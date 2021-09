UNOPS ni paga ni contesta

Es digna de admiración la prolija producción de comunicados en las últimas semanas hecha por UNOPS, que aquí representa Giuseppe Mancinelli, de la mano del Insabi, encargada a Juan Ferrer: ahí mencionan un diálogo abierto con los laboratorios nacionales e internacionales para abastecer de medicamentos y material de curación para clínicas y hospitales públicos 2022…, pero en la realidad la UNOPS sólo ha pagado 40% de los productos de salud para 2021.

Es público que El Club de los Pibes creó la compra consolidada de insumos para la salud más deficiente de la que haya registro en México: la UNOPS sólo adquirió en papel 57% de los insumos de salud para 2021…, cuando en el “periodo neoliberal” se adquirían 97% y se distribuía con eficiencia a través de empresas integradoras de servicios logísticos.

Esta situación se examinará en la XXX Convención Canifarma que inicia hoy —bajo la presidencia de Miguel Lombera— para encontrar posibles soluciones al desorden que provocó el desmontaje al sistema de compras consolidadas bajo la acusación corrupción y colusión sin que a la fecha haya un solo detenido por los señalamientos cotidianos que hace Andrés Manuel López Obrador. De hecho, la UNOPS, a cargo de Grete Faremo, se presentó como la solución a la presunta corrupción…, pero hasta ahora los hechos muestran una aberrante inoperatividad que tiene graves repercusiones en la salud de 80 millones de personas.

Vaya, hace dos meses toda la industria envió a Mancinelli una carta escrita en elegantes términos para esclarecer el cuándo y cómo les pagarán los productos ya surtidos, planteando criterios estandarizados para evitar los crecientes problemas logísticos. Esa carta la firmaron Rafael Gual a nombre de Canifarma; Cristóbal Thompson por las firmas globales adscritas en AMIIF; Socorro España por la ANAFAM y Juan de Villafranca por la Amelaf.

A la fecha la UNOPS no ha contestado, ni tampoco pagado, pese a contar con los recursos provistos por el Insabi. Y, para variar, tampoco proporciona la información básica (qué claves y qué cantidades) de medicamentos se requieren para 2022 que, a como van las cosas, se perfila para otro año desastroso como 2021. De ahí que la SCJN, mediante el magistrado Juan Luis González Alcántara, examinará la legalidad y eficacia de la fallida política para compras a través de una entidad privada que no se rige por leyes mexicanas como es la UNOPS.

¿Macuahitl Inclinado? La parafernalia azteca está presente en el diseño de la terminal aérea de Santa Lucía. De hecho, la Torre de Control cuenta con paneles de iluminación que le dan el aspecto del arma favorita de los guerreros de Tenochtitlan, el macuahitl… sobre el cual han surgido múltiples comentarios (muchos muy jocosos) en redes sociales si está o no inclinado en 18 centímetros conforme lo reportó el arquitecto Axel Belfort. Se ha utilizado una foto para hacer la graciosa comparación de la Torre de Control con la Torre de Pisa. Pero una foto no es concluyente: se requiere la llamada “Estación Total”, un equipo computarizado para detectar hundimientos diferenciales con exactitud. De estar inclinada, es factible solucionarla, pero ni es rápido ni es barato. El problema, a diferencia de la extinta torre de control en el NAIM, es que no se saben detalles de la técnica de cimentación, constructiva ni de los contratistas que ejecutaron el macuahitl de control pues la información la tiene reservada el equipo del general Gustavo Vallejo…, quien asegura se conocerá cuando esté terminada toda la obra.

Se luce Luz Elena. Entre los resultados presentados en el Tercer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, destaca el aumento de 50% en la inversión pública respecto a la administración de Miguel Mancera, en tanto que no hay aumento de impuestos en términos reales (subieron durante el Gobierno de Marcelo Ebrad) y que la capital es la segunda entidad en atracción turística. Habrá que reconocer el manejo de las finanzas públicas y la economía de la capital, en medio de la pandemia de Covid-19, reto al que respondió exitosamente el equipo de Luz Elena González, secretaria de Administración y Finanzas capitalina.

Beso, beso… Y en el medio de las relaciones pública y mercadeo, la nueva es la inversión de 170 millones de pesos que hace la firma española LLYC que lidera en México Mauricio Carrandi, en la adquisición de la influyente agencia de publicidad Beso, fundada por José Beker y Federico Isuani; ambos se mantendrán al frente del negocio de la compañía y se incorporarán al equipo Deep Digital Business Global de LLYC, que lidera Adolfo Corujo, y participarán en distintas instancias de la estructura y funcionamiento en América, donde el negocio es liderado por el eficaz Alejandro Romero. Manteles largos.