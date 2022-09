Ajuste en la SICT

Una recaída de salud ocasionó que Jorge Arganis Díaz-Leal, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se ausente del cargo para poder recibir atención médica, se informó ayer. Por lo pronto, nos hacen ver, la decisión de que quede al frente del despacho el subsecretario Jorge Nuño Lara da garantías de continuidad y resultados en los trabajos de la dependencia. Y es que ha quedado claro, y eso lo tuvieron en cuenta en Palacio, que el funcionario encargado de la cartera de Infraestructura, fundamental en la actual administración, ha tenido un destacado desempeño y una cercanía más que evidente con el Presidente de la República.

Apretón de gobernadores

Quienes ya encontraron el modo de hacerse escuchar y, claro, empujar sus posiciones, son los gobernadores emanados de Morena y sus aliados. Y es que ayer, una vez más, lanzaron un comunicado para pronunciarse en favor de que la Corte no inaplique la prisión preventiva oficiosa contenida en el artículo 19 constitucional. Consideran que esa medida “ha sido fundamental para que los delincuentes no se den a la fuga ni prosigan en la comisión de más delitos”. El dilema, señalan, no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva sino cómo garantizamos la justicia a la víctima”. Sólo para dimensionar, lo anterior lo sostienen 19 gobernadores. De ese tamaño la presión a la Corte. Uf.

El peso político de Alito

Entre las filas del propio PRI, nos aseguran, dicen que está aun por verse la fuerza política real que pudiera tener su dirigente nacional, Alejandro Moreno. Y es que, hasta ahora, está un poco más claro que en la Cámara de Diputados sí podría lograr que se apruebe la iniciativa constitucional que permite dejar hasta el 2028 a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad. Sin embargo, en el Senado, al no tener el respaldo total de los legisladores de su propio partido, tal vez no, y eso le complique un poco las cosas. Por otro lado, nos comentan, está el tema de la palabra que se empeña en toda negociación pues al exgobernador de Campeche los líderes de los partidos es justamente lo que le están reclamando y por lo cual han dado por “suspendida” la coalición. Uf.

¿La librará el ahuehuete?

Al paso que vamos, nos comentan, ya sólo falta que alguien empiece a organizar el funeral del ahuehuete que fue plantado en Reforma, en donde antes hubo una palmera. Y no es que alguien quiera ser ave de mal agüero, sino que, ayer, al ser cuestionada sobre el estado en que se encuentra el árbol, la titular de Sedema del Gobierno capitalino, Marina Robles, dijo: “una de las cosas que están en nuestro ciclo de vida es que podemos morir”. Antes de ese epitafio adelantado, la funcionaria reconoció que el ahuehuete de 20 años de edad no se adapta, porque ha habido varios episodios que le han impedido echar raíces. Por lo pronto, el ahuehuete fue cercado en un último intento de que, así, aislado, logre recuperarse, lo que parece difícil, pues ya está encima el otoño, que es cuando las hojas caen. Nos aseguran que si el ahuehuete muere, muchas voces exigirán explicaciones.

Priistas con el general

Aunque el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, no acudió a la plenaria de Morena en el Senado, este jueves se reunirá con la bancada del PRI, con cuyos integrantes dialogará sobre la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública. Integrantes del propio grupo parlamentario confirmaron el encuentro, al que acudirán todos los legisladores encabezados por Rubén Moreira y Alejandro Moreno, para dialogar sobre, dijeron, uno de los temas que más preocupa a los mexicanos: la seguridad. Nos comentaron que esperan que gente del equipo del titular de la Sedena les haga una presentación a los legisladores priistas.

“Eso es de metiches”

El que ayer fue muy crítico con las alertas de viaje que, dijo, emite la Embajada de Estados Unidos, para no visitar algunas entidades en nuestro país fue el Presidente. Nos hacen ver que en realidad las emite el Departamento de Estado, que encabeza Antony Blinken, quien próximamente visitará México. El caso es que el mandatario exhibió en la mañanera de ayer un video de un presunto robo en Nueva York. “A ver ¿por qué no buscas el video? Vamos a verlo, ni modo que voy a estar diciendo: ‘Oigan, no vayan a Nueva York’. Cómo no vayan a Nueva York, que es una ciudad bellísima… es como una especie de capital del mundo, y claro que tienen problemas ¿no?, como los que vamos a ver... porque miren lo que está pasando”. Una vez vistas las escenas, el Ejecutivo señaló: “además, es de mal gusto, es de metiches, o sea, eso no es serio, pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que irlo ya haciendo a un lado”. Uf.