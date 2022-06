Balacera en plaza y góber, en party

Malas y peores noticias para Morelos. La mala: que en esa entidad en donde tan sólo en mayo y lo que va de junio se han registrado 144 homicidios dolosos, ayer comensales que se encontraban en Plaza Forum, ubicada en Cuernavaca, pasaron tremendo susto al escuchar varias detonaciones en la zona de comida, mismas que provocaron una movilización de fuerzas estatales y federales. En las imágenes que los primeros compartieron se les ve agazapados detrás de las mesas, resguardándose. Y la peor, que mientras esto ocurría se difundían fotografías del gobernador en una fiesta que se dio el fin de semana y estuvo amenizada por el grupo Alma Sureña. “Hoy tocó fiesta privada en nuestra casa en Morelos. Qué bien la estamos pasando, gracias por la invitación y todas sus atenciones”, reportó la agrupación musical. ¿Cuándo habrá alguna buena noticia para Morelos?

Buena comunicación en Cancún



Y quien, nos cuentan, estuvo en su ambiente natural y se desenvolvió con total destreza como anfitriona de los asistentes a la Convención Anual de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, que tuvo lugar en Cancún, fue la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama. Es conocido que la morenista cuenta con una destacada formación como comunicadora que no sólo le permitió entender las necesidades de la gente, sino también a apreciar las dificultades de los propios medios. Así que los empresarios de la radio y la televisión de todo el país, encontraron eco en las palabras de la gobernadora electa, quien no sólo dio cuenta de los retos que enfrentan los medios electrónicos, sino que también se declaró aliada de la libertad de expresión como una herramienta de la democracia. Relevantes pues, el hecho y el mensaje.

Mensaje desde la Tarahumara

Por cierto que entre las imágenes relevantes que se presentaron el fin de semana no se puede obviar el mensaje que los jesuitas enviaron durante la misa de cuerpo presente en la que fueron despedidos los sacerdotes Javier Campos y Joaquín César Mora por su feligresía, en Chihuahua. “Respetuosamente pido, señor Presidente de la República, que revise su proyecto de seguridad pública, nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno acaben con la impunidad; son miles los dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”. Los jesuitas, por cierto, destacaron que no se irán de la Tarahumara pues “San Ignacio de Loyola nos dijo que el amor se debe de poner más en las obras que en las palabras”.

Michoacán, un año después

Y quien este fin de semana cumplió un año de ganar la elección a la gubernatura de Michoacán fue Alfredo Ramírez Bedolla. La fecha, nos cuentan, ameritó una concentración masiva en la que el gobernador fue arropado políticamente por el Gobierno federal y por su partido, Morena, pues estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el dirigente del guinda, Mario Delgado. El mitin le cayó bien a Bedolla, quien aprovechó para destacar que en su gobierno se trabaja con honestidad, sin discriminación, y en defensa de los más necesitados. “Se acabó la era de los gobiernos que han traicionado al pueblo”. Además dio cuenta del perfil municipalista que busca imprimir a su administración. Adán Augusto destacó que Michoacán ahora tiene “a un gobernador incansable, que sigue las convicciones del Presidente López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Ahí el cierre de filas.

Hasta Morena contra Barbosa

Hace unos días dimos cuenta de cómo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, unía a las organizaciones sociales del estado…, pero en su contra. Pues bien, su propio partido, Morena, entró en la misma dinámica, al condenar el “hostigamiento” —así lo definió— del que es objeto el exsecretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado. La Secretaría de Derechos Humanos del CEN de Morena rechazó esa “campaña de desprestigio” a que ha sido sometido “uno de los activos más importantes del lopezobradorismo en Puebla”. Y es que como lo señalamos en su momento, Barbosa amaga con meter a la cárcel a quien fue miembro de su gabinete, por supuestas irregularidades administrativas. El asunto es que nadie le cree a Barbosa. Por cierto, a la defensa del extitular del Trabajo también se sumó el SME, el cual pidió se respeten los derechos humanos “del compañero Abelardo Cuéllar”. ¿Así o más contundente?

Aprietan tuercas a Higinio

El que ayer sorprendió con el giro que dio a su discurso fue el senador de Morena, Higinio Martínez, quien prometió aceptar y respetar el procedimiento de la encuesta para definir el candidato al gobierno del Estado de México. Y es que apenas ocho días antes había despotricado contra ese método, por no garantizar, decía, la transparencia. Algo ocurrió con Higinio. Dicen los que saben que este viraje es producto de la reunión que el pasado martes tuvieron los aspirantes mexiquenses del partido guinda con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ahí estuvieron el administrador general de Aduanas, Horacio Duarte, la titular de la SEP, Delfina Gómez, y los alcaldes de Tecámac y de Ecatepec, Mariela Gutiérrez y Fernando Vilchis, quienes también suspiran. Nos cuentan que en pocas palabras, el mensaje en ese cónclave fue claro: la encuesta va porque va. Y de ahí saldrá el candidato. Uf.