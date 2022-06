Delgado, feliz con la crisis priista

Como era de esperarse, nos comentan, el más contento con la crisis interna en el PRI es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien ayer aprovechó la ocasión para ironizar sobre la permanencia de Alejandro Moreno en la dirigencia tricolor. “Con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI: Alito Moreno debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marko Cortés y la derecha, #FuerzaAlito”, publicó en las benditas redes. Nos hacen ver que, aunque tiene su carga de ironía, el mensaje de Delgado dolió a muchos porque en parte tiene razón. Y es que desde el 2018, al PRI es el partido al que los guindas más han arrebatado gubernaturas, un total de diez. Uf.

Ajuste en el Estado de México

Ajuste importante el que hizo ayer en su equipo el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, al nombrar como nuevo secretario de Gobierno a Luis Felipe Puente. “Su trayectoria, experiencia y compromiso con el Edomex nos ayudarán a mantener la gobernabilidad y el diálogo constructivo con todos los mexiquenses”, refirió Del Mazo al darle posesión del cargo, y tras agradecer al saliente Ernesto Nemer por su trabajo y entrega. Puente ha sido coordinador general de Protección Civil a nivel nacional y del Estado de México y subsecretario de Gobierno del Valle de México Zona Oriente; antes fue también secretario de Transporte y director general de Turismo en el gobierno del Estado de México. Trae pues mucho camino andado en la administración pública.

Sólo tres alcaldes apoyan a Cuevas

Y ya que hablamos del caso Cuevas, no deja de llamar la atención que esta vez los alcaldes capitalinos de oposición no se volcaron a respaldar públicamente a su aliada política, como en otras ocasiones. Fueron exclusivamente tres de nueve, los que a través de sus respectivas cuentas de Twitter, manifestaron su apoyo a la alcaldesa de Cuauhtémoc. Tampoco se vio la cascada de pronunciamientos que en otras ocasiones hicieron diputados locales del PAN y del PRD, ni las expresiones de dirigentes locales o nacionales de estos partidos para quien fue su candidata a la demarcación más importante de la Ciudad de México. Nos comentan que entre los titulares de demarcaciones capitalinas que llegaron al cargo por partidos distintos a Morena y sus aliados, han optado por seguir los caminos que más beneficien a sus gobernados y no siempre “sudar calenturas ajenas”.

Más misiles desde Campeche

Y la que volvió a mostrar que va con todo contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, es la gobernadora de esa entidad, Layda Sansores, quien no sólo ha abierto los canales de investigación sobre las propiedades de Alito, a partir de lo cual ayer se realizó una inspección de terrenos propiedad de éste, sino también las mediáticas, por la vía del programa Martes del Jaguar, en el que mantiene un choque frontal: ayer, por ejemplo, tras advertir que no había recibido notificación de amparo alguno —promovido por el priista para evitar la difusión de más audios—, Sansores soltó un nuevo misil que aderezó con duras respuestas a las quejas de Moreno Cárdenas, quien ha acusado una persecución política. La morenista ahora calificó a su adversario como “chechón”, palabra que significa llorón.

Apuesta a reforma de la GN

Así que el Presidente dejó ver el interés por la reforma constitucional que habrá de garantizar la operación de la Guardia Nacional en el futuro, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que el mandatario acusó a la desaparecida Policía Federal de ser una organización podrida y aseguró que las denuncias por violaciones a derechos humanos se redujeron considerablemente desde que inició actividades este cuerpo de seguridad. En ese rubro, las 155 recomendaciones emitidas el año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la GN no tuvo ni un solo señalamiento. Con base en esta información, nos comentan, el mandatario habrá de insistir en que se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de las protestas de la oposición.

Beneplácito a la polémica Jesusa

La que ya debe de empezar a preparar sus maletas es la polémica actriz Jesusa Rodríguez, a cuyo nombramiento como embajadora el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha dado ya su beneplácito, se informó ayer. Jesusa, quien recién tuvo un paso por el Senado, ha generado montones de polémicas. En 2019 declaró, por ejemplo a propósito del Día de la Mujer que “no debemos olvidar a las hembras de todas las especies que están siendo explotadas por la industria alimenticia de una forma brutal; todas las hembras de todas las especies merecen vivir: las vacas, las puercas, las burras... Todas las hembras somos iguales y debemos tener el mismo respeto e iguales derechos. La lucha feminista, si no es antiespecista, no es”. Apenas le dé el visto bueno el Senado, la obradorista de hueso colorado se irá a Panamá.