CHIAPAS

Llueven las propuestas

El candidato al gobierno del estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, asistió como invitado a la Feria Estatal de la Mujer Transformadora y Emprendedora en la Nueva Era, donde reconoció a las mujeres que tienen el deseo de emprender un negocio y salen adelante; por eso, adelantó que para impulsar sus aspiraciones, el gobierno que encabezará pagará el interés del primer préstamo que realicen. También asistió como invitado a los Diálogos con el magisterio, donde hizo un llamado a la reflexión entre ellos y la niñez, y habló de la creación de un fondo para el mantenimiento de las escuelas, en donde por cada peso que den los ayuntamientos, el gobierno que encabezará pondrá otro. En el otro frente, Olga Luz Espinosa, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, visitó Navenchauc, donde se comprometió con los pueblos originarios a atender sus necesidades en seguridad, salud y desarrollo social.

Olga Luz Espinosa (centro) de gira por Navenchauc, el viernes pasado. Foto: Especial

GUANAJUATO

De MC, la única en pro del clima

La candidata por la coalición PRI, PAN y PRD, Libia Dennise García Muñoz Ledo, llamó a cerrar filas para defender al estado, pues dijo que la entidad no debe frenar su desarrollo y menos con un proyecto que se vio que fracasó a nivel nacional, como el de Morena. Dijo que su prioridad es trabajar por las familias de Guanajuato, así como mejorar la calidad de vida, los salarios, brindar más y mejores oportunidades. De la oposición, Morena, PT y PVEM, Alma Alcaraz Hernández, calificó como un “montaje” la detención de los siete presuntos asesinos de la candidata Gisela Gaytán Gutiérrez, aseguró que su partido no puede emitir una postura seria, si no hay una posición seria de la Fiscalía General de Justicia del estado. Enfatizó que se debe abordar el asesinato de su compañera con seriedad. Mientras que la de MC, Yulma Rocha Aguilar, se convirtió en la única aspirante que firmó el Compromiso por el Desarrollo Sustentable y la Acción Climática para candidatos a gobiernos locales del proceso electoral 2024.

Yulma Rocha Aguilar en un encuentro con jóvenes, el sábado. Foto: Especial

JALISCO

Oferta contra discriminación

En el concierto “Pablo Lemus-Unplugged”, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus, sostuvo un encuentro con juventudes simpatizantes; explicó que el plan de su partido para las juventudes es darles un bono cultural para que tengan acceso a conciertos, arte y cultura. Además, exclamó que garantizará en Jalisco que ningún policía detenga a algún joven por consumir marihuana: “Nadie, ni un chavo, ni un trabajador de la construcción, nadie en Jalisco va a ser detenido por la policía por haberle dado un jalón al churro de mota. Eso se quitó, a la chin... con eso”, dijo, y las juventudes del público lo celebraron con una gran ovación. En esta semana, Claudia Delgadillo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, mantuvo una reunión con colectivos de la comunidad LGTB+. Aseveró que, de ganar las elecciones, los gobiernos homofóbicos terminarán y anunció que enfocará su trabajo en crear programas sociales específicos para personas de dicha comunidad.

Claudia Delgadillo (izq.) en un encuentro con simpatizantes de Jalostitlán, ayer. Foto: Especial

MORELOS

Apuestan por mejorar al campo

La candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y PVEM, Margarita González Saravia, decidió no asistir al segundo y último debate electoral lo que generó duras críticas por parte de sus contrincantes. La aspirante de la oposición abanderada de la coalición PRI, PAN, PRD y RSP, Lucia Meza Guzmán, se reunió ejidatarios de la región oriente del estado, estuvieron presentes ejidatarios de Cuautla y Ayala, asimismo realizó la firma del Plan Emiliano Zapata para fortalecer el campo morelense. Lamentó que el campo de Morelos ha estado en el olvido, que los campesinos han sufrido de la inseguridad al ser víctimas de diversos delitos. Mientras que la candidata de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, llamado a los candidatos a cerrar filas de cara a la elección del próximo 2 de junio y no dejarse convencer por los otros dos proyectos, esto luego de que candidatas a diputada federal y locales anunciaron su respaldo total al proyecto de Lucia Meza.

Margarita González Saravia (centro) con simpatizantes morelenses, ayer. Foto: Especial

PUEBLA

De ofensas y correcciones

Eduardo Rivera, candidato al gobierno estatal de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, llamó “morenacos” a los militantes del partido Morena durante un acto realizado en la sierra norte, por lo que más tarde ofreció disculpas, reconociendo que cometió una conducta inapropiada. “Porque las encuestas ponen 15, 20, 18 puntos de desventaja y no le va a poder ganar a los morenacos, perdón, a los de Morena”, expresó el panista, lo cual le trajo múltiples críticas, que lo orillaron a reconocer su equivocación. “Hice una expresión incorrecta, aquellas personas que se hayan sentido ofendidas, les ofrezco una disculpa. Un buen candidato, un buen gobernante, sabe reconocer sus errores y enmendarlos”, aceptó. Tras el gazapo de su contrincante, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta, exigió a Rivera Pérez una disculpa pública; sin embargo, dijo sentirse orgulloso que lo llamen “morenaco” y de sus raíces mixtecas.

Alejandro Armenta (centro), tras reunirse con transportistas, ayer. Foto: Especial

TABASCO

Refuerzan la seguridad

Uno de los temas que más preocupa en la entidad es el de la seguridad pública, rumbo a las elecciones. Más de 300 elementos de la Secretaría de la Sedena llegaron a Tabasco para reforzar la vigilancia en los municipios de la recesión de la Chontalpa durante el proceso electoral del 2 de junio; los militares estarán integrados al operativo Tabasco Seguro. Los uniformados serán desplegados en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Paraíso y Macuspana, para redoblar la seguridad en la zona antes, durante y después de las votaciones, lo que fue agradecido por todos los contendientes a la gubernatura en la entidad. En su actividad de la semana, desde la sierra de Tacotalpa, el aspirante morenista Javier May Rodríguez sostuvo que “se va a lograr el renacimiento de Tabasco y con fe, esperanza y alegría, habrá seguridad”, mientras que el del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, desde la cabecera municipal de Macuspana, afirmó que “sí trabajará por más seguro”.

Javier May en su visita a la colonia Ulises García de Frontera, ayer. Foto: Especial

VERACRUZ

Ambiente político “calientito”

El ambiente político en Veracruz continúa “calientito”, luego de que el candidato de la coalición de la oposición al gobierno del estado, José Yunes Zorrilla, advirtió que Morena y sus aliados pretenden robarse la elección el 2 de junio. Denunció intentos de los morenistas por afectar su campaña en varias partes de la entidad, principalmente ayer en un encuentro con cañeros en Yanga. “Quisieron bloquear este acto como van a querer robarnos la elección. Desde aquí les decimos hasta Palacio de Gobierno: ¡ni bloquean al pueblo organizado luchando por su destino ni nos van a robar la elección! Que se preparen”, sentenció. La candidata de la 4T, Rocío Nahle, recibió el respaldo total del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y posesión de propiedades millonarias. Afirmó que como mujer ha tenido que aguantar y soportar a una “horda de machos con las peores mañas y cobardes”.

José Francisco Yunes con cañeros veracruzanos de Yanga, ayer. Foto: Especial

YUCATÁN

Último jalón de la batalla

En el último jalón de la campaña del candidato al gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Joaquín Díaz Mena, advirtió que la entidad dejará de ser bastión del PAN en las elecciones del 2 de junio, y demandó la renuncia de su contrincante, Renán Barrera, quien, dijo, tiene demandas por actividades ilícitas. Huacho Díaz recibió el respaldo del movimiento de mujeres yucatecas “Por ella, por todas”, que también apoyan a la abanderada presidencial morenista Claudia Sheinbaum. Dijo que serán parte fundamental de su política de gobierno. “Mi misión es erradicar las violencias contra ustedes y que ejerzan sus derechos en paz y con libertad”, ofreció. En el marco de la movilización de la Marea Rosa, el abanderado panista Renán Barrera respondió a Díaz Mena que Morena no pasará en Yucatán, e hizo un llamado a los ciudadanos a defender a México de aquellos que pretenden instaurar un gobierno centralista. Pidió votar el próximo 2 de junio para que el estado siga siendo ejemplo nacional.