¡Yo no voy a la cárcel por omisión!

Lo que mal empieza… reza el dicho y todo parece indicar que ése será el destino en el municipio de Acapulco, donde la recién llegada alcaldesa emanada de Morena, Abelina López, decidió no esperar más para actuar penalmente en contra de su antecesora y correligionaria Adela Román, nos comentan. ¿Y cuál es la causa? Ah, pues resulta que, según reportó López Rodríguez, su compañera de partido destinó 100 millones de pesos para la obra del paseo Rivera de la Sabana, pero ésta no se realizó. “Entiendo que metieron máquinas, es terracería, pero no hay avance”, declaró ayer a los medios la presidenta municipal, quien desde el primer día de su administración dio cuenta del desastre que heredó. “Se tiene que hacer la denuncia penal, porque son 100 millones de pesos, yo no voy a cargar esa responsabilidad, que al rato yo me vaya a la cárcel por omisión”, advirtió Abelina.

Toques a Alito

Con la novedad de que en medio del debate provocado por la iniciativa de Reforma Eléctrica enviada por el Presidente, el PRI vuelve a hacer cortocircuito, pues de la presión externa ya pasó al conflicto interno, el cual a su vez ya amaga con apagar su existencia. Hacia allá se perfila, nos dicen, luego de que cuatro de sus exdirigentes nacionales —Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, a los que puede sumarse Claudia Ruiz Massieu, quien opina igual que ellos— expusieran su opinión de rechazar la iniciativa, pues a su juicio, así como ha sido planteada, no se ajusta a los intereses de la nación, es estatista, no atiende el tema ecológico. Alejandro Moreno, dirigente tricolor, respondió que esas posiciones no serán decisivas, como para darle oxígeno a una decisión que aún no toma o que aún no comunica. Y mientras sigue bajo las descargas.

Maduro va a reactivar el diálogo

Así que no es definitiva, nos señalan, la decisión que tomó el gobierno de Venezuela de levantarse de la mesa de negociaciones con la oposición, que se lleva a cabo en México desde mediados de agosto. Esa decisión sólo aplicaría para la ronda que tendría lugar el fin de semana pasado. El fuerte impacto que causó al régimen de Nicolás Maduro la extradición y entrega a Estados Unidos de Alex Saab, uno de sus hombres fuertes y que, se ha informado, se pretende que sea algo así como el “garganta profunda” que hunda al régimen chavista, llevó a que Maduro tomara la decisión de dejar plantados no sólo a su contraparte, sino a las naciones que han facilitado o mediado en las conversaciones. El caso es que las pláticas habrán de restablecerse en una siguiente ronda, nos aseguran.

Con EU, acuerdo tras acuerdo

Varios episodios que determinan las relaciones México-Estados Unidos, al menos de los que tienen reflejo mediático, han ido conformando lo que pudiera ser, nos cuentan, una narrativa de remanso de acuerdos y colaboración. Ahí está el mensaje por el aniversario de la Consumación de la Independencia que mandó el presidente Biden, o los diálogos de alto nivel tanto el económico como el de seguridad, en los que las dos partes se esforzaron para mostrar más proximidad que distancia. Ayer visitó México John Kerry, enviado del gobierno de EU para la acción climática, quien hizo un reconocimiento a uno de los proyectos estrella de la 4T, el de Sembrando Vida, antes de escuchar del Presidente el apoyo de México a la estrategia estadounidense contra el cambio climático. A todo esto hay que agregarle las vacunas, de las que hoy llega un nuevo cargamento de 3.4 millones de dosis de AstraZeneca, donadas, sí, por EU. Nos dicen que no debería extrañar si por estos días se escucha al canciller Marcelo Ebrard volver a decir aquello de misión cumplida.

De borregos, tiburones y moches

Nos hacen ver que, aunque el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, confió en que habría un debate de altura, resulta que ayer, la discusión de la Miscelánea Fiscal se convirtió en un campo de batalla. Y es que desde la primera ronda comenzaron las descalificaciones entre los morenistas y la oposición. Quien arremetió contra los primeros fue el coordinador del PAN, Jorge Romero, al señalar que “no hay mayor derrota para quien dice ser Poder Legislativo, que convertirse vulgarmente en la Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo”. La bancada guinda no se quedó atrás y al grito de “quieren moche”, le recordó a los albiazules algunos episodios de los suyos en el pasado. La bancada azul traía mucho parque, así que cuando estaba en la tribuna, le gritó “borrega” a la empresaria y morenista Patricia Armendáriz, famosa por el programa Shark Tank, y también le recetó: “No es tiburón el borrego de Obrador”. Los diputados continuarán la discusión en lo particular de 350 reservas este martes, todo indica que, con renovados ánimos, quizá de alcanzar algún acuerdo de último momento. Bueno, ya se verá.

Listo, el tablero para la futura reforma electoral

Quedó instalada la Comisión de Reforma Política-Electoral en San Lázaro, cuyos legisladores estarán encargados de dictaminar la reforma constitucional que prevería cambios al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que encabeza Lorenzo Córdova, como han anticipado diversas voces de la 4T. La comisión presidida por la morenista Graciela Sánchez estará conformada por diputados que tienen poder específico relevante o presencia en el órgano electoral. Entre ellos se encuentran el dirigente del PRI, Alejandro Moreno; Jorge Triana, cercano al coordinador de la bancada blanquiazul, Jorge Romero, y Pedro Vázquez, del PT, quien también es representante de este partido ante el instituto. Como ya adelantó el coordinador del mayoritario partido guinda, Ignacio Mier, se prevé que la reforma se discuta el siguiente año, siendo una de las prioritarias del Presidente López Obrador. Por lo pronto, ahí están las fichas de ese tablero.