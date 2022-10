Operación Zombi: recompran bonos MexCat

Hoy, como hace 4 años, el Gobierno mexicano recompra una parte de los Bonos MexCat que fueron emitidos para financiar el ya fenecido Nuevo Aeropuerto Internacional de México; por estas fechas del 2018, el equipo de Andrés Manuel López Obrador se aprestaba a comprar 1,200 millones de dólares de los 6,000 mil millones que el Gobierno de Enrique Peña contrató para edificar lo que sería el hub aeroportuario más importante de América Latina, pero que en una decisión política, en un “manotazo en la mesa” para demostrar a los machuchones quien era el que mandaba, se tomó la decisión de cancelar el proyecto…, una decisión que indiscutiblemente es la peor en la historia económica contemporánea.

La compra de los 1,200 millones de dólares fue coordinada por quien entonces sería el secretario de Hacienda (ya exsecretario), Carlos Urzúa, y se involucró a Nacional Financiera por ser la depositaria de tales bonos, así como a otras áreas del Gobierno (como la SICT, entonces a cargo del también ahora exsecretario Javier Jiménez Espriú). Oficialmente se cantó como un éxito, pero no lo fue: la propia Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, determinó que los 4,800 millones de dólares, dado el plazo y condiciones de rédito, el costo de cancelar el NAIM ascendería a 332 mil millones de pesos. Claro, luego la ASF se echó para atrás ante el reclamo presidencial…, pero aun así, el pasivo financiero, mientras no sea pagado, es una deuda, aunque en su momento ese concepto haya sido desvirtuado por el también exsecretario de Hacienda Arturo Herrera.

Pero tan es una deuda que, para aligerar las finanzas públicas y liberar recursos que la SHCP podrá canalizar a apoyar las obras del AICM, que ahora la decisión se recompra deuda (sigilosamente, en manos de los 14 principales acreedores, para evitar que la recompra desate una oleada especulativa de conocerse montos, tasas y plazos).

El resultado será conocido no en mucho tiempo de una buena operación que palía una pésima decisión. El NAIM es un cadáver que sigue dando lata y costando mucho…, como los zombis.

Doble discurso de Semarnat y Profepa. En Puebla se llevó a cabo el foro nacional “Impactos del cambio climático: vulnerabilidad y adaptación”, donde participó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, quien aseguró que el Gobierno de la 4T no ha entregado más concesiones para la minería a cielo abierto. Ok, muy bien, lindo. Pero, eso no es cierto, pues hace dos semanas la Semarnat autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que ingresó en enero de 2019 para las nuevas canteras llamadas “Banco de Aprovechamiento de Materiales Pétreos ABC Cancún” y “Aprovechamiento de Roca Caliza en el predio San Francisco”. La primera tiene autorizadas 165 hectáreas para extracción y el segundo fue autorizado por la Semarnat en febrero de este año y tiene 4 hectáreas. A esto hay que sumarle una nueva demanda colectiva de supuestos pobladores del municipio de Solidaridad en Playa del Carmen que dicen sentirse afectados en su salud por la operación de Calica. Lo que nadie entiende es a que viene esta queja si desde mayo las operaciones de la cantera están suspendidas por parte de la Profepa, de Blanca Alicia Mendoza. Es pregunta, que no tiene respuesta…, pero sí buenos amigos.

Yucatán en La Bombilla. En el Parque de la Bombilla, de la Alcaldía Álvaro Obregón, llegó todo el encanto de la cultura yucateca, la mixtura más exitosa a nivel mundial entre las tradiciones milenarias con la agilidad de adaptación de la modernidad. El gobernador Mauricio Vila Dosal y la alcaldesa Lía Limón García pusieron en marcha la feria “Yucatán Expone”, una colorida y sabrosa muestra donde participan 60 micro, pequeñas y medianas empresas, fabricantes de salsas, condimentos, productos textiles, calzado, repostería, artesanías, licores, miel, botanas, frituras, hamacas, bolsas y joyería, entre otros, así como un restaurante de comida típica yucateca. Los lazos culturales generan alegría, gozo y, por supuesto, dinero.