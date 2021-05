Arganis y aerolíneas, a pelear por la 1

Con la novedad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis Díaz Leal, se puso las pilas para tratar de dar vuelta lo más pronto posible a la decisión tomada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de degradar a México en seguridad aérea. Ayer, el titular de la SCT se reunió con las cabezas de las principales aerolíneas —Areroméxico, Volaris, Viva Aerobus—, además de la IATA y de la Canaero, para ir en un solo frente a revertir la decisión que nos hizo perder la categoría 1 y nos mandó a la 2. La primera decisión fue solicitar al administrador de la FAA una reunión urgente con sus auditores, a efecto de revisar las evidencias que, ha dicho el subsecretario Carlos Morán, fueron entregadas, pero probablemente no revisadas. Esperan resultados del llamado a responder “a la mayor brevedad”.

• La vacuna de la ministra

Nos comentan que quien ayer se formó en la fila de vacunación en la Escuela Nacional de Maestros, fue Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí tomó turno y tras cumplirse el plazo de espera, pasó a la mesa correspondiente donde personal del IMSS le dio el pinchazo en el brazo izquierdo. Nos hacen ver que el asunto no tendría mayor relevancia salvo por el hecho de que la ministra echó ayer por tierra los señalamientos que se le hicieron hace unos meses, luego de publicarse sospechas de que podría haber ido a Estados Unidos a vacunarse. Aunque desde aquel momento aclaró que no hubo tal, ayer fue a ponerse la primera dosis de la vacuna. Y luego publicó en sus redes una felicitación a los organizadores del módulo y el comentario de que “toda la gente estaba feliz por vacunarse”.

• INE, a la caza de fake news

Con la noticia, ésta sí buena, de que en el INE, a cargo de Lorenzo Córdova, están a la caza de fake news que puedan generar ruido sobre los procesos de votación del próximo 6 de junio. Con lo cual, los que andan pretendiendo difundir travesuras o construir sospechosismos o teorías conspirativas, la van a tener difícil. Ayer, con la idea de contener el mensaje falso que circula en una cadena de WhatsApp en el que se aprecia a una señora que dice que las plumas del INE se borran, el instituto se apuró a aclarar que la pluma que la mujer utiliza para argumentar que “se borra” no es parte del material oficial que será colocado en las casillas. Así que aguas. En esos casos, nos comentan, además de no dejarse engañar, lo ideal es no mandarlo para romper todo intento de engaño.

• ¿Y las otras vacunas?

Resulta que los avances en el desarrollo de la vacuna Patria hasta ahora se han manejado con mucha discreción o, dirían algunos, reserva. Esto a pesar de que a mediados de abril el proyecto fue presentado como una prometedora apuesta de la ciencia mexicana. Resulta que el biológico impulsado por el Conacyt —en colaboración con la empresa Avimex— apenas iniciará la primera fase de pruebas en humanos esta semana, aunque su titular, María Elena Álvarez-Buylla, dijo que el proceso arrancaría en abril pasado. Ayer ni siquiera fue dicha funcionaria, sino el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien dio a conocer la noticia del arranque de las pruebas fase 1. Por cierto, el funcionario dijo desconocer el estado de los otros cinco proyectos de vacuna, que aunque también se podrían considerar como de la ciencia mexicana, no son del Gobierno federal.

• FCH, con candidatos de la alianza

A 11 días de las elecciones, fue el expresidente Felipe Calderón quien se subió a dar un empujón a las campañas de los candidatos de la alianza a las gubernaturas de Zacatecas, Claudia Anaya, y de Michoacán, Carlos Herrera. En sendos mensajes, el expanista y también expromotor del partido México Libre, hace un llamado a votar por cada uno de ellos. De la primera dice: “Claudia es una mujer fuerte, valiente, capaz, honesta, es una mujer que ha superado incluso una discapacidad que no le ha impedido alzar la voz en defensa de las y los zacatecanos”. Y del segundo que, por cierto, busca el gobierno de la entidad de la que el exmandatario es oriundo, señala: “necesitamos un gobernador como Carlos, que sabe crear empleos, que sabe crear empresas, que sabe trabajar, que sabe sacar a su familia adelante honestamente, con el fruto de su trabajo”.

• Reunión SRE-CIA

La que cada vez está más próxima es la reunión que habrán de sostener el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Un encuentro que representará, nos comentan, la mayor señal de disposición de los dos gobiernos, ya en la era Biden, a darle impulso a la agenda bilateral. De ahí la relevancia, nos comentan, del encuentro que sostendrán hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, William J. Burns. Este último arribó al país la tarde de ayer con el objetivo, según ha trascendido hasta ahora, de afinar varios de los detalles de la visita que tendrá lugar el próximo 8 de junio en Palacio Nacional.