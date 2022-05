Acelera Ebrard

El que ayer metió fuerte el pie en el acelerador, nos comentan, fue Marcelo Ebrard, para jugar de tú a tú con las otras “corcholatas”. Y es que el canciller ayer apareció en un mitin de campaña del candidato de Morena al gobierno de Hidalgo, Julio Menchaca, donde fue cobijado por una multitud con el grito de “¡presidente, presidente!”. Ebrard empezó además a desempolvar sus capacidades y habilidades sobre el templete y ayer mismo confirmó que sí va a apuntarse a la encuesta que en su momento realice Morena para ver quién es su gallo en el 2024. “Conmovedor el apoyo y cariño del pueblo de Hidalgo a la 4T y al Presidente López Obrador”, tuiteó Ebrard para dejar claro además que va por la continuidad del proyecto del Ejecutivo.

Saludo en Dos Bocas

A quien ayer saludó el Presidente en el acto de conmemoración del Día del Trabajo, que tuvo lugar en Paraíso, Tabasco, en las obras de la Refinería Dos Bocas, fue al dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Ricardo Aldana. Lo anterior ocurrió durante un recorrido que el mandatario hizo rumbo al templete que se instaló ayer en el lugar. López Obrador puso la mano izquierda sobre el brazo de Aldana mientras saludaba a otro invitado al acto, y enseguida saludó al dirigente sindical recientemente electo por la base petrolera, a quien le dijo unas palabras. Aldana, quien refrendó la relación de respeto con el Presidente, también saludó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que venía al lado de López Obrador.

Reforma Electoral: ¿invitación o reproche?

Cuesta arriba se ve que en la Cámara de Diputados se pueda establecer un clima propicio para que pudiera tomar cauce una posible Reforma Electoral, nos comentan. Y es que ayer no quedó claro si el mensaje del líder de los diputados que conforman la mayoría en San Lázaro fue un reproche o una invitación. “Los invito a no anteponer su fobia cromática, como sucedió con la Reforma Eléctrica, donde por presiones de intereses privados nacionales y extranjeros, no se dieron cuenta del daño que le hicieron al país”, señaló Ignacio Mier. Después apuntó: “No me voy a cansar de construir puentes de entendimiento, diálogo y construir todo lo necesario alrededor de esta reforma. Son tiempos de definiciones y que cada quien asuma su responsabilidad frente a los mexicanos”. Ahí pues la dualidad de mensajes. Como sea, desde las filas de la oposición nos hacen ver que lo primero que deberá quedar claro es si hay disposición a hacerle modificaciones y agregados o si no se le podrá mover ni una coma.

Rescatan a periodista

Habituados como estamos a escuchar y leer sólo malas noticias, el pasado sábado pasó inadvertido el rescate sano y salvo de un periodista que había sido secuestrado por un grupo armado en Michoacán. Se trata de Esteban Cruz Rosas, director general de la Radio Indígena de Ocumicho y coordinador general del Consejo Comunal Autónomo de ese municipio. El comunicador había sido privado de su libertad el pasado jueves en San José de Gracia. Pero en menos de dos días fue rescatado en medio de un operativo en el que participaron elementos de la Policía Estatal de Michoacán, de la Fiscalía del estado, de varias corporaciones municipales y del Ejército. Nos cuentan que no puede haber mejor noticia que saber que el trabajo conjunto entre fuerzas de los tres niveles de gobierno tuvo un resultado satisfactorio, al lograr el rescate con vida del periodista sin que sus secuestradores le hicieran daño.

A tirar strikes

Con la novedad de que la lista de “corcholatas” que tiene el Presidente no se reduce a tres nombres, como muchos consideraban, sino por lo menos a cinco y en una de ésas hasta se amplía a 15. Así fue como lo señaló ayer el mandatario, durante el acto del 1 de Mayo en las obras de la Refinería Dos Bocas, al advertir: “Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan beisbol, tenemos como cinco pítchers abridores, mujeres y hombres, y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de 100 millas, pura recta…”. Nos señalan que este mensaje tiene dos destinatarios: por un lado, la oposición, a la que, nos comentan, se va forzando a que vaya tomando decisiones al respecto. Y por otro lado, a las propias “corcholatas”, ahora pitchers, para que no dejen de soltar el brazo y a tirar strikes.

Sindicalismo a medio gas

Así que ayer diversas agrupaciones sindicales decidieron movilizarse a propósito del 1 de Mayo. Entre los gremios que ayer marcharon en la capital se encuentran el de telefonistas, el de los profesores, particularmente la membresía de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y los electricistas. Aunque de acuerdo con estimaciones de la autoridad se habían movilizado alrededor de 30 mil personas, nos hacen ver que no existe de parte del sindicalismo no oficial, por denominarlo de alguna manera, un reclamo unificado sobre sus necesidades actuales. Si acaso prevalece, nos aseguran, el señalamiento de que no han sido directamente involucrados en las acciones de transformación que lleva a cabo el gobierno.