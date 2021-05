Mujeres y jóvenes preparan voto… ¿de castigo?

15 gubernaturas, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales, se juegan más de 21,368 cargos públicos el próximo 6 de junio, donde quienes voten por primera vez, lo harán en el ejercicio más importante de la historia electoral de México.

Una elección que además ocurre en medio de la pandemia por COVID-19 que ha cobrado la vida de más de 220 mil mexicanos, que representan a cientos de miles de jóvenes que emitirán un voto con un duelo a cuestas.

En las elecciones federales y locales de 2018, destacó la aportación de los jóvenes de 18 años, que superaron la media nacional, con una participación del 64.7 por ciento.

Votaron poco más de 16 millones de jóvenes y jóvenes-adultos entre los 19 y 34 años (INE), y de éstos votaron mayoritariamente por Andrés Manuel López Obrador (54%).

Según la encuestadora Parametría, fueron hombres de entre 26 a 35 años, con escolaridad universitaria e ingresos mayores a los 15 mil pesos, los que votaron en su mayoría por Morena.

A ellos se sumaron el 55% de las personas de 18 a 25 años, entre los que se encontraban los poco más de 12 millones de jóvenes que hace tres años emitían su primera decisión electoral.

Irónicamente ellos, que en las “benditas” redes sociales hicieron campaña gratuita por el entonces candidato de Juntos Hacemos Historia, pertenecen hoy a uno de los grupos más vulnerados en los últimos tres años.

Después de la pandemia, la juventud mexicana enfrenta una crisis laboral en la que sólo el 30.7% consigue ubicarse en una plaza de trabajo, y de ellos, apenas uno de cada tres se desempeña en actividades vinculadas a su perfil profesional.

De los más de 839 mil empleos que se perdieron entre marzo y diciembre de 2020, 55% corresponden a trabajadores menores de 29 años, es decir, más de 440 mil se quedaron sin ingresos y sin un programa emergente que les permitiera encontrar alternativas.

Simulacro en las oficinas del INE de las medidas de seguridad que se tendrán durante las elecciones. Foto: Cuartoscuro

El panorama para los jóvenes en México no está fácil, de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo, después de la pandemia hay mayor competencia y menos puestos de trabajo, los periodos de desempleo serán más largos y los jóvenes seguirán siendo excluidos. El diagnóstico es desolador.

Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro tiene muchas deficiencias de fondo, como lo documenta el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que señala que no hay igualdad de género en esta iniciativa que comete el error de poner a mujeres y hombres en igualdad de condiciones para poder tomar una capacitación laboral.

Esto no es así, porque muchas mujeres que no estudian o no tienen empleo formal, de todas maneras trabajan sin remuneración, ya sea cuidando niños o a otros familiares, enfermos o adultos mayores, según indica el Inegi.

La presente administración ha sido descuidada con las mujeres, por decir lo menos, y el debate al respecto ha sido álgido por todos los frentes.

En los últimos tres años no se consideró a las mujeres como un sector importante de “acercar”, aún cuando en 2018 el voto femenino para el partido ampliamente ganador ni alcanzó el 50%. (¿Sexto sentido femenino?…)

El movimiento feminista en México se ha radicalizado y enfrentado al gobierno federal, mientras que el ejecutivo no ha conseguido ninguna estrategia que alcance la conciliación, y así se llegará a la jornada electoral, con consecuencias prácticamente cantadas.

Los feminicidios en México mantienen niveles de impunidad que superan el 97%, de acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción —organización que tanto molesta en Palacio Nacional—.

La ley dice que “todo homicidio violento de mujer debe de ser investigado bajo el criterio de feminicidio”, pero esto no se cumple, según el Observatorio Nacional Ciudadano.

En un México donde 11 mujeres son asesinadas diariamente, decir que la mayoría de las llamadas de emergencia en casos de violencia doméstica “son falsas”, es una desestimación grave al problema de violencia de género que enfrentamos.

A tres años del cambio de gobierno, muchos jóvenes —mujeres y hombres— que en 2018 dieron todo su respaldo a la Cuarta Transformación, hoy están seriamente vulnerados —con pandemia o sin ella—.

Más de 25 millones de ellos están llamados a las urnas y poco más de 3 millones votarán por primera vez.

En las elecciones de 2018 fueron los jóvenes quienes le dieron el triunfo arrasador a Morena. ¿Serán ahora las mujeres las que midan la indiferencia y generen un inesperado “cambio verdadero” más allá del eslogan?...