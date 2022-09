El legado de Javier Marías

El pasado 11 de septiembre falleció el autor español Javier Marías, uno de los grandes autores en habla hispana y cuyo nombre sonaba insistentemente para hacerse con el premio Nobel de Literatura. Pero con su muerte, el escritor, como todos los grandes novelistas, no se va del todo, puesto que nos deja una obra que lo mantendrá con vida.

Hace poco tuve oportunidad de leer sus dos últimas novelas, Berta Isla y Tomás Nevinson, y quedé prendada por su estilo que en ocasiones nos recuerda al de un ensayo filosófico y existencial, el cual toca temas como la muerte, la libertad y el deber.

Para todos aquellos que gustan de una buena obra literaria con un lenguaje muy pulido con grandes diálogos, Javier Marías es el autor indicado para llevarnos de la mano de sus grandes personajes.

Berta Isla es una de mis novelas favoritas. La protagonista es la esposa de un espía moderno que actúa en tiempos de paz. Sin embargo, ella lo ignora. En esta obra conocemos el punto de vista de una mujer que se ve obligada a tener una vida que nunca eligió.

Berta Isla está enamorada de Tomás Nevinson, su amor de juventud, quien tras años de estudiar en Inglaterra regresa a España para casarse con ella. Su trabajo en la embajada inglesa en Madrid siempre ha sido un misterio para ella. Tomás desaparece largas temporadas y al regresar le toma días volver a ser él mismo. “Cuántas veces me has dejado ya y cuántas más vas a dejarme, será siempre así?”, le pregunta. Tomás contesta una y otra vez que por su propia seguridad es mejor que no sepa nada. ¿Cuánto tiempo más se puede permanecer en la oscuridad? Entonces llega el día que Tomás desaparece por completo, y Berta deberá averiguar quién es su marido realmente.

La magia de la historia no radica en conocer la verdad que las ausencias de Tomás esconde, sino el deber ser que lo obliga a realizar tareas de las que no siempre se siente orgulloso. Para hablar de sus razones y el enojo de Berta, Marías utiliza recursos literarios propios del ensayo en los profundos diálogos entre los personajes. Asimismo, los lectores nos vamos preguntando cómo funciona el equilibrio que mantiene al mundo en tiempos de paz.

La segunda entrega de esta gran historia se titula Tomás Nevinson, una obra que se centra en el marido ausente de Berta Isla.

“Tras haber sido alguien, se hace muy difícil volver a ser nadie”, ésta es la cuestión principal tras el argumento de una novela magistral donde el tono filosófico vuelve a hacer su aparición. En los momentos más críticos del pensamiento del protagonista, la prosa de Marías se convierte en una especie de disertación filosófica que va llenando las páginas de su última novela.

Tomás lleva demasiado tiempo inactivo tras haberse retirado de los Servicios Secretos ingleses, pero la realidad es que uno nunca se va del todo y en cualquier momento vuelves a tomar el papel de aquello que prometiste no volver a ser.

Tomás deberá trasladarse al noreste español y localizar a varias candidatas que podrían caber en el perfil de una peligrosa terrorista. La trama que se mueve entre el deber ser y lo que le ha sido asignado en esta nueva misión, nos hace reflexionar sobre cuál es el mal menor dentro de una lucha armada, en aquellas donde siempre hay víctimas anónimas. “Estamos, pero no existimos o existimos, pero no estamos. Hacemos pero no hacemos, o lo que hacemos nadie lo hace y simplemente sucede.”

Ésta es otra gran novela que lleva el sello inconfundible de uno de los grandes de la literatura, donde la cuestión de la muerte juega un papel primordial.

Javier Marías nos ha dejado un gran legado. Y no hay mejor forma para honrar su nombre que a través de sus lecturas. Mañana en la batalla piensa en mí, Corazón tan blanco o Los enamoramientos, entre otras, son novelas cuyo universo nos lleva de la mano de grandes personajes y los temas que nos enfrentan a la vida.