Lo dicho en el Informe y los otros datos

El Informe que presentaría el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana, con motivo del tercer aniversario de su gobierno, tenía una gran expectativa, luego de un violento proceso electoral, del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, de una masacre en Reynosa Tamaulipas y el estado de desesperación en el que se encuentran padres de niños con cáncer, que sufren el desabasto de los medicamentos que sus hijos necesitan, algunos desde hace más de dos años.

Y nos volvimos a encontrar con esas dos versiones que conviven bajo un mismo cielo en nuestro país, la realidad que se mira desde el interior de Palacio Nacional y la que está detrás de sus puertas a la calle.

Lo dicho: “El Programa Nacional de Vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México”.

Los datos: Se han recibido más de 57 millones de dosis de vacunas de diferentes farmacéuticas, pero hasta el primero de julio en el portal de registro “Mi Vacuna” las personas con discapacidad continúan fuera de la estrategia de prioridad.

Pese a que el 8 de junio pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció ajustes, no se contempla todavía a un grupo vulnerable de casi 4.5 millones de personas de entre 16 y 39 años que viven con alguna discapacidad.

Lo dicho: “En materia de seguridad pública también hemos avanzado, aun con la complejidad del problema que heredamos… No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, es el cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya habían, los que estamos enfrentando, no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos”.

Los datos: Desde 2015, la tasa nacional de crímenes de la delincuencia organizada ha aumentado en un 40.5%. Esto se debe a la fragmentación de las principales organizaciones delictivas, ya que la proliferación de grupos de delincuencia organizada más pequeños ha intensificado la competencia por el territorio y el acceso a las rutas del tráfico de drogas (Índice de Paz México 2021).

La paz en México ha disminuido en 18.8 por ciento, en gran medida por los crímenes relacionados a la delincuencia organizada, de acuerdo al último índice del Instituto para la Economía y la Paz, que señala que el narcomenudeo aumentó en 125% en seis años, al pasar de 26.7 a 60 delitos por cada 100 mil habitantes, de 2015 a 2020.

El mismo estudio reporta que la violencia contra los miembros de las fuerzas de seguridad ha ido en aumento, con 524 policías asesinados en 2020, lo que representa un incremento del 17.5 % con respecto al año anterior.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su tercer Informe de Gobierno. Foto: Cuartoscuro

Lo dicho: “En Guerrero, por ejemplo, ningún candidato sufrió agresiones, y casi lo mismo aconteció en la mayoría de los estados”.

Los datos: De acuerdo al balance final de Etellekt, durante todo el proceso electoral se registraron mil 66 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 102 políticos asesinados de los cuales, 36 eran aspirantes y candidatos. El pasado proceso electoral 2020-2021 fue el segundo más letal desde el año 2000.

Para el tema de violencia de género el Presidente López Obrador ocupó sólo 9 palabras.

Lo dicho: “Todavía tenemos aumentos del 14 por ciento en feminicidio”.

Los datos: La violación presentó un incremento del 30 por ciento en relación al mismo periodo del 2020, mientras que la trata de personas registró un incremento del 47%.

En el evento restringido por la pandemia, se sentaron en primera fila los secretarios de Marina, Defensa Nacional, Salud, Gobernación y la jefa del Gobierno Capitalino Claudia Sheinbaum. Varias filas atrás el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El gran ausente fue el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien se encontraba en Francia, pero curiosamente, 5 minutos antes de iniciar el informe del presidente, el canciller compartía en su cuenta de Twitter una foto suya bajo el título “Conferencia de prensa en el Ministerio de Exteriores, París”.

Afuera de Palacio Nacional, el ambiente festivo de otras ocasiones tampoco fue el mismo. Los simpatizantes se acercaron en muy pequeños grupos y la celebración del 3er aniversario de la victoria electoral de la 4ta Transformación se diluyó notablemente, quizá entre la lluvia, el virus y algunos otros datos…

