La agenda de AMLO sin lugar para las mujeres

Qué doloroso ha resultado ver la manera en que el jefe del ejecutivo ha ido escalando su intención de colocar a un presunto agresor sexual, como víctima de un “linchamiento mediático”, en un país donde mueren 10 mujeres diariamente víctimas de feminicidio.

“Presidente rompa el pacto”, fue la frase que unificó la indignación que generó la postura de López Obrador en torno al llamado urgente que se le hizo a no respaldar más la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Morena para el gobierno de Guerrero.

Pero un “Ya chole” fue su respuesta y esto enardeció los ánimos —que nomás necesitaban ese empujoncito—, no solo de las mujeres en Guerrero, sino de los grupos feministas a nivel nacional, del gremio periodístico y hasta de muchas integrantes de su propio partido.

“… ya di mi punto de vista en una ocasión, ya dije, y eso sí lo puedo repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo…” dijo el Presidente.

Entonces parece olvidar —desafortunadamente— que el 49% de los votos que lo llevaron a vivir en Palacio Nacional, fueron de mujeres, muchas que hoy —en tiempos electorales— comienzan a darle la espalda.

“Ya chole” es además una frase con antecedentes malditos desde la anterior administración. ¿Se acuerdan?… Esa misma se incluyó en un spot del gobierno de Peña Nieto para promover los resultados de sus reformas estructurales, ”Ya chole con tus quejas”, decía.

Provocó tal enojo en la opinión pública, que en menos de 24 horas tuvo que ser retirado del canal de YouTube del Gobierno de la República, aquel 12 de octubre de 2015.

Ironías de la política eso de venir a tropezarse así con la misma piedra.

Andrés Manuel López Obrador es el gran mago de la mercadotecnia cuando de empatizar se trata, y más en tiempos de elecciones y lo ha demostrado por décadas. ¿Por qué hoy estará siendo tan poco estratégico?… ¿Quién lo aconseja en materia de género?

Justo ahora que a su partido le juega en contra la estrategia fallida —por decir lo menos— que el Gobierno federal ha apoyado para enfrentar la pandemia por Covid-19, donde México es el tercer país en el mundo con mayor cantidad de decesos relacionados al virus.

Le juega en contra una crisis de energía que dejó en la penumbra a casi la mitad del país, en medio de una onda gélida donde la energía eléctrica es indispensable, sin ir más lejos, para para prender un simple calentador.

Mujeres protestan en Chilpancingo, Guerrero, contra la candidatura de Félix Salgado, el jueves pasado. Foto: Cuartoscuro

Sólo Tamaulipas ya lleva 8 muertos de frío…

“Solicitamos una posición clara y certera de la dirigencia nacional del partido y la resolución de la Comisión de Honor y de Justicia, con el llamado reiterado a ponerse del lado de la historia, del lado de las víctimas, de lado de las mujeres y del lado de la justicia…”, exigieron en una carta, legisladoras de Morena como Wendy Briceño, Lorena Villavicencio, Laura Imelda Pérez y Rocío Villarauz.

Mientras la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, enfrenta con su silencio el lastimoso reto de defender lo indefendible.

La sola insinuación del ejecutivo sobre un “linchamiento mediático” resultó desconcertante, frente a un tema que ni siquiera fue generado por la prensa, sino por denuncias interpuestas ante autoridades y la voz de una de las presuntas víctimas.

“Por las que ya no están, estoy aquí yo. No me van a callar, a menos que me maten”, dijo Eva Basilia Castañeda Maciel.

Con la competencia electoral en marcha y las benditas redes sociales en llamas, ya no hay espacio para ignorar a las mujeres, que unidas fácilmente pueden cambiar con su voto el rumbo que algunos esperan para el país en este 2021.

Por parte de colectivos feministas también está puesta en marcha la iniciativa de publicar una “antiboleta” quincenal, que exhibirá a los candidatos que no cumplan con la 3 de 3 de violencia de género.

La primera la encabezó el nombre del candidato de Morena al gobierno de Guerrero…

Sabiendo mejor que nadie cómo poner agenda, ¿por qué el Presidente López Obrador insiste en sacar de la suya a las mujeres y de esta forma?, en un momento tan delicado en el país en materia de violencia de género; en un momento tan letal de la pandemia y en medio de una de sus mejores oportunidades para legitimar las leyes electorales que su partido ha impulsado.

Muy mal bajado ese balón… ¡Ya chole!