El estado donde más asesinan policías

El gobierno encabezado por David Monreal, Zacatecas, se ha caracterizado por ocupar los primeros lugares en diversos indicadores, pero no precisamente positivos. Su más reciente récord es el de mayor número de policías asesinados en lo que va del año, con 21. Además de la cifra, de suyo grave, preocupa el fenómeno que se ha presentado en los últimos meses, que consiste en que la delincuencia se ha puesto a “cazar” a los agentes del orden cuando están francos. Nos cuentan que para hacerlo, los agresores tienen facilidades para obtener datos personales de los policías, como domicilios particulares, horarios de servicio, días de descanso… El gobernador Monreal no ha sido capaz de brindar seguridad a los habitantes de Zacatecas. Y menos podrá hacerlo si de entrada las corporaciones policiacas, las municipales y la estatal, están en situación de vulnerabilidad ante los delincuentes. Los propios uniformados ya le exigieron mayor protección. Pero, nos comentan, él ni los vio ni los oyó.

Sheinbaum en Hidalgo

Con la novedad de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió ayer a Hidalgo, a apoyar la campaña del candidato morenista Julio Menchaca, y, de pasadita, a oír de parte de los guindas esa expresión que la identifica como corcholata relevante rumbo al 2024. “¡Presidenta, presidenta!”, escuchó ayer al momento de ser presentada en un mitin al que también acudieron las gobernadoras de Campeche, Layda Sansores y de Colima, Indira Vizcaíno. Por supuesto el reflector estaba sobre la mandataria capitalina, quien en su intervención defendió al abanderado morenista de señalamientos en el sentido de que es misógino: “Por ahí hablan de misogina, ¡háganme el favor! Ya no saben ni qué decir. No, Julio es un hombre que históricamente ha defendido las causas justas de las mujeres, la igualdad de las mujeres”.

Rubalcava, por la CDMX

Y con eso de que los tiempos tienden a acelerarse, la novedad es que en la CDMX la oposición, particularmente el Partido Revolucionario Institucional, tiene ya a un aspirante para contender por la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Se trata del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien ayer recibió un fuerte arropo de la Red de Jóvenes por México del PRI, que encabeza Maxta González, quienes durante la toma de protesta de esta última le gritaron al alcalde: “¡Jefe de Gobierno, Jefe de Gobierno!”. Rubalcava Suárez, micrófono en mano señaló: “Por supuesto que vamos por la Ciudad de México, y por supuesto que vamos por la Presidencia de la República y por supuesto que es momento de que los jóvenes gobiernen”. El edil cuajimalpense fue electo en 2012 por primera vez como jefe delegacional por el PRI y más tarde, en 2015, se convirtió en diputado local para repetir en 2018 como titular de la demarcación, siempre con victorias relevantes e incluso en las últimas elecciones en la capital fue el priista que más votos consiguió. Ahí el dato.

Robledo, en homenaje a Hidalgo



Relevante, nos comentan, la participación del director general del IMSS, Zoé Robledo, quien fue designado por el Presidente para ser el orador principal en la conmemoración del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, en el acto que se efectuó ayer en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. El funcionario resaltó, por ejemplo, que durante la pandemia la Condecoración que lleva el nombre del padre de la patria le fue entregada al personal de salud que combatió al Covid-19. Subrayó además que Hidalgo abolió la esclavitud, abrió el camino a la Independencia, fue maestro de Benito Juárez y el nervio de la Revolución Mexicana, de la construcción de una sociedad más justa y próspera, e inspiró el agrarismo y el reparto de tierras de Lázaro Cárdenas. “Hidalgo luchó para enseñarnos que la realidad se podía transformar para bien, y para todas y todos”, resaltó el chiapaneco.

Se cuelgan de lo que pasa en EU

Ahora que en Estados Unidos se filtró el proyecto con el que la Corte de ese país pretende volver a penalizar el aborto, la Iglesia católica en México, a cargo del arzobispo Carlos Aguiar, dejó clara su posición y, tácitamente, abrió el debate al señalar que no es posible que esta práctica esté amparada constitucionalmente como un derecho humano, pues significa, en sus palabras, desechar una vida. Argumentó, en su publicación semanal, que el análisis serio de los derechos humanos, la ciencia y la historia del derecho demuestran que el aborto no cuenta con los elementos para ser considerado en ese rango. Y, desde su visión, reconocer el derecho a la vida del ser humano desde su inicio no puede atentar contra los derechos de la mujer; “todo lo contrario: fortalece en la estructura legal y en el contexto cultural, las herramientas de protección a toda vida, sobre todo en estos momentos de nuestro país en el que las vidas de jovencitas han sido cortadas trágicamente por diversas causas, lo que ha causado tanta indignación y dolor social”. Ahí la Iglesia.

Escenarios para la Electoral

Y quien de nueva cuenta arremetió contra el INE fue Sergio Gutiérrez Luna. En la recta final de su presidencia de la Cámara de Diputados, el morenista ahora acusó una “actuación facciosa” de algunos actores electorales. Y aunque llamó a los grupos parlamentarios a la reflexión de la propuesta de Reforma Electoral, que centralmente va por la supresión del actual INE, parece que éstos no cederán en los ejes de la iniciativa del Presidente. Mientras tanto, la alianza Va por México ya está alistando un contrapeso a la propuesta del Ejecutivo. El primero en alzar la mano fue el PAN, cuya propuesta será anunciada este lunes por el dirigente Marko Cortés y los coordinadores del Congreso, Jorge Romero y Julen Rementería. Nos recuerdan que quedan pendientes las del PRI y el PRD. Así los escenarios de la Electoral… hasta el momento.