Tres décadas de Grupo AKRON

Grupo AKRON acaba de cumplir 30 años en el sector energético con un sólido modelo de sostenibilidad.

Opera sus cuatro unidades de negocio en lubricantes, almacenamiento, combustibles y Estados Unidos, mediante criterios ambientales, sociales y de gobernanza que involucran consejos de administración, comités de ética, cuidado de los recursos naturales, gestión de residuos, indicadores ambientales, además de ayudas a la comunidad al impulsar colaboraciones con instituciones educativas, inversiones para organizaciones y campañas de salud.

Se trata de una firma 100% mexicana, que además de extender su presencia nacional y norteamericana, también pone en alto al país pues participa exitosamente en 11 países de Latinoamérica.

Hoy, a tres décadas de su creación, la familia de Salvador Martínez Garza ha dado varios pasos adelante, mostrando resiliencia y capacidad de innovación y un modelo exitoso de empresa. Lejos de ser una compañía que se dedica a la producción y comercialización de lubricantes, está creciendo en el sector energético hacia otros negocios, entre ellos los relacionados con la exploración.

En tiempos en los que la agenda medioambiental adquiere relevancia, ha mostrado compromiso de transformarse e integrarse a energías sustentables y amigables.

AKRON cuenta, además, con un grupo de embajadores de la Tierra y con un proyecto de sostenibilidad que involucra la parte social y la parte ambiental.

En octubre del año pasado la firma apareció nuevamente como patrocinadora de uno de los eventos deportivos que tuvo más relevancia en el año: el Torneo de tenis GDL Open AKRON WTA 1000 —categoría que sólo tienen 9 torneos en el mundo—, y tuvo como sede Guadalajara.

El torneo contó con la presencia de las 56 mejores tenistas del orbe y alcanzó repercusión internacional. En el ámbito deportivo este hecho representó una ampliación de su agenda de intereses, pues actualmente tiene también presencia en el futbol, en el beisbol, en el golf y en el deporte motor.

Reestructurarán Bonos MexCat 600mdd. Le podemos anticipar que en la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, se tomó desde hace tres meses —cuando menos— la decisión de reducir en 600 millones de dólares de la deuda de Bonos MexCat de los 4,200 millones de dólares que aún debe el Gobierno federal por la unilateral cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Texcoco. El problema, evidente, es que aún le quedarán 3,600 millones de dólares pendientes por saldar al fideicomiso registrado en Nafin. Pero que el pago de intereses y principal se amamanta de los dineros obtenidos en el cobro del TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, no salda la deuda adherida por la decisión de cancelar el NAIM. El otro problema no evidente es que por una cuestión de trámites de fideicomisos, la subsecretaría de Egresos de Hacienda, a cargo de Juan Pablo De Botton, aún está por dar su visto bueno a pactar el pago de unos 50 millones de dólares adicionales por intereses por devengar, lo cual no ha permitido actuar con mayor presión con los tiempos de mercado de deuda internacional.

Lo que es un hecho, a final de cuentas, es que se empieza a pagar el adeudo de los bonos MexCat aprovechando el aumento de los ingresos aeroportuarios del AICM, a cargo del vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño. Ese paso es fundamental para que eventualmente la Secretaría de Marina, a cargo del almirante Rafael Ojeda, tenga la oportunidad de hacer lo que mejor ha mostrado que puede hacer: otorgar una operación segura, atenta y con proyección de desarrollo del principal aeropuerto de México.

Washington, lunes, Categoría 1. Como hace dos semanas no pudo llegar a México Billy Nolan por el desastre en los sistemas de navegación aérea de Estados Unidos, en reciprocidad ahora le toca al equipo del subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, ir a Washington para presentar los avances regulatorios para recuperar la Categoría 1 para la autoridad aérea mexicana. Hasta donde se sabe, la Agencia Federal de Aviación Civil, a cargo de Miguel Enrique Vallín, ya está lista para obtener el upgrade en abril o mayo próximo.