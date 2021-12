Alito, autodestapado

Y el fin de semana nos comentan, que a Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, le afectó que en la encuesta de un medio nacional sobre presidenciables se incluyera a Luis Colosio Jr. ¿Y por qué? Ah, porque él mismo ya se apuntó a la lista de suspirantes y no quiere tener sombras ni en su propio partido, el tricolor, ni externas. “Tengo 46 años de edad, pero he sido tres veces diputado federal, senador, gobernador, presidente del PRI, presidente del partido a nivel nacional, entonces todos estamos listos, al final del camino lo que se necesita es un buen cuadro, un buen liderazgo para enderezar el rumbo del país”, dijo, a pesar de que le esperan procesos electorales complicados. Por cierto que, nos señalan, en la asamblea priista en donde se destapó hubo ausencias importantes. Uf.

Muchos ojos panistas sobre Marko

Y es el dirigente nacional panista, Marko Cortés, el que, además de estar bajo las presiones de los aspirantes en disputa, tiene a muchos de sus propios correligionarios con los ojos puestos en la operación que deberá ejecutar para elegir candidato al gobierno de Aguascalientes sin que haya fracturas. Muestra de ello es la carta que difundieron exgobernadores de Acción Nacional llamando a la unidad ante lo que algunos anticipan como una casi segura ruptura entre Antonio Martín del Campo y Teresa Jiménez y con ello del panismo en la entidad. Ernesto Ruffo Appel, Francisco Barrio, Fernando Canales, Ignacio Loyola Vera, así como Francisco Javier Ramírez, Alberto Cárdenas y Carlos Medina, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, Marco Antonio Adame, Marcelo de los Santos, José Guadalupe Osuna y Patricio Patrón, son los que están metiendo presión, perdón, poniendo la lupa en el asunto.

Inquietos por encuestas en Morena

Nos cuentan que la fila de quejosos sobre el proceso interno de Morena y contra la lista que reveló de quienes se disputarán las candidaturas de la coalición Juntos Haremos Historia en el 2022, sigue creciendo. Y es que no sólo los no ungidos, sino hasta los propios seleccionados cuestionan la metodología de ese partido. Este fin de semana, la senadora Marybel Villegas, una de las elegidas en Quintana Roo para la encuesta final, exigió transparencia y piso parejo en la designación del candidato; mientras que Héctor Sánchez, quien fue aspirante por Oaxaca, envió un oficio al dirigente nacional partidista Mario Delgado, para denunciar que el proceso no respetó los estatutos ni la convocatoria. Según lo estimado, quedan pocos días para conocer a los abanderados y varios esperan a ver qué tan conformes quedarán los morenistas con los resultados de un proceso con el que no comulgan.

López-Gatell a la Jucopo

Así que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue citado a una reunión que se realizará hoy con la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. Esto, ante inquietudes de los coordinadores por el manejo de la epidemia, así como el surgimiento de nuevas variantes. El encuentro en la Jucopo, presidida por el priista Rubén Moreira, será a puerta cerrada, lo que fue criticado por el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien pidió que fuera una reunión pública. Todo apunta a que su petición no prosperará, pero no por ello será un día de campo para el funcionario, y menos si, como es sabido, varios legisladores le achacan la responsabilidad de las fallas que ha habido en el manejo de la pandemia.

Acelerón en el Senado por la Judicatura

Nos dicen que donde están acelerando para cerrar los trabajos a tiempo y al menos alcanzar a disfrutar de una posada ya sin tanta presión por los pendientes es en el Senado. Por eso este lunes fueron citados a comparecer los 21 aspirantes a suceder en el cargo a la nueva ministra de la Corte, Loretta Ortiz Ahlf. Entre quienes se presentarán ante la Comisión de Justicia hay personas con una amplia trayectoria profesional en el ámbito jurídico, lo que incluye a algunos que tienen en su haber también ya contiendas electorales andadas como la excandidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, de quien, dicen, eso no sería un impedimento para que se incorporara al Consejo de la Judicatura Federal. Otro de los citados es Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira, la exsecretaria de la Función Pública.

La carga de contar

En el INE ya comenzaron con el procesamiento de las firmas para el tema de la revocación de mandato que entregó la asociación Que siga la democracia, que, afirman, con el millón extra entregado ayer suman 2.1 millones. Sin embargo, ante el trabajo que significa verificar más de dos millones de apoyos en papel —y todavía esperan otros dos millones en el formato físico—, en el órgano electoral señalan que el reporte sobre la validez de estas rúbricas no se presentará con tanta rapidez, porque son muchos los datos que se deben revisar. De hecho, para evitar presiones, los integrantes del INE recordaron que todavía tienen hasta el 3 de febrero de 2022 para presentar el informe final de verificación del porcentaje de firmas requerido para convocar a la revocación de mandato. Y, dicen, esperan que en este tiempo la SCJN también resuelva la controversia que presentaron por el recorte presupuestal.