santa Lucía (para potenciar el crecimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), pero el problema de la electricidad es el mismo, la capacidad disponible es de la planta de Tula, que funciona con una mix de gas y combustóleo que se contrapone a la fabricación de autos ambientalmente amigables.

La magnitud del reto lo ha dimensionado Sergio Argüelles, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, que en el podcast Norte Económico de Grupo Financiero Banorte, expuso que existe una demanda de 1.8 millones de metros cuadrados para el arribo de nuevas inversiones en los próximos 2 años y junto a ello una demanda adicional de 2.3 GW; ello implicaría que la CFE aumentase en dos años 8% su capacidad de generación y de transmisión luego de 4 años de estar prácticamente estancada.

Y el problema del agua es general en todo el país sin que se instrumenten soluciones a fondo como la propuesta por el diputado federal por Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila: desarrollar sistemas de desalación tanto en Tamaulipas como en Sonora, con un costo de 60 mil millones de pesos, para llevar agua para uso agrícola e industrial al sediento centro y norte del país.

Con las deficiencias de electricidad y agua, corremos el riesgo que los capitales de las nuevas industrias nos cante la de Alicia Villarreal:

“Te vas de mi lado

Si lo mejor de tu vida

Lo mejor de tu vida

Se te escapa de las manos”.

