Se baja Malú de contienda

Después de un fallido intento por lograr un periodo extraordinario de sesiones, el grupo parlamentario de Morena en el Senado anda metido estos días en definir a la próxima presidenta de la Mesa Directiva, aunque serán menos las postulaciones que estén en juego, pues quien anunció ayer que se baja de esa contienda es Malú Mícher, a quien identifican con el grupo político de Marcelo Ebrard. Por lo anterior, la baraja de contendientes queda conformada por Marybel Villegas, Ana Lilia Rivera, Imelda Castro y Bertha Caraveo. El viernes y el sábado, en la plenaria de los senadores, Morena precisará la agenda, que contempla sacar como prioritario el tema de la legislación sobre la revocación de mandato y la reforma político-electoral que ya tiene lista Ricardo Monreal. Ese mismo sábado se llevará a cabo la votación en la que se elegirá a quien será presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

De campañas y rencores no superados

En estos días en los que el Congreso de Guerrero revisa distintas postulaciones a la presea Sentimientos de la Nación, más de uno levantó la ceja ante el escándalo que, nos aseguran, se pretende armar para afectar al jurista Eduardo López Betancourt, propuesto por el rector de la UNAM, Enrique Graue, y por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y a quién ven detrás de esa maniobra? Ah, pues a Javier Uriel Valenciaga, relacionado a su vez con Alfonso Ramírez Cuéllar, exdirigente de Morena, y con el exsuperdelegado en la entidad, Pablo Amílcar Sandoval. Nos hacen ver que el grupo político de este último no resultó beneficiado con la candidatura de Morena a la gubernatura de la entidad y es señalado de torpedear a los cercanos del senador Félix Salgado y de Evelyn Salgado, gobernadora electa. Así que la campaña contra el académico va por el lado de intentar seguir causando daño, nos comentan.

Aguas porque los vecinos son bravos

Las buenas intenciones del Gobierno de la Ciudad de México, de suspender las verificaciones en restaurantes con la finalidad de fomentar la reactivación económica, nos cuentan, no son bien vistas del todo por vecinos de colonias como Polanco y la Condesa, donde están aumentando las quejas por múltiples invasiones al espacio público. Por ello, en Polanco los colonos ya preparan sus propias verificaciones, para documentar las faltas cometidas por varios negocios y en su caso exigir su suspensión de actividades. Sin embargo, para evitar más conflictos, la industria restaurantera agrupada en la Canirac, de Germán González, ya le entró al tema y pidió a sus agremiados cumplir con la norma expedida por la administración de Claudia Sheinbaum, aunque no los verifiquen. El llamado es a no incurrir en excesos, pues nadie quiere volver a vivir, ahora por temas de convivencia, un impacto como el que tuvo el sector, es decir, el cierre de más de 13 mil 500 negocios con la consecuente pérdida masiva de empleos.

Matices en la defensa a Anaya

Cuestión de pulsos, nos comentan, pero llamó la atención que en las propias filas de los partidos que conformaron la coalición que postuló a Ricardo Anaya en 2018, es decir el PAN y el PRD, el cierre de filas con quien fuera su aspirante presidencial fuera diferenciado en intensidades, nos señalan. Y es que, si bien su partido sí hizo una defensa inmediata, al cuestionar la “persecución política” del gobierno, llamó la atención, por ejemplo, que entre diputados y senadores del PRD se hiciera la aclaración de que no les corresponde “ni la defensa ni la condena” del militante albiazul quien, “si tiene algún tema legal que atender, que lo atienda”. Entre los panistas, también hubo posturas matizadas como la de quien también es excandidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, que sin dejar de cuestionar a la 4T, no dejó de comentar que él en un caso así, no se habría exiliado. Y qué decir de algunos calderonistas, cuyo respaldo a Anaya podría considerarse minimalista.

Amarran comisión en San Lázaro

Con el derecho a presidir la mayoría de las comisiones en el recinto legislativo de San Lázaro, la bancada de Morena, nos aseguran, ya tiene seguros los primeros dos nombres de las de mayor peso en el trabajo parlamentario. Nos confirman, primero, que el exgobernador de Michoacán Leonel Godoy presidirá la Comisión de Puntos Constitucionales, ya que se busca que aporte su experiencia para sacar de la mejor manera las iniciativas que promoverá la 4T. En segundo lugar nos dan cuenta de que en Palacio Nacional y la dirigencia de Morena están a gusto con el desempeño del tamaulipeco Erasmo González para seguir al frente de la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública, que mueve un tema que será prioritario no sólo para éste, sino también para los siguientes dos años. Finalmente, nos cuentan que la Comisión de Gobernación quedará en manos de una mujer, aunque para esa posición hay muchas manos levantadas. Pendientes.

Defienden en el INE a los pluris

Este lunes, consejeros electorales encabezados por Lorenzo Córdova salieron en defensa de los legisladores plurinominales, quienes están en la mira de Morena en la próxima reforma electoral. Esa eventual decisión, señaló, implicaría vulnerar la representatividad en los órganos legislativos, una de las principales virtudes de nuestra democracia, además de que va en contra del pluralismo y la evolución democrática del país. Posición respaldada por el consejero Ciro Murayama quien consideró que los plurinominales han asegurado un contrapeso real en el Poder Legislativo. Además, hizo un señalamiento que se vio como un mensaje muy directo, pues consideró que eliminar o reducir los pluris es la receta para reconcentrar el poder y volver al hiperpresidencialismo. Uf.