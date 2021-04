Veracruz, la entrada a una dimensión desconocida

Quedan 56 días para la elección más grande de la historia de México y con las campañas recién iniciadas en algunas regiones, ya se rompió un récord: este proceso electoral es oficialmente, el segundo más violento de las últimas 2 décadas.

Desde el comienzo de esta carrera electoral, el 7 de septiembre pasado, se han registrado 262 agresiones en todo el país, 65 políticos han sido asesinados y 20 de ellos eran aspirantes a puestos de elección.

De acuerdo a la consultoría Etllekt, el 64 por ciento de las personas que fueron asesinadas eran opositores a los partidos gobernantes y el 20 por ciento de los crímenes se concentra en Veracruz.

Ésta es la primera vez que las elecciones en los 212 municipios de ese estado se empatan con una elección a nivel federal concurrente en la historia, lo que según los expertos influye en la visibilidad de los hechos trágicos que ya se habían presentado en años anteriores. Pero hoy se vuelve mucho más evidente el débil proceder de las autoridades, sus pasos en falso y a la vez, sus prácticas autoritarias.

“Un comando armado secuestra a nuestro candidato a presidente municipal de Tihuatlán, Veracruz, Gregorio Gómez”, denunció el miércoles Ángel Ávila en su cuenta de Twitter. El representante del PRD ante del Consejo General del INE subió el video con las aterradoras imágenes del hecho y no se supo nada del candidato por más de 24 horas.

¡¡24 horas!!… hasta que la Fiscalía General de Veracruz publicó la tarde siguiente un escueto comunicado en el que notificó que Gómez estaba a disposición de la autoridad regional.

“Donde Gregorio N probablemente cometiera hechos constitutivos de delitos, el ahora investigado fue puesto a disposición de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en esta demarcación judicial, por elementos de la Fuerza Civil, en estricto respeto a sus derechos humanos”, indica el texto que se contradice con la versión de la familia del detenido, que antes señaló que el aspirante a alcalde fue obligado a firmar una declaración y a disparar un arma de fuego, además de haber sido golpeado por los elementos de la policía ministerial que se lo llevaron esposado y vendado de los ojos.

“Al momento de la audiencia de legalización de detención, el juez tendrá que valorar todas las pruebas ofrecidas, tendrá que determinar que no había delito, no existía orden de aprehensión, no existía flagrancia, fue detenido a las 10:22 horas y no a las 17:48”… asegura el defensor de Gómez, Jesús Velázquez Flores.

Domicilio de José Antonio Carmona, candidato a la alcaldía de Chinameca, Veracruz, baleado el pasado martes. Foto: Especial

Y es que independientemente de la culpabilidad o inocencia de Gómez en la resolución final del caso, lo realmente alarmante son las prácticas de las autoridades locales, sobre una “detención” que no confirmaban, ni desmentían, mientras familiares y cercanos del político perredista se manifestaban en las calles pidiendo información sobre su paradero. Eso sólo pasa en una tierra de nadie…

El actuar de las autoridades veracruzanas es cada vez más preocupante, porque generan una mayor percepción de inseguridad en una ciudadanía ya suficientemente atemorizada por el clima de violencia e impunidad que impera la entidad que gobierna Cuitláhuac García —y la más visitada por el presidente de la República—.

Al candidato perredista detenido se le acusa de posesión de armas de fuego, pero ¿hubo algún cateo previo?, ¿fue detenido en flagrancia?, ¿por qué quedó incomunicado durante 24 horas?, ¿tuvo acceso a comunicación con su defensa de inmediato, conforme a derecho?… ¿o es esto una cacería contra candidatos de la oposición?

Y mientras esto sucedía, el mismo día, otros dos políticos veracruzanos sufrieron atentados contra su vida. Primero, Onan Hernández López, aspirante del PRI a la alcaldía de Carlos A Carrillo, denunció que personas desconocidas intentaron entrar a su domicilio con violencia y fue amenazado de muerte, para que se retire de la contienda.

El segundo hecho se registró en el municipio de Chinameca, donde sujetos armados dispararon en más de 20 ocasiones a la vivienda del actual alcalde, José Antonio Carmona Trolle, mientras este se encontraba al interior del inmueble que comparte con su esposa Amairanti Patraca García, quien busca la alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano.

Veracruz es el estado que más homicidios registró el primer día de este 2021, y ahora concentra la quinta parte de las agresiones contra personas involucradas en el proceso electoral.

Pero después de ver las imágenes de la manera en que las autoridades trataron a un ciudadano —con vínculo político o sin él—, y el silencio injustificable de una autoridad que está obligada a dar certeza, da cuenta de una realidad cruda, donde una detención puede ser simplemente, la entrada a una dimensión desconocida… Eso pasa en Veracruz.