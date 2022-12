¿Vamos a seguir sin hablar de SIDA en México?

Cada día tiene 1,440 minutos, exactamente el mismo número de vidas que cobra el sida en el mundo cada 24 horas. Actualmente cada dos minutos una adolescente o mujer joven contrae el VIH.

El pasado 1 de diciembre, que mundialmente se conmemora la lucha contra el sida, advertí que el tema se visibilizó en distintos medios nuevamente de manera superficial, con datos duros de cajón y puros lugares comunes. Pocos le entran a fondo. Qué error más grave.

Resulta indignante saber que el 70% de las nuevas infecciones de este virus ocurren entre personas marginadas, que a menudo son criminalizadas por su estatus social y además por el virus contraído, y que no hablemos de ello.

De los 38 millones de personas que viven con VIH en el mundo, 5,9 millones saben que son portadores pero no reciben tratamiento, mientras que unos 4 millones viven con VIH pero no lo saben, porque no han sido diagnosticadas.

En 2021 el 76% de los adultos que viven con el virus recibieron tratamiento antirretrovírico. Pero en el caso de los niños contagiados, solo el 52% tuvo acceso a dicho tratamiento, porque sí, también hay muchos niños contagiados, pero tampoco hablamos de ellos.

En México pareciera que observamos el fenómeno como si nos fuera ajeno, aunque es más propio de lo que imaginamos. Sólo el año pasado se registraron 4,662 defunciones a consecuencia del VIH, de las cuales 83.6% corresponden a hombres y 16.4% a mujeres.

Pero lo más dramático es que cuatro de cada 10 personas que murieron el año pasado a causa del VIH en nuestro país, no tenían ningún tipo de servicio de salud.

La mayoría de estas muertes ocurrió entre personas de 30 a 40 años, con 2,041 casos, siendo Veracruz la entidad más letal con 605 muertes, mientras que la Ciudad de México fue la entidad con mayor número de casos diagnosticados, 46 mil 653.

Por otro lado, los datos sobre mortalidad del Inegi señalan a Quintana Roo como la entidad con mayor tasa de mortalidad por enfermedades relacionadas con el VIH en 2020: 10.9 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Colectivas LGBT+ y organizaciones marchan para conmemorar a las víctimas del sida, el pasado 1 de diciembre. Foto: Cuartoscuro

En segundo y tercer lugar se encuentran Colima y Baja California con 9.2 y 7.6 muertes por cada 100 mil habitantes.

En 2015, México se integró a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, cuya meta pretende que para el 2030 se ponga fin a las epidemias del sida, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas.

Para ese año el reto denominado 95-95-95, que implica que al menos 95% de las personas que viven con el VIH conozcan su diagnóstico, que el 95% de las personas diagnosticadas reciban terapia antirretrovírica continuada y que el 95% de las personas logre una carga viral indetectable.

Pero aquí la realidad nos alcanza muy lejos de la expectativa, en un periodo en el que nuestro país atraviesa por su peor momento en materia de salud, entre cuentas alegres, mentiras y desabasto de medicamentos.

Para empezar, la detección del VIH ha disminuido en los últimos años, siendo más evidente a partir del surgimiento de la pandemia.

La Secretaría de Salud reveló que en 2019 se hicieron 1.5 millones de pruebas para diagnosticar el virus, mientras que para 2020 apenas llegaron a 970 mil; y organizaciones reportan que la Secretaría de Salud llevó a cabo 39% menos pruebas de tamizaje a nivel nacional en comparación con 2019.

Aún a pesar de eso, el porcentaje de resultados positivos obtenidos con respecto al total de pruebas realizadas, aumentó en un 60% durante 2020, pero el mayor incremento se dio en 2021, con un aumento del 128% en la cantidad de resultados positivos registrados.

Así, México pasó de una tasa de positividad del 0.82 a nivel nacional en 2020, a una de 1.87 durante 2021, con el suplicio que representa la falta de medicamentos para aquellos que hoy viven con el virus.

El informe anual en 2020 del Proyecto Cero Desabasto reportó que el VIH fue el cuarto padecimiento con más personas afectadas por la falta de medicamentos. En tres años (entre 2019 y 2022) reportó 453 denuncias por falta de antirretrovirales para personas con el virus.

Desde 1983, cuando se registró el primer caso de sida en nuestro territorio, a octubre pasado, suman 369 mil 400 casos activos de VIH, y por desgracia los jóvenes representan el grupo más vulnerable.

Dejemos los tabúes en el pasado, si la salud es lo primero pues entonces dejemos de hacer como si el sida en México no existiera. Hablemos de ello, tanto, que la culpa aterrice en los escritorios correspondientes de la Secretaría de Salud, a ver si así ya se ponen a hacer su trabajo.