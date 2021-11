Aplicados por la seguridad en Contreras

Donde se están poniendo las pilas con programas para dar más seguridad a los ciudadanos es en la alcaldía Magdalena Contreras, a cargo de Luis Gerardo Quijano. Y mejor muestra no podría haber que la de encabezar directamente la ejecución de las acciones preventivas, como la de “Pasajero Seguro” o la de “Sendero Seguro”, hecho que ha llevado a los contrerenses a encontrarse al alcalde en el transporte público, en locales comerciales o en vialidades de la demarcación, nos comentan. Por cierto que el alcalde trae también buen récord de asistencia a las mesas de seguridad, pues ha estado al frente en 32 ocasiones. En todas las acciones, nos aseguran, Quijano ha tenido el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, con quien, por cierto, ha cultivado una muy buena relación. Ahí los datos.

Lo que Esquivel piensa del CIDE

En pleno conflicto del CIDE, que tiene como episodio más reciente una movilización estudiantil frente al Conacyt para exigir que el director interino, José Antonio Romero, sea cesado por su accionar autoritario, fue el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, quien publicó un mensaje en favor de la institución de educación superior: “La calidad y pluralidad de la comunidad académica y estudiantil del CIDE está fuera de toda duda. Los egresados del CIDE han demostrado tener no sólo una excelente formación académica,sino también un gran compromiso social. Lo anterior me consta personalmente. En la actualidad, tres miembros de mi equipo de trabajo son egresados del CIDE: dos de la licenciatura y uno de maestría. Todos ellos excelentes profesionistas, comprometidos con el país y con visión social”. No se trató de un mensaje sin relevancia del funcionario —quien, por cierto, se incorporó a Banxico ya en los tiempos de la 4T— ya que lo publicó nada menos y nada más que en las benditas redes.

No es que las hayan buscado

La que salió a aclarar que no, que no es resultado de una iniciativa política el hecho de aparecer en medios internacionales fue la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La funcionaria precisó la víspera que no gestionó —y menos pagó— por aparecer en, por ejemplo, la revista de El País. La aclaración la hizo luego de que más de una ceja se levantara al verla en trabajos periodísticos en los que, obviamente, le preguntaron por las aspiraciones que pudiera tener para el 2024, dado que se le considera como la primera de la lista del Presidente para sucederlo. En fin, el caso es que ya precisó que el de la proyección no fue el fin de las entrevistas con medios internacionales.

Morena definirá hasta marzo

Nos comentan que Morena parece tener mucha confianza en ganar la gubernatura de Oaxaca, pues según sus propios números tiene amplia ventaja de cara a los comicios 2022, como lo declaró Óscar Cantón Zetina, delegado del CEN del partido, quien, no obstante, reconoció que para evitar caer en riesgos respecto a los aspirantes, dejarán la selección del candidato nada menos y nada más que hasta el 15 de marzo. El caso es que un margen tan amplio ya generó inquietudes en las propias filas guindas y llamó la atención por los riesgos que abre. De hecho, ese escenario parecería estar en la mente del también legislador, quien convocó a las bases para que mantengan la unidad y la disciplina y, sobre todo, eviten caer en actos de guerra sucia. Uf.

El viaje de Lorenzo, aclaraciones previas

Después de que el consejero Lorenzo Córdova ha denunciado los ataques del Gobierno federal en contra del INE, este lunes presentará una ponencia especial sobre las “amenazas a la democracia” en el Continente Americano, nos comentan. El escenario en el que el presidente del INE será el primer expositor de un grupo de expertos será la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. El funcionario hablará en el panel “¿Anclas de estabilidad? El papel de las autoridades electorales en la promoción de la gobernanza democrática”. Eso sí, para no generar suspicacias sobre el viaje del funcionario, el INE de antemano precisó que todos los gastos fueron cubiertos por la institución educativa, por aquello de que pudieran empezar a decir entre los grupos que malquieren a Córdova que el instituto sí tiene recursos para gastar y también para organizar la revocación de mandato.

Maduro tira los esfuerzos de mediación

Pues con la novedad de que siempre no. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no regresará a la mesa de diálogo que, con la mayor disposición, prestancia y respeto, dispuso México —y que media Noruega—, para que pudiera darse un posible encuentro de posiciones entre el régimen y la oposición. El argumento para rechazar el diálogo que ya reportaba avances sigue siendo la detención de Alex Saab, un empresario de origen colombiano que se volvió pieza clave del mandatario chavista, y que ha sido señalado de negocios oscuros relacionados con la adquisición de alimentos para el régimen. “No están dadas las condiciones”, dijo ayer Maduro al momento de votar en las elecciones regionales y consideró que Estados Unidos al detener a Saab dio una “puñalada al diálogo”. Con eso, nos dicen, todo lo hecho tanto por la nación que lleva la mediación, como por la que dispuso las condiciones logísticas para el diálogo quedan como esfuerzos inútiles.