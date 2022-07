Señales en la oposición a mitad de año

En México estamos viviendo una época de la posverdad particularmente interesante; somos un país relativamente nuevo en la masificación de dispositivos móviles con acceso a todos los estratos sociales.

Esto ha permitido a la población acceder a toneladas de información en la palma de su mano. La posverdad a la que nos enfrentamos hoy, está dada por este exceso informativo y su abordaje selectivo. Como reconoce Nate Silver, el público elige la parte que le gusta e ignora el resto. Convertimos en aliados a quienes han hecho las mismas elecciones que nosotros y en enemigos a los demás, como se observa en nuestro propio mar informativo.

De acuerdo a Central de Inteligencia Política (CIP), de Ricardo Pérez-Escamilla en su Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA), la cobertura de medios masivos de comunicación está dominada por los cuatro aspirantes oficialistas (Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal) de manera positiva y por el dirigente del PRI, Alito Moreno, con 8 de cada 10 comentarios negativos, siendo este último el que más conversación ha generado personalmente. En su conjunto, 74% de la discusión en los medios masivos es sobre Morena, 19% es sobre el PRI, 5% es sobre MC y 2% sobre el PAN.

Sólo por poner un ejemplo, en esta misma medición, pero de 2017, el actor que más conversación generaba era López Obrador (por cierto, negativa), seguido por todos los aspirantes priistas del momento (Videgaray, Meade, Osorio Chong, Nuño, Eruviel). Agrupados, el partido gobernante (PRI) era el que más conversación generaba, seguido por Morena (que era sólo AMLO), el PAN alcanzaba 15% de conversación con los movimientos de sus presidenciables (Anaya, Zavala y Moreno Valle), mientras que el PRD generaba el 7% de la conversación.

Éstas son señales sobre el porqué en la serie de encuestas telefónicas del economista Alejandro Moreno, los que han bajado en las preferencias son el PAN y el PRD, no así el PRI, a pesar de su crisis; misma que ha permitido a su dirigente estar en el rush político. Hay además otras señales interesantes que se anexan, dos series de encuestas de Facebook, México Elige y Arias, registran que, entre simpatizantes priistas, Alito Moreno está creciendo, es decir, su target electoral se está endureciendo, adoptando una posición polarizada, correspondiente a los cánones de la posverdad, como el más visible y consistente actor anti-AMLO, que es el pegamento del militante duro de Va X México.

De hecho, la rebelión priista, que inició a tambor batiente, poco a poco ha ido amainando. Algunos de los actores rebeldes, con el paso de los días, han adoptado la posición de sentarse y ver, en el entendido de que su dirigente no va a ceder. El PAN de plano bajó el switch durante el receso legislativo; de hecho, en últimas semanas, algunas de las voces que se habían manifestado en contra de la alianza con el PRI han comenzado a conceder que los azules no aprovecharon para renovarse durante estos años y que ya no queda de otra, más que aliarse. Para el PRD de plano el juego se reduce a aliarse o morir. Por su parte, Claudio X. González disminuyó su activismo después de amenazar a Movimiento Ciudadano y de que Mexicanos Contra la Corrupción diera a conocer una supuesta red de triangulaciones del dirigente priista.

Por lo pronto, para la agenda política se abrirá un nuevo periodo legislativo. A partir de la última semana de julio y durante agosto tendrá lugar el parlamento abierto sobre la Reforma Electoral, para después entrar al periodo ordinario de sesiones en septiembre, donde además se plantea la discusión de la Guardia Nacional, que podría concordar con factores externos en la agenda de seguridad durante octubre, y renovar la presencia de actores que hoy se perciben lejanos en el panorama. También en octubre y noviembre vendrá la discusión fiscal y presupuestaria, para entrar de lleno al proceso electoral en enero de 2023. No podemos perder de vista que el legislativo impacta en la articulación narrativa de los partidos frente a los medios masivos y la sociedad, lo que se traducirá en preferencias.

La discusión está dada para que Alito Moreno continúe siendo la voz relevante en Va X México, por varias razones: 1) porque es el personaje que atrae la conversación dado el rush que vive, 2) porque los votos del PRI son definitorios para las reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, 3) porque el PRI es el partido que gobierna las dos entidades que tendrán elecciones, 4) porque en la discusión legislativa tiene un impacto relevante como presidente de la Comisión de Gobernación, y 5) y no menos relevante, porque es el orador más articulado de entre los dirigentes de esa alianza.

En la otra vía, de Movimiento Ciudadano, su coordinador parlamentario en el Senado, Clemente Castañeda, ha anunciado que su bancada crecerá en breve, con lo que estará cambiando la correlación de fuerzas en la Cámara alta. Si bien, aún no se conoce el tamaño de este crecimiento, ha dado luces de que, al menos por ahora, sería con actores del PAN, PRI o PRD. Aunado a lo anterior, durante estos meses de receso, MC ha sumado diputados locales en Sonora, alcaldes en Nuevo León, y recuperado prerrogativas en la mayoría de los estados para preparar su estructura partidista. De la misma manera han presentado su proyecto de foros por la Evolución Mexicana y han anunciado su ruta: la celebración de la Convención Nacional Extraordinaria, en diciembre, donde abordarán su estrategia política rumbo a 2024 y el lanzamiento de una plataforma ciudadana en enero de 2023.

Termino con las siguientes palabras de Nate Silver: En el mundo de hoy, el uso de la información de forma inteligente y su transformación en conocimiento ha permitido que la innovación y toma de decisiones sea más barata. Si tomar decisiones sobre algo resulta más caro, debemos asumir que estamos confundiendo el ruido con la señal, e invirtiendo nuestro tiempo en seguir pistas falsas. El enfoque cientificista (no científico) de los números, ha provocado las últimas grandes crisis de nuestros tiempos: los números no tienen forma de hablar por sí mismos. Somos nosotros quienes les damos significado. En este contexto, la señal es la verdad. El ruido es lo que nos distrae de la verdad.