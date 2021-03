¿Quién va a ganar el 6 de junio?

Estamos a menos de tres meses de que se celebre la elección intermedia. La más grande de nuestra historia, por cierto. Se votarán 15 gubernaturas, 30 congresos locales, cientos de alcaldías y, por supuesto, la renovación de los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados.

Ya sabemos que AMLO no va a aparecer en la boleta y eso puede tener un efecto negativo para el partido que lo llevó a la Presidencia de la República, Morena. Sin embargo, el Presidente mantiene altos índices de aprobación (50-60 por ciento), por lo que se espera que esta simpatía se pueda traducir en votos.

Todo indica que, a pesar de los enormes problemas por los que está atravesando el país, economía, pandemia, inseguridad, etc., persistirá un voto de confianza por el partido de López Obrador. La gran mayoría de la gente sigue creyendo en el Presidente y creen que hay que darle la oportunidad de seguir gobernando con amplios márgenes.

En el caso de las 15 gubernaturas, salvo el caso de Chihuahua y Querétaro, que todo parece serán del PAN, San Luis Potosí, que será del Partido Verde, y dos empates técnicos en Baja California Sur y Nuevo León, las encuestas señalan que el resto de los estados los gobernará Morena, incluida la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero.

Ahora bien, también hay que decir que hay una tendencia creciente de intención de voto hacia la oposición en todos los estados y que Morena ya llegó a su tope. Es decir, Morena difícilmente puede crecer más. Y en estos dos meses y medio que faltan para la elección todavía pueden pasar muchas cosas.

Respecto a cómo quedará compuesta la Cámara de Diputados también parece que Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y el Partido Verde mantendrán la mayoría simple. Otra vez, el común de la gente quiere refrendar su confianza por el partido del Presidente López Obrador para que éste siga gobernando con holgura.

Además de lo anterior, también hay que señalar que las cúpulas de los partidos de oposición, particularmente del PRI y del PAN, están completamente desdibujadas. No se ven, no se sienten y no se escuchan. En pocas palabras, no hay oposición. El PRD ni quien se acuerde de él. Evidentemente esto también favorecerá a Morena de cara al 6 de junio.

Sin duda esta elección se verá como un refrendo o no al Gobierno de AMLO. Los graves problemas que aquejan a México parece que no lo han alcanzado y que Morena gobernará una buena porción del territorio nacional y mantendrá el control de la Cámara de Diputados. Ya no falta mucho para saberlo.