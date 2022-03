Las advertencias del obispo

Con la novedad de que el saliente obispo de la diócesis de Chilpancigo-Chilapa, Salvador Rangel, lanzó ayer una advertencia que, comentan entre su feligresía, esta vez no debería de pasar desapercibida, pues versa sobre los ajustes que se pretende hacer a la Constitución de Guerrero, para reconocer a las policías comunitarias y rurales. “Nos van a gobernar los narcos, no los políticos, al aprobar estas leyes así. Sería aprobar de manera oficial que entrara el narcotráfico en la política y en la vida social de la gente”, señaló ayer el prelado, quien en breve se jubilará, llevándose consigo, según ha dicho, el importante “logro” de poder dialogar precisamente con las cabezas del narco. Así que si alguien tiene información de primera mano sobre el asunto es Rangel Mendoza. Uf.

El Sájarov a periodistas mexicanos

En estos días de intercambio, subido de tono, entre el gobierno de México y el Parlamento Europeo, varias cartas están siendo enviadas a ese cuerpo legislativo y parlamentario. Sin embargo, nos comentan, una de las que más cejas levantó fue la enviada por el Grupo Plural del Senado —Nancy de la Sierra, Adriana Jurado, Gustavo Madero, Germán Martínez y Emilio Álvarez Icaza—. Y es que la de dichos legisladores es además una postulación, para que el prestigioso Premio Sájarov, que año con año los eurodiputados conceden a personas o agrupaciones que defienden la libertad, esta vez pudiera ir a los periodistas libres de México. En el contexto de que muchos están siendo “asediados” por el gobierno, enumeran a varios que en las conferencias mañaneras han sido objeto, refieren, de insidias del poder presidencial.

Revive la Santa Inquisición en Sinaloa

La que de plano se pasó de intolerante, nos comentan, fue la Diócesis de Culiacán, la cual exhibió en un cartel a los diputados al Congreso de Sinaloa que el pasado martes votaron a favor de despenalizar la interrupción legal del embarazo. Erigida en Tribunal tipo Santa Inquisición, la diócesis difundió en sus redes sociales un cartel con la fotografía de cada uno de los legisladores, a los cuales además advirtió que les serán negados los sacramentos y que no se les permitirá participar en ceremonias religiosas como padrinos. Nos cuentan que este comportamiento confirma que aún hay jerarcas católicos que no entienden que la fe religiosa no debe estar peleada con la promoción y el respeto de los derechos humanos. Respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo no tiene por qué ser un pecado capital.

Momento importante para la Corte

Y será hoy cuando todas las miradas estén puestas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos integrantes habrán de discutir y resolver uno de los temas que más intensamente se han abordado en la opinión pública en las semanas recientes: el caso de los amparos de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, quienes son acusadas por el fiscal General Alejandro Gertz del homicidio, por omisión, de su hermano Federico. El antecedente inmediato del caso es la difusión de un audio, ilegalmente grabado, en el que Gertz Manero hace señalamientos sobre el sentido del resolutivo del ministro Alejandro Pérez Dayán, el cual detonó un comunicado de la Corte en la que defiende su independencia. Será una decisión relevante en la que serán importantes el sentido del voto y las argumentaciones, nos comentan.

Los excluidos del presidente Fernández

Llamó la atención, nos comentan, la carta que envió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a su homólogo mexicano López Obrador, sobre todo en la parte en la que propone un eje México, Brasil, Argentina, MBA lo denomina, y señala que sería “un eje en torno al cual podría encaminarse la política de la región en pos de una mejor calidad democrática y fundamentalmente en una más justa distribución del ingreso”. Primero, nos señalan, porque ese eje implicaría que Lula contienda y gane en las elecciones de octubre contra Jair Bolsonaro. Segundo, porque en la lista no aparecen, lo cual denota que no están, que siguen fuera de su órbita o rango de visión, los mandatarios que gobiernan Venezuela, Cuba y Nicaragua. Un tercero es que tampoco figura en la propuesta de eje el recién ungido presidente de Chile, Gabriel Boric. Ahí pues los excluidos de la lista del presidente Fernández.

Van por aval a reforma morenista

Nos hacen ver que quienes piensan que la confrontación entre el INE y Morena se mantendrá en un nivel alto, pero no arreciará, podrían estar equivocados, pues resulta que esta semana, Morena arremeterá de nueva cuenta, pero ahora el debate se centrará en el ring del Senado de la República, donde la mayoría legislativa prevé avalar los cambios impulsados por el diputado Sergio Gutiérrez Luna para que las declaraciones de los funcionarios no sean consideradas propaganda y, así puedan promover con comodidad la revocación de mandato sin lo que llaman “censura”, de los consejeros electorales. En la agenda de la Cámara alta está marcada como prioritaria la iniciativa que la semana pasada aprobaron en San Lázaro y enviaron de inmediato a los senadores. Pendientes.