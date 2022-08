Más apoyo a Colima, pero…

Que conste, nos dicen, que por apoyo federal no ha quedado. Ayer arribaron a Colima otros 50 elementos de la Armada. Otros, porque dos días antes llegó una cantidad igual. Y aún antes han arribado a ese pequeño estado varias decenas de elementos del Ejército para apoyar las labores de seguridad. Pero, lamentablemente —dicen los que saben—, la gobernadora Indira Vizcaíno no ha sabido aprovechar ese apoyo, pues lo que ha fallado en buena medida es la prevención de los delitos de alto impacto. Apenas el pasado sábado ocurrió un nuevo ataque a un bar en la zona turística de Manzanillo, el segundo de este tipo en menos de una semana. Y la incidencia delictiva, como se ha comprobado y documentado en varias ocasiones, no va a la baja, sino al contrario. Ahí están los números, nos hacen ver.

Pasarela en San Lázaro



Ahora sí que nadie se querrá perder la plenaria de los diputados federales de Morena del próximo fin de semana. Y no es que haya generado un inusitado interés la agenda legislativa del guinda para el próximo periodo, sino que la reunión se convertirá en una pasarela de “corcholatas”. Para que no queden dudas, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, leyó la lista de invitados especiales: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Por supuesto, estará en San Lázaro la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, con lo que parecería confirmarse su calidad de “corcholata capitalina”. Después del cónclave se hablará de todo, menos del trabajo legislativo, nos adelantan.

Dardos contra Mario Delgado



Le han de haber estado zumbando los oídos ayer, y medio fuertecito, a Mario Delgado. Y es que el líder morenista fue la diana de varios dardos lanzados por un grupo de militantes que ya se denominan disidentes de la dirigencia nacional. Y es que personajes como Enrique Dussel, John Ackerman, Alejandro Solalinde, Irma Eréndira Sandoval y Víctor Toledo, entre otros, resolvieron en una convención nacional a la que acudieron varias decenas de militantes plantear un “repudio absoluto a las prácticas de compra y coacción del voto, acarreo, condicionamiento de programas sociales, amiguismo, nepotismo y fraude electoral durante las asambleas el pasado 30 y 31 de julio”. Prácticas ante las que, sostienen, Delgado debe renunciar. Uf.

“Tiempos difíciles”



Tiempos difíciles le esperan al PRI, vaticinó el todavía gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, a pocos días de entregar el poder en la entidad, nos comentan. El mandatario estatal llamó a “entender la lección que nos ha dado la ciudadanía y asumir la responsabilidad en nuestros triunfos y derrotas”. Y agregó que “por eso tenemos que reconocer que en la democracia se gana y no podemos permitir que los resultados adversos se conviertan en coyuntura para generar división”. Sus señalamientos se dan en medio de la pérdida sostenida de fuerza electoral por parte del tricolor, y también de deserciones de cuadros tricolores, precisamente por temas internos. ¿Será que la cabeza del partido escuchará los llamados a quienes, a diferencia de quienes lo confrontan, hablan desde posiciones mesuradas? Ya se verá.

Otra vez Fresnillo



Ahora fue un adolescente el asesinado en uno de los municipios más inseguros de todo el país, Fresnillo, cuyo alcalde es Saúl Monreal. Sí, en Zacatecas, a cargo del hermano de éste, David Monreal. Entidad a la que apenas la semana pasada EU agregó a sus alertas de viaje. Ahora se trató de una agresión perpetrada en la colonia Lomas de Plateros en la que fallecieron cuatro personas, esto ocurrió sólo unos días después de que fuera motivo de debate la preparación que en esa misma demarcación recibían niños para guarecerse en caso de balaceras. Se refirió entonces la pertinencia de ese tipo de simulacros, y se habló también del mensaje que el hecho enviaba: la incapacidad de la autoridad de dar seguridad. Esta última, a propósito de los hechos de ayer, sigue vigente, nos hacen ver.

Increpan a Narro



El que la tiene complicada para llegar a la presidencia del Senado es el morenista José Narro, quien ahora fue increpado en las redes por la también senadora Lilly Téllez. Y es que el zacatecano pretendía dar cuenta de un informe de actividades que rendiría en el teatro Calderón de su entidad. Pero la panista le replicó: “Lo único que tiene que informar, senador, es sobre la vida de los dos marinos que lo cuidaban. ¿Por qué se los asignaron? ¿Por qué desaparecieron? ¿Ya aportó pistas para localizarlos? ¿Ya pidió disculpas y brindó apoyo a los familiares de los marinos? No se haga tonto”. Narro acusó recibo, pero nada dijo del asunto, se concentró en reclamarle “sus múltiples faltas de respeto” y repetir lo mismo que dice cuando le tocan el tema: que ya informó ante las instancias correspondientes. Se le complica, pues, ese asunto al legislador.