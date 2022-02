¿Dan o no los números para las reformas?

La bancada de Morena en el Senado ya hizo cuentas y las sumas no le dan para la aprobación de las tres reformas prioritarias del Presidente para el actual periodo ordinario en el Senado: la Eléctrica, la Electoral y la de la Guardia Nacional. Nos hacen ver que, a lo mucho, junto con sus aliados, Morena suma 74 votos y para avalarlas requiere 86, por lo que necesita al menos 12 votos de la oposición —PAN, PRI, PRD, MC o Grupo Plural— y, para buscarlos, ya comenzó las negociaciones. El líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal, se reunió este fin de semana con el panista Marko Cortés y el perredista Jesús Zambrano; sin embargo, reconoció que no logró avances significativos para garantizar su respaldo, por lo que parece que sus expectativas habrán de estar en el PRI, cuya bancada por sí misma suma 13 votos, y la de MC, con 8 integrantes.

Delegando y delegando en Zacatecas



Nos cuentan que el pasatiempo favorito del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, ha sido deslindarse de los asuntos que se comprometió a resolver en campaña y cuando asumió funciones. ¿Por qué? Ah, pues es que además de encomendar la seguridad a Dios y al Gobierno de México, al cual también ya le pidió federalizar la nómina de los maestros —quienes no han recibido el pago de una quincena— ahora dejó en manos de cada plantel la decisión de regresar o no a clases presenciales, argumentando una preocupación por el desarrollo social de los menores y, aunque este punto es importante, los zacatecanos ya ven una falta de determinaciones concretas por parte del titular del Ejecutivo estatal, para demostrar que no buscó el cargo sólo para figurar. Uf.

Que Abelina no ayuda

Por segundo día la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López, defendió su dicho de que no se puede culpar a nadie de la agresión que los normalistas perpetraron contra agentes de la Guardia Nacional el viernes pasado, al lanzarles un tráiler en marcha, porque, dijo, el vehículo “estaba en punto muerto”. Nos hacen ver que al ponerse del lado de la toma de casetas y de quienes actuaron con violencia en la de Palo Blanco, manda tristes mensajes a tres destinatarios: los primeros son los paseantes que ocupan la autopista en la que se dieron los actos violentos para llegar ¡a Acapulco!, que no los va a apoyar; el segundo a sus gobernados que se benefician económicamente del turismo, a ellos tampoco los va a respaldar y, tercero, a la gobernadora Evelyn Salgado, que en materia de turismo sí está haciendo trabajo: que tampoco la va a ayudar.

Contra chelerías parejo

La bancada de Morena del Congreso de la Ciudad de México va contra las chelerías en toda la capital. Nos hacen ver que el partido emitió un punto de acuerdo en el que hizo un llamado a las 16 alcaldías y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se elimine la venta de alcohol en espacios públicos. Y es que la bancada morenista advirtió que la venta de alcohol se ha vuelto común en distintos puntos de la ciudad, como tianguis o puestos ambulantes, lo que pone en riesgo la seguridad de los capitalinos. Esta iniciativa, a quererlo o no, se suma a los operativos que ya se han implantado en algunas alcaldías como Coyoacán, a cargo de Giovani Gutiérrez, para desmantelar estos sitios.

Golpe al crimen en CDMX

Nos comentan que donde instituciones locales y federales siguen haciendo trabajo conjunto para dar golpes más contundentes al crimen es en la capital. Ayer, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al frente de la cual está Omar García Harfuch; la Fiscalía General de Justicia, de Ernestina Godoy, y la Secretaría de Marina Armada de México, que encabeza el almirante Rafael Ojeda, ejecutaron ocho órdenes de cateo en diversos predios de la colonia Morelos, donde detuvieron a tres hombres y tres mujeres, que aparentemente almacenaban y distribuían distintos tipos de droga. Fueron diversas labores de inteligencia e investigación las que permitieron reunir los datos de prueba suficientes para que un juez de control librara las referidas órdenes de cateo.

Dardos morenistas contra Mario Delgado



Al que le deben seguir zumbando los oídos es al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, después de la lluvia de críticas que recibió su gestión durante lo que se denominó Convención Nacional Morenista, organizada por algunos correligionarios que no lo ven con buenos ojos. El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II; el exdirector del Instituto Nacional Para Devolver al Pueblo lo Robado Jaime Cárdenas; la exsecretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y hasta el padre Alejandro Solalinde. Fundadores y dirigentes, identificados con las corrientes más radicales, llamaron a las bases a rescatar a su partido y convocaron a la resistencia y organización para impulsar cambios en la dirigencia. Por cierto que desde la dirección de Morena, se quisieron anticipar a advertir que el evento no tenía respaldo estatutario. Quizá por eso fueron más duros los raspones. Uf.