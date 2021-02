Pulso estatal

SINALOA

Movida y movimiento

Cuentan que el candidato a la gubernatura de Va por Sinaloa, Mario Zamora, le movió sus fichas al tablero de aspirantes en los municipios que traía entre manos el gobernador Quirino Ordaz. Y aunque se dice que el abanderado salió a decir que el mandatario es “su amigo”, para calmar malas reacciones, lo cierto, dicen, es que la jugada tuvo apoyo en el tricolor. En Morena, Rubén Rocha, quien se encontraba aislado por el embate del Covid, anunció que ya salió negativo en la prueba, por lo que pronto retomará el trajín electoral.

SONORA

De Agua Prieta a Hermosillo

En un recorrido por la entidad, el candidato de Morena, Alfonso Durazo, tocó base en Agua Prieta, donde estudio la secundaria y donde planteó que se debe reafirmar el compromiso con la educación en la entidad; además, el abanderado plantea que se debe construir infraestructura en Guaymas y fomentar la agroindustria y el turismo en el sur del estado. Por otra parte, mientras Ernesto, El Borrego, Gándara, candidato de la alianza Va por Sonora, sigue sumando adeptos en Hermosillo y forja lazos con las juventudes tricolores.

Alfonso Durazo, durante su visita a Agua Prieta, ayer. Foto: Especial

COLIMA

Contendientes

La fecha para revelar quién será la candidata de Sí por Colima está más cerca. Cuentan que, por la actividad de la priista Mely Romero y la panista Martha Sosa, el fallo podría ser para Romero, pues la panista nomás no levantó, ya que parecía actuar más de sparring que como contendiente. Por otra parte, la herida guinda no sana, pues la exmorenista Claudia Yáñez acusa a Indira Vizcaíno de lucrar electoralmente por presenciar la donación de medicamentos al IMSS, cuyas cajas tenían la leyenda “propiedad del sector salud”.

CHIHUAHUA

De tacleadas a tacleadas

Esperando no ser tacleada por la Fiscalía estatal esta semana, la panista Maru Campos se dio tiempo de preguntar a la afición cuál equipo era su favorito en el Super Bowl y ser aprobada por el PRD como su abanderada a la gubernatura. Campos acudirá nuevamente este lunes a una audiencia en la que se presentarán los cargos en su contra por presuntamente haber recibido irregularmente recursos de la administración de César Duarte. En tierras chihuahuenses ya se preguntan cuánto afectará este proceso a la panista.

SAN LUIS POTOSÍ

Dirigencias en apuros

Dicen que en Sí por San Luis están listos para presentar en sociedad al panista Octavio Pedroza como su abanderado. Cuentan en tierras potosinas que la candidatura no podía esperar más, pues el derrotado en el PAN, Xavier Nava, y Luis Mahbub, a quien no le alcanzó sacarse una foto con Alito Moreno para ser el elegido, se están moviendo entre aguas naranjas y guindas. Los morenistas no tienen afinado cómo van a cantar a su carta, pues las inconformidades no han amainado. Se prevé que haya humo guinda el 16 de febrero.

GUERRERO

La otra encuesta

Cuentan que la semana próxima será definitoria para la alianza PRI-PRD. Este fin de semana fue activada la encuesta que respaldará la candidatura y en la que se miden el tricolor Mario Moreno Arcos, quien ya es acompañado por el senador Manuel Añorve y el amarillo Evodio Velázquez. Se dice que cuando se dé a conocer el ganador, entre el 10 y 15 de febrero, no habrá reclamos, pues ya se firmó un acuerdo para respetar los resultados del estudio que realizarán tres casas encuestadores y tendrá respaldo de la autoridad electoral.

CAMPECHE

Ritmos diferentes

Se asegura que donde el líder del PRI, Alejandro Moreno, no puede perder es en Campeche y que por ello ordenó a Javier Casique, secretario de elecciones del tricolor, dar puntual seguimiento al proceso, que no se despegue de los asuntos internos, como la selección de candidatos de la coalición Va por Campeche, encabezada por el abanderado a la gubernatura Cristian Castro Bello. En otro frente, la morenista Layda Sansores ya se está dejando ver, pues sostuvo un encuentro con un grupo de simpatizantes en Palizada.

QUERÉTARO

Definición de agendas

Ya con la licencia del Senado, Mauricio Kuri, candidato del PAN a la gubernatura, se está alistando para comenzar la brega por el voto y tiene ya en su agenda encuentros con empresarios, sector al que apuesta para combatir la pobreza. La aspirante por Morena, Celia Maya, ya sostiene reuniones con la militancia y perfila que dará prioridad a la salud, violencia contra las mujeres, seguridad y apoyo a jóvenes, la priista Abigail Arredondo trata de volver a pintar al tricolor, que prácticamente está borrado allá.

BAJA CALIFORNIA

Peso pesado

Karen Postlethwaite hará ruido en Morena y es que la secretaria de Infraestructura de Jaime Bonilla se registró como precandidata a la alcaldía de Mexicali. En BC se dice que con ella, Marina del Pilar Ávila tendrá un activo para empujar su campaña a la gubernatura. Mientras, la coalición Va por Baja California no ha dado a conocer a su aspirante, pues aún no hay acuerdo con Lupita Jones. El fin de semana, por cierto, la exmiss Universo fue criticada en las benditas redes por subirse a un vuelo a Mexicali con un cubrebocas transparente.

BAJA CALIFORNIA SUR

Con constancias

El candidato guinda, Víctor Manuel Castro, salió a desmentir que la expresidenta municipal de La Paz, la priista Esthela Ponce, se sumaría a su proyecto y afirmó que es parte de la guerra de desinformación alrededor de su candidatura. En La Paz, el abanderado aliancista Francisco Pelayo fue respaldado por el líder del PAN, Marko Cortés, quien acudió a la entidad para entregarle su constancia de registro y asegurar que Pelayo será mejor que los últimos mandatarios de BCS, Marcos Covarrubias y Carlos Mendoza Davis.

NUEVO LEÓN

Clara Luz con refuerzo

Clara Luz Flores, la candidata de Morena a la gubernatura, quien ya señala que protegerá a los empresarios de la entidad que “se porten bien”, sumó a su causa al precandidato derrotado en la interna panista Felipe de Jesús Cantú. Otro personaje activo es el abanderado de MC, Samuel García; él ya fue elegido como el mero mero en la candidatura naranja. El priista Adrián de la Garza aún no mete el acelerador y el panista Fernando Larrazábal, para colmo, está en cuarentena por dar positivo al Covid-19.

TLAXCALA

Cada quien su foto

A quien trolearon fue a la candidata a la gubernatura de la coalición Unidos Por Tlaxcala, Anabell Ávalos, por el supuesto acercamiento que la abanderada tendría con el exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue detenido esta semana; incluso circuló una imagen en la que Ávalos se encuentra al lado del exmandatario. Pero también hubo “mensajes” a la candidata de Juntos Haremos Historia, Lorena Cuéllar, pues surgió otra foto en la que se le ve junto al expresidente Enrique Peña Nieto. Uf.

MICHOACÁN

Sin contratiempos

Carlos Herrera Tello se echó a la bolsa el apoyo del diputado local Antonio Soto, quien todavía quería competirle la candidatura al gobierno que administra Silvano Aureoles. El abanderado de Va por Michoacán sigue manejando el discurso de la unidad ante simpatizantes, militantes y liderazgos de la entidad, mientras Raúl Morón, abanderado de la alianza Morena-PT-PVEM, ya se ve suelto con las bases guindas, como en el encuentro del Consejo Estatal, a donde acudió sin que se le presentaran contratiempos.

NAYARIT

Campaña entre el virus

Ante la prohibición del Instituto Estatal Electoral para realizar proselitismo con público, pues la entidad está en semáforo rojo, los abanderados ya se las están ingeniando. El morenista Miguel Ángel Navarro se nota oxidado en el manejo de redes sociales, mientras que la abanderada de la alianza Va por Nayarit, Gloria Núñez, muestra más tablas, pues ya hasta lanzó su programa “Gloria en tu casa” y a su precampaña virtual la denominó “Desde casa con Gloria”. Una pista de cómo podrían moverse las campañas.

ZACATECAS

La fiesta en paz

Los candidatos que se están llevando el proceso en paz son Claudia Anaya y David Monreal. La abanderada de Va por Zacatecas le sigue echando ganas a su doctorado y sigue manteniendo contacto con ciudadanos, como en Fresnillo, donde se encontró con una amiga de la universidad y acudió a apoyar las responsabilidades de un párroco. El de Morena, además de celebrar el estado de salud del Presidente, plantea que la entidad requiere de mayores esfuerzos en materia de empleo, productividad y educación.