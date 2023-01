Segalmex, al borde del desabasto de leche

Desde finales del 2022 sonaron las alarmas en Seguridad Alimentaria: no se logró acopiar ni la mitad de leche bronca para sostener el suministro de leche enriquecida a cerca de 5 millones de personas de escasos —muy escasos— recursos; sin embargo, la administración de Leonel Cota Montaño en Segalmex se encasilló en asuntos que le parecieron más relevantes, como el pleito casado que mantiene con los sindicatos de Liconsa y Diconsa, y no pudo siquiera armar una compra de emergencia de leche en polvo o fresca de importación o nacional para mantener en los próximos días la dotación que esperan los más pobres del país.

Luego de la salida de Ignacio Ovalle de Segalmex en alas del escándalo de desvíos por casi 10 mil millones de pesos, el director entrante, Cota Montaño, aseguró que daría los resultados requeridos para sostener el apoyo alimentario popular. Para ello incorporó a su equipo a Luis Alberto Noriega Esparza, como gerente de planeación; a Víctor Hugo Pérez Rojas, como gerente de abasto de Liconsa; a Clara Rojas Contreras, como gerente de producción en Liconsa y a María Elba Lombera Romero, como gerente de recursos humanos.

Los rimbombantes nombramientos no dieron resultados: en lugar de comprar los 750 millones de litros de leche bronca para preparar en soluciones enriquecidas, sólo captaron 350 millones de litros al final del 2022. La semana pasada, trascendió en el mercado de lácteos, Liconsa salió desesperadamente a buscar compras de emergencia —fuera de programas presupuestados— que simplemente no pudo concretar.

Las 10 plantas procesadoras están subutilizadas a mas del 50% por la falta de materia prima que los proveedores no han querido abastecer por dos factores de incertidumbre: la desconfianza en cuanto a plazo real de pago y el aumento de precios base que hace mas relevante vender a otros procesadores de lácteos.

No nos sorprendamos que en unos días una buena parte de las 10 mil lecherías de Liconsa amanezcan sin capacidad de atender a su clientela y que por consejo del director de operaciones, Antonio Talamantes, se acuse desde Palacio que los responsables del desbasto son los conservadores neoliberales con algún tipo de sabotaje y que se requiere la intervención de la Guardia Nacional.

Función Pública ataja a CONAFE. Aquí le venimos informando del contrato amañado con que el equipo del Consejo Nacional para Fomento Educativo (Conafe), a cargo de Gabriel Cámara Cervera, intentó entregar contra viento y marea un contrato chueco —con más de 13 quejas y denuncias— de 38 millones de pesos a la empresa Impregráfica Digital para dotar de casi 31 mil paquetes de libros al sistema de Bibliotecas Digitales. Un empecinamiento que de tan ilógico sonó a metálico. La buena noticia es que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Roberto Salcedo, ordenó declarar desierto el concurso por quedar demostrados los incumplimientos de bases de licitación por parte de Impregráfica que fueron denunciados puntualmente por la empresa Tercer Escalón; y con esa declaratoria, se deberá reponer la licitación. Lo sentimos por Cámara Cervera y su jefe de publicaciones, Pedro López Salas, pues le quedaron mal a sus amigos.

AHMSA se ahoga. Ya va más de una quincena que Altos Hornos de México no opera desde que la CFE, de Manuel Bartlett, le cortó el suministro de electricidad y gas, al igual que el suministro de gas que cerró Pemex Gas y Petroquímica Básica. La empresa que encabeza Alonso Ancira no produce acero y por tanto no vende; sus únicos ingresos son por minería y junta remanentes para pagar esos consumos luego de saldar 200 millones de dólares por la venta supuestamente amañada de Agronitrogenados a Pemex en tiempos de Emilio Lozoya. La nómina de 19 mil de trabajadores se paga…, pero quien sabe por cuánto tiempo más. Ancira sigue buscando socios o compradores; tenían un ofertante europeo a finales del 2022, pero se asustó con la incertidumbre jurídica bajo el obradorato.

Xiuh suma a Trizia. Con la novedad que el exdiputado y consultor Xiuh Tenorio, CEO de Public and Corporate Solutions, anunció que Trizia Herrera asumió la dirección general de EPLOC, la empresa del grupo dedicada a asuntos públicos, como parte del proceso de crecimiento y expansión a Latinoamérica que inició en 2022 y buscan consolidar este año. Trizia cuenta con más de 16 años de experiencia como consultora en asuntos públicos y legislativos con especialidad en temas de salud y consumo. En buena hora.