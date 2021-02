Escuelas, por la libre

Las que ya fijaron posición ante el confinamiento fueron las escuelas particulares que aseguraron que van a regresar a las clases presenciales, sin acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Delfina Gómez. “El gobierno no quiere dar el banderazo”, ha dicho el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Alfredo Villar, quien aseguró que se implementarán protocolos de seguridad sanitaria por Covid-19 de la Secretaría de Salud y están buscando un acercamiento con Delfina Gómez para tratar el tema. Sin embargo, la dependencia ya les habría expuesto que se podría regresar a la modalidad presencial hasta agosto, o incluso hasta enero de 2022. La secretaria tiene un reto en puerta, pues se dice que algunas escuelas, las cuales, por cierto, están también sumamente golpeadas en sus finanzas, ya interpusieron amparos para no tener problemas en el reinicio de las clases presenciales. Uf.

• El tuit que bajó Tabe

Nos comentan que quien subió y luego bajó de sus redes sociales una lámina con los resultados de una encuesta que aparentemente le eran favorables, fue el candidato panista a la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Nos aseguran que el contendiente panista por esa demarcación escribió que le llegaba una excelente noticia, sin embargo, después bajó el tuit. Nos cuentan que probablemente eso ocurrió porque alguien le pudo haber jugado alguna broma pesada. Por cierto que apenas ayer aquí se dio a conocer un estudio de opinión efectuado por Consulta Mitofsky en el que no se aprecia que el aspirante de Acción Nacional tenga ventaja alguna. El resultado del estudio de opinión pone en el momento 16 puntos porcentuales arriba al actual alcalde Víctor Hugo Romo.

• Acelerador en San Lázaro

A la Cámara de Diputados le bastaron 23 días para darle cauce a la iniciativa que el Presidente les envió con carácter de preferente. Dicen quienes han seguido el proceso legislativo, que se inició tras la presentación de la propuesta, que de poco sirvieron los pronunciamientos de la Cofece, CCE, Coparmex, Concamin y más de 30 académicos y expertos, pues pinta que hoy será mero trámite el que la reforma eléctrica quede aprobada en el pleno. Por sí sola, la bancada de Morena junta la mitad más uno de los votos que se requieren para palomear la iniciativa al contar con 256 diputados. Y faltaría sumar los 46 votos del PT y los 21 del PES, que también respaldan el dictamen. Se dice que saldrá con pequeños cambios de forma, pero no de fondo, tal y como lo pidió el Ejecutivo.

• Brincos en Quintana Roo

Nos cuentan que, en Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, quien fuera presidenta municipal de Solidaridad del 2016 al 2018 por el PAN y quien por ese partido llegara luego al Congreso del estado por la vía plurinominal, cambió la camisa azul por la guinda. Y es que, se afirma, Torres Gómez busca competir nuevamente por la misma alcaldía, aun cuando su gestión anterior dejara mucho que desear. En particular el que no se haya terminado de aclarar el ejercicio de 754 mil 580 pesos del 2018. Por aquellas tierras refieren que el movimiento de la diputada a la que ya llaman “chapulín” no ha caído bien en las filas blanquiazules, pero tampoco en las de Morena, al grado de que ya ven venir que el tema le terminará reventando al líder de ese partido, Mario Delgado.

• Siervos sacrificados

En Veracruz cuentan que el delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, cerró sin previo aviso los centros integradores del municipio José Azueta y pidió la renuncia de cuatro servidores de la nación. A estos servidores, el coordinador de Bienestar Raúl David García Salomón, les habría solicitado la renuncia de manera verbal quesque porque “eran investigados” por un asunto relacionado con accidentes que vivieron unos compañeros de ellos, ocurridos fuera de su jurisdicción. En tierras veracruzanas, se dice, que no es la primera vez que Huerta Ladrón de Guevara es señalado por despidos de servidores de la nación y falta de pagos y que ya tiene denuncias ante la Función Pública por malos manejos de los recursos. Ojo con eso, nos comentan.

• La iniciativa de Alfaro

El año pasado, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, terminó muy inconforme con las retribuciones federales para el estado y para revertir la situación envió ayer al Congreso del estado una iniciativa para replantear la coordinación fiscal con el gobierno central. Entre las propuestas se encuentran que la entidad pueda celebrar, revisar o cancelar convenios fiscales y que Jalisco cuente con un Sistema Tributario. Alfaro aclaró que la propuesta no busca romper con la Federación, sino conseguir un acuerdo justo para la entidad, e incluso plantea que la iniciativa no se discutirá hasta que se lleve a cabo una consulta ciudadana. “Jalisco no puede perder más recursos como ha sucedido este año. No podemos sacrificar nuestro futuro para costear proyectos que no aportan al desarrollo”, planteó el gobernador que ayer mostró que no quitará el dedo del renglón de ese tema que lo ha puesto en una línea de diferenciación, contraste y en cierto modo frontalidad respecto a la visión que el Gobierno federal tiene del pacto fiscal.