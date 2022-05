AGUASCALIENTES



Pasmo ante la zancadilla

Nadie en el equipo de la candidata de Morena a la gubernatura del estado, Nora Ruvalcaba, atina a cómo reaccionar ante la zancadilla que representó la denuncia en contra de su hija, América Fernanda Alférez Ruvalcaba, por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Al parecer, los documentos presentados por Natzielly Teresita Rodríguez Calzada son contundentes. Hasta el momento, lo único parecido a una reacción es un tuit de Nora, dedicado a la candidata del PAN, Tere Jiménez, aunque sin mencionarla: “¿Cómo le llamarías tú a una planta solar de 28 mil millones de pesos hecha para resolver 460 mdp? Nosotros: corrupción. Los Prianistas: negocio”. Pero de la casa con alberca que según la denuncia ocultó su hija en sus declaraciones patrimoniales, nada.

Tere Jiménez (centro), con los senadores Osorio Chong (izq.) y Mancera (der.), ayer. Especial

DURANGO



Patadas bajo la mesa

El pasado sábado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acompañó a la candidata de Morena-PT-PVEM, Marina Vitela, a un acto multitudinario de campaña. Tras recibir el grito de ¡presidente! ¡presidente!, el canciller dijo algo que dejó pensando a más de uno en la entidad: lamentó los “ataques y fuego amigo al interior de Morena”. ¿Quién le intenta dar patadas bajo la mesa a la candidata morenista? Se preguntaron muchos. Otro que también encabezó un evento masivo fue el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Esteban Villegas, durante el cual, el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió que el Gobierno federal “saque las manos del proceso” en esta entidad. Esta concentración tuvo lugar en Gómez Palacio, principal bastión morenista.

Marina Vitela (centro), con el canciller Ebrard (der.), el sábado. Especial

HIDALGO

¿Un tren tolteca?

En plena crisis por el espacio aéreo, la que se “subió” al tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue la candidata de Va por Hidalgo, Carolina Viggiano, quien dejó claro que, de ganar la gubernatura, va a aprovechar la obra magna del Gobierno federal para generar beneficios a su estado. Por ello, la priista anunció que impulsará el “tren tolteca”, que trasladará a la población desde Pachuca, pasando por el AIFA y con llegada hasta Buenavista, en la Ciudad de México. Entre tanto, el morenista Julio Menchaca presentó ante los electores sus propuestas en los rubros de seguridad, austeridad y combate a la corrupción, pero, sobre todo, pidió a sus seguidores que, rumbo al cierre de las campañas, no se dejen engañar por las fake news.

La abanderada del PRI, PAN y PRD (centro), en un evento en Lolotla, ayer. Especial

OAXACA

Por fin hubo debate

Los siete candidatos a la gubernatura del estado acudieron al segundo debate, que en realidad fue el primero, pues el que debió realizarse el mes pasado se canceló por la muerte del padre del abanderado de Morena, Salomón Jara. Los diferentes aspirantes expusieron sus propuestas en temas como indígenas y afroamericanos, combate a la corrupción, migración y derechos de las mujeres. Siete fueron los participantes, pero la atención se centró en sólo dos: el morenista Jara y su contrincante de la alianza PRI-PRD, Alejandro Avilés. Ambos dejaron a un lado las descalificaciones y señalamientos personales y se dedicaron a desarrollar sus programas de gobierno, lo cual le dio un valor agregado a éste que, seguramente, será el primer y único debate durante la contienda.

El morenista Salomón Jara, en campaña en Aguayo, Santa Cruz Xoxocotlán, ayer. Especial

QUINTANA ROO

El SNTE coquetea con la ola guinda

Este fin de semana, la candidata de Morena al gobierno, Mara Lezama, recibió el apoyo de senadores de su partido. En el Deportivo Regional 96, el legislador zacatecano Ricardo Monreal fue recibido con gritos de “presidente, presidente”, y él, a su vez, arengó a los asistentes a que le aplaudieran a “la próxima gobernadora de Quintana Roo”. En el evento también participó el exdirigente del SNTE Rafael Ochoa Guzmán. Y quienes no han descuidado ni un momento la campaña de la abanderada Laura Fernández son los perredistas Jesús Zambrano y Luis Espinosa Cházaro, quienes ven venir una estrategia de “guerra sucia” por parte de “los de enfrente”, por lo que señalaron que los líderes de Va por Quintana Roo estarán atentos para arropar a su candidata.

Mara Lezama, acompañada por el senador Ricardo Monreal, ayer, en Cancún. Especial

TAMAULIPAS

Intercambio de misiles

El choque entre quienes disputan la gubernatura no ha parado. Esta semana, el abanderado de la coalición entre Morena, PT y PVEM, Américo Villarreal, acusó al PAN de encabezar una guerra sucia en su contra, pues responsabilizó a ese partido de haber colocado anuncios espectaculares en los que se advierte sobre la violencia que se vive en estados gobernados por morenistas. Del otro lado de la cancha, César Verástegui, del PRI, PAN y PRD, también respondió a las acusaciones de Morena sobre haber supuestamente comprado credenciales para votar y decir que será el actual gobierno estatal el que tomará las riendas de la entidad, ante lo que dijo que no comprará pleitos, pues “yo no no ando buscando la manera de fastidiar políticos”.