Expectativas sobre una cita

Las derrotas consecutivas que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional ya tienen preocupados a exdirigentes partidistas como Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Humberto Roque y otros. Este fin de semana le enviaron una carta a Alejandro Moreno ante el “momento especialmente delicado” por el que transita el tricolor, para solicitarle una reunión con el fin de debatir y, “sobre todo, reflexionar” sobre las decisiones que pueden ser determinantes para el futuro de su partido. La cita será mañana y ya hay quien especula si le pedirán a Alito retirarse, y no forzosamente en este momento, pero sí dar en breve a alguien más la oportunidad ante el fuerte desgaste que ya carga. Por otro lado, nos aclaran que una cosa es que le pudieran pedir eventualmente lo anterior, y otra es que les pueda hacer caso, porque, como se sabe, el dirigente considera que está firme en el cargo.

Incidencia delictiva en la MH

Donde en estos días reportan una importante reducción de la incidencia delictiva es en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en particular en homicidios, que bajaron 74 por ciento. Nos hacen ver que lo anterior deriva del oficio que le está poniendo el alcalde Mauricio Tabe para tener una buena relación de coordinación con el gobierno de la Ciudad y particularmente con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Ya antes, sobre la alcaldía se había referido una disminución en los delitos que más aquejaban a los vecinos, como es el caso de robo a casa-habitación. La acción de refuerzo del programa Blindar MH, triplicando el número de policías; la recuperación de los módulos de seguridad abandonados; una mayor vigilancia fija en colonias y la implementación de operativos con alcaldías y municipios colindantes, tienen que ver en esos resultados, nos señalan.

No es banderazo, pero sí

Ayer, morenistas relevantes intentaron descartar que el encuentro de morenistas realizado ayer en Toluca haya sido un banderazo de salida hacia el 2024. Pero no faltó quien recordara aquella frase atribuida a don Jesús Reyes Heroles, según la cual “en política, lo que parece es”. Y lo que ocurrió ayer durante el evento Unidad y Movilización para que Siga la Transformación fue lo más parecido a un arranque de los trabajos hacia la sucesión presidencial, un camino que tiene una escala el próximo año precisamente en la entidad cuya capital alojó al encuentro morenista. El evento, dicen por aquí y por allá, fue un escaparate de “corcholatas”, con declaraciones de cada una de ellas, y se dio el anuncio respecto a los tiempos y las formas en las que se realizarán las encuestas que definirán al candidato presidencial del partido guinda. Reyes Heroles también decía que “en política, la forma es fondo”, nos comentan.

Cuauhtémoc, asoleado y asolado

Y era el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el que buscaba ayer “sombra” detrás de algunos presidenciables. Y es que era tal el intenso baño de sol que provocaba malestar al exfutbolista durante el mitin morenista en Toluca, Estado de México, aunque, nos dicen, también podría necesitar cobijo ahora que la Fiscalía Anticorrupción de su estado lanzó una investigación en contra de Edgar Riou, primo y secretario particular del mandatario, por presunta corrupción. Al brazo derecho del gobernador se le señala, entre otras conductas sospechosas, de distribuir más de 11 millones de pesos en depósitos hormiga al círculo cercano del mandatario, incluido el familiar.

Multiplicidad de candidatos

Y por cierto que será en exactamente 38 días que la dirigencia de Morena deberá de haber seleccionado ya a sus representantes y, por ende, futuros candidatos a los gobiernos de los estados de México y Coahuila. En el caso del primero, fue por esa razón que ayer le echaron ganas con su movilización en Toluca algunos suspirantes, principalmente los del denominado grupo Texcoco, porque igual se vieron cartones con el rostro de Delfina Gómez que gorras con las iniciales de Higinio Martínez. Aunque no se quedaron atrás e hicieron presencia el titular del ISSSTE, Pedro Zenteno, quien hace algunos años dirigió a Morena en el Estado de México, o el alcalde del conflictivo municipio de Ecatepec, Fernando Vilchis, quien llevó una especie de tambora para que llamara la atención y gritaran su nombre. Así que los nombres se multiplican en la entidad mexiquense.

Entre ausencias y cerrazones

Quien sigue acumulando señales de cerrazón de su partido a sus propuestas es el senador Ricardo Monreal. Y ayer, en el acto masivo que tuvo lugar en Toluca, se siguió disipando la posibilidad de que en vez de encuesta pudiera haber una especie de elección primaria, como lo pide el zacatecano. En su lugar, el dirigente morenista, Mario Delgado, informó que no será una sino dos las encuestas que se realizarán para elegir al candidato al 24. En la primera, que se realizaría dentro de un año, se podrán inscribir todos los que quieran, en tanto que la segunda ya tendría un carácter definitorio entre los mejor posicionados —aunque no se dijo si dos, tres o más—. Por cierto que Monreal no estuvo en el acto que organizó su instituto político en la capital mexiquense. En lugar de eso, acudió a la Rotonda de las Personas Ilustres al homenaje que se hizo al poeta zacatecano Ramón López Velarde, un acto que, aclaró, no se podía perder.