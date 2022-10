VIVAMLOBUS desde el AIFA

No tuvo más remedio Andrés Manuel López Obrador que aceptar que se analiza la viabilidad presupuestal, operativa y comercial de la nueva aerolínea que estará bajo el control de Secretaría de la Defensa Nacional, esto conforme a una de las nuevas revelaciones de los #GuacamayaLeaks: 10 aparatos ejecutivos que hoy opera la Fuerza Aérea reconvertidos y chuleados en aparatos comerciales (ya no para el rudo y austero transporte de tropas), además del moderno B-787 Dreamliner TP01 que fue arrendado por el gobierno de Felipe Calderón como Avión Presidencial, pero que en este sexenio no salió ni en rifa. La nueva aerolínea tendería su propio aeropuerto, el Felipe Ángeles en el polígono de Santa Lucía según el plan de negocios.

Cabe aclarar que el sobrenombre aquí mencionado (VIVAMLOBUS) para la eventual aerolínea estatal es creación de Radio de la República, el programa de Chumel Torres y su equipo en Radio Fórmula. Con los derechos de autor mejor cuadrarse.

Y cabe añadir que como se informó en este espacio en abril de este año, la formación del Consorcio Aeroportuario y Ferroviario Olmeca, Maya, Mexica y Conexos, S.A. de C.V., a cargo del general René Trujillo, tiene por misión militar captar y manejar todos los negocios y actividades que le sean ordenados por el Presidente. La filtración de los hackers expuso un propósito expreso que está en marcha, que no fue negado, no fue desmentido, y que se encuentra en marcha para formar una aerolínea estatal…, pero que para que funcione tal y como se pretende, ocupando su propio aeropuerto, implicaría modificar el marco legal y las reglas antimonopólicas para el transporte aéreo que tienen cuando menos 50 años de vigencia.

La Sedena, a cargo de Luis Cresencio Sandoval, cuenta en estos momentos con asesoría comercial, financiera y turística para el diseño de su ruta. Se decidió constituirla para que volara desde el AIFA, que conduce el general Isidoro Pastor, pues para tal propósito nada más no sirve Interjet, de Alejandro Del Valle, ni Aeromar, a cargo de Danilo Correa, dado sus niveles de deudas con gobierno y proveedores privados.

Sin embargo, para que el Felipe Ángeles sea el aeropuerto de VIVAMLOBUS, se tendría que modificar en el Congreso el artículo 42 de la Ley Federal de Aeropuertos que prohíbe expresamente que una aerolínea tenga su aeropuerto por el control monopólico que significa. Ese cambio podría provocar otro encontronazo con el gobierno de EU y el T-MEC (cómo si faltaran conflictos), así como el reclamo de las principales aerolíneas que operan en México para tener su propio aeropuerto… y el eventual choque con la Ley Federal de Competencia Económica.

Una ruta crítica entre guacamayas turbulentas.

Calica, tropezón de Semarnat. Los atrasos en la construcción del tramo 5 y 6 del Tren Maya apuntan hacia la Secretaría de Medio Ambiente…, pues las omisiones y burocracia de María Luisa Albores y equipo rezagan el avance de la obra. Esto, con todo y que los subcontratistas y Sedena aceleran los trabajos para cumplir un apretado calendario de trabajo. Por ejemplo, Albores trató de revirar y colgarse como medalla el rechazo de un juzgado local a uno de los más de 15 amparos que Vulcan Materials —propietaria de la cantera de Calica en Playa del Carmen— interpuso por el cierre ilegal de sus instalaciones en mayo pasado. Lo que Albores no le explicó a López Obrador es que esta cada vez más lejana la posibilidad de usar el puerto de Punta Venado para el traslado de materiales para el Tren Maya. Y es que el arbitraje internacional le va favoreciendo a Vulcan… con lo cual México pagaría más de 1,500 millones de dólares de indemnización, sumándose a los 100 millones que la CFE debe pagarle a la canadiense ATCO por la decisión de Manuel Bartlett de cerrar un gasoducto.