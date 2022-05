Si el concepto de Dios tiene alguna validez o utilidad, sólo puede ser para hacernos más grandes, más libres y amorosos. Si Dios no puede hacer eso, es hora de deshacernos de él.

James Arthur Baldwin.

La guerra es una de las peores invenciones del hombre, las guerras por el territorio, por el dinero, por las drogas, por las diferencias religiosas, por las preferencias sexuales y por el color de piel son quizás las que hemos alentado de forma profunda y dolorosa. En cada una de éstas existen iconos, resistencias intelectuales que trascienden. James Arthur Baldwin es uno de esos personajes que debemos conocer porque su visión y pensamiento crítico tienen una vigencia asombrosa que el documental I am not your negro pone en valor desde una perspectiva social y periodística. James Arthur Baldwin (1924-1987) fue un literato y ensayista que escribió más de una docena de libros entre novela, ensayo, cuento y teatro. Nació en Harlem, Nueva York, en Estados Unidos de Norteamérica y llegó a ser considerado “la nueva voz de la América negra”.

Hijo de madre soltera, creció entre sus ocho hermanos con su padrastro David Baldwin quien fuera predicador y quien muere en una revuelta por la defensa de los derechos civiles; su deceso fue atestiguado por James Baldwin, hecho que le cambió la vida. Discípulo de Countee Cullen y compañero de Richard Avedon, pronto comenzó a escribir y por intervención de Richard Wright obtuvo una beca en 1948 con la que viajó a París. La estadía en Europa le dio otra perspectiva de su propio origen, escribe Go Tell It On Mountain (1955) obra en la que hace una crítica a la Iglesia cristiana y la cual está dentro de las cien mejores del siglo XX de acuerdo a la Modern Library. Dos años después crea Notes of a native son y en 1957 regresa a Estados Unidos de Norteamérica a pelear por la defensa de los derechos civiles al lado de Medgar Evers, Martin Luther King y Malcolm X, en su condición de homosexual su lucha es de igual manera por la inclusión y el respeto a la diversidad.

I am not your negro captura los momentos más difíciles de la participación de James Baldwin; es un documental de Raoul Peck con la voz narrativa de Samuel L. Jackson, con Dick Cavett y retoma una entrevista y la voz del propio Baldwin. Estrenada el 7 de abril de 2017, en coproducción entre Francia y Estados Unidos, los noventa y tres minutos son conmovedores. El guion toma fragmentos de la obra inconclusa Remember this house y otros textos que dan cuenta de una lucidez sin parangón: Yo no soy negro, soy un hombre, pero si tú piensas que soy un negro… es que lo necesitas. James Baldwin obtuvo la Beca Guggehheim y la Beca Ford y ganó el Premio George Polk en 1963. Al final de su vida vivió en Francia, su obra The amen corner fue traducida por Marguerite Yourcenar.