Furia adentro de Morena

Nos hacen ver que la pérdida del registro de los candidatos a los gobiernos de Guerrero y Michoacán no sólo desató la furia de algunos morenistas contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre las propias filas de ese partido, el presidente del Consejo estatal de Guerrero, Luis Enrique Ríos Saucedo, atribuyó la decisión tomada por el árbitro electoral a “la incompetencia” de su dirigente nacional, Mario Delgado, y a la del secretario general del instituto político en la entidad, Marcial Rodríguez Saldaña, “para conducir a Morena en tan difíciles momentos” y con quienes, dijo también, “ya ajustaremos cuentas”. Sus palabras tienen peso específico, pues se trata de un legislador identificado como operador del exsuperdelegado Pablo Amílcar Sandoval, quien también compitiera por la postulación. Ah, pero no es el único. Las heridas que el proceso interno dejó también las acusa el activista Gibrán Ramírez, quien ve en su dirigente nacional una “legendaria torpeza”. Uf.

El anuncio de Félix

Y hablando de reemplazos, anoche sonaba fuerte que uno de los anuncios que hará hoy Félix Salgado Macedonio durante un acto al que convocó en Chilpancingo será la designación de Evelyn Salgado, su hija, como nueva candidata de Morena al gobierno de Guerrero. Y sonaba fuerte, porque en distintos espacios políticos se replicaban los pronunciamientos en ese sentido, aunque también los seguidores de Beatriz Mojica intentaban hacerse escuchar. En días pasados, cuando empezaba a ser real la posibilidad de que Salgado no fuera registrado, la joven se hizo presente en redes sociales, donde escribió: “Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre hasta el final, tope donde tope. Mi padre es insustituible, es único”. Por cierto que el senador con licencia informó que encabezaría el acto a mediodía, tras llamar a que se haga lo que denominó “una gran reforma” para que el INE y el TEPJF “no existan nunca más, porque no resuelven apegados a derecho”.

La soledad de José Luis Vargas

Al final se quedó solo el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez en el debate para definir si retiraban las candidaturas a los candidatos de Morena a Guerrero y Michoacán. Fue el único que votó porque fueran registrados tanto Félix Salgado como Raúl Morón. Sólo en el caso de éste último, obtuvo el apoyo de Mónica Aralí Soto Fregoso, quien no tenía de otra, pues desde el principio propuso el resolutivo favorable al hasta ayer abanderado en Michoacán. Apenas el jueves de la semana pasada, Vargas Valdez ya también se había quedado solo cuando cinco magistrados le cuestionaron el que se hubiera aplazado la realización de la sesión en la que se iba a definir lo que ayer se resolvió. “Desde un principio consideré que la autoridad violó la garantía de audiencia en el proceso a revisar y, al igual que en aquella ocasión, ahora advierto que la autoridad volvió a incurrir en deficiencias graves”, fue parte de su argumento que finalmente fue cubierto por el caudal de argumentaciones del conjunto de consejeros sobre el tema.

Y en el PRI también hay tema

Como parte de la serie que se podría titular “En todos lados se cuecen habas”, resulta que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán determinó cancelar la postulación a William Pérez, edil de Kanasín —circunscripción conurbada a la capital del estado—, del Partido Revolucionario Institucional, quien buscaba la reelección. El antecedente del caso es una decisión del tribunal electoral de la entidad que apenas en julio pasado determinó que el priista es responsable de cometer violencia política de género contra la síndico Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero. El caso es que Pérez Cabrera parece que no quiere acatar la resolución y advierte que impugnará y defenderá su postulación “hasta las últimas consecuencias”. ¿Sabrá algo del tema el dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno? En 48 horas se conocerá, pues es el plazo que el instituto local dio para elegir un candidato sustituto, nos comentan.

El factor Morón

En Morena, nos dicen, no perderán a Raúl Morón. En ese partido están buscando las fórmulas para que el profesor y alcalde con licencia pueda continuar muy cerca del proceso de elección a gobernador en Michoacán. La dirigencia de Morena consultará todos los movimientos que realice el partido en la entidad. Incluso será parte de la designación de su sustituto, donde suena fuerte el diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla. El alcalde de Morelia también anunció que sin importar de quien sea el nombre, la Cuarta Transformación se impondrá en Michoacán. Anunció que en los próximos días retomará los recorridos por la entidad, no para buscar el voto a su candidatura, sino para lograr el triunfo de Morena.

El show del actor



La que está convertida en un verdadero espectáculo, nos comentan, es la campaña del actor Alfredo Adame, postulado por Redes Sociales Progresistas a la alcaldía de Tlalpan. Aunque hay quien se pregunta si podría ser de otra manera. Primero fue su arranque en el que no pudo dejar, literalmente, de mentar madres a quienes le pitaban frente a Six Flags, donde repartía volantes. Tampoco obvió la provocación de un automovilista al que le fue a espetar a la mismísima ventanilla que era un “naco, fracasado, mediocre, mequetrefe”. Ayer tuvo que ofrecer una disculpa y comprometerse a que ya no tendrá “la mecha corta”, luego de que su propio partido le hiciera una especie de reconvención. Pero nos hacen ver que, vaya paradoja, si no fuera por el show y los escándalos de Adame, nadie tendría noticias del partido cuya regencia le achacan a la maestra Elba Esther Gordillo. Uf.