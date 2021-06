¿Gobernador espantado?

Luego de que Ricardo Gallardo Juárez, padre del candidato ganador de la contienda por el gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, advirtiera al gobernador Juan Manuel Carreras que si se atrevía a hacerle fraude a su hijo “se lo va a llevar la chi…”, el mandatario priista salió a reconocer que el PREP le da una ventaja al abanderado del Partido Verde Ecologista de México. “En el caso de la elección para gobernador… el candidato Ricardo Gallardo… adelanta con el 36.1423 por ciento”, indicó a través de un comunicado del gobierno estatal, en el cual pide además un marco de respeto y civilidad durante los procesos de cómputo distritales y municipales. Nos hacen ver que el mismo documento llama a los potosinos a que después de que esa tarea se concluya fortalezcan la unidad y el trabajo en torno a las autoridades que resulten electas. Así que no faltó, nos cuentan, quien viera en la expresión del góber la respuesta al primer mensaje e incluso una urgencia por entregar.

“Los mexicanos salieron de los indios”

Y justo en estos días, en los que voces relevantes de la Cuarta Transformación fustigan el clasismo y el racismo que, consideran, son rasgos distintivos del pensamiento opositor y conservador, desde la Patagonia, un “amigo” vino a dar cuenta de que ese rasgo está más que arraigado no sólo en México, sino en muchas partes de América Latina. Y es que al presidente de Argentina, Alberto Fernández, se le ocurrió, además, atribuir una falsa cita a Octavio Paz para defender su “europeísmo”. Y dijo: “los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”. A quien citó en realidad el mandatario fue al músico Litto Nebbia y lo que intentaba provocar era la empatía del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien se encuentra de visita en Buenos Aires, aunque al final lo que causó fue la indignación de muchos en todo el continente. Tuvo que disculparse “con quien se haya sentido ofendido” por lo que se interpretó como un afán de invisibilizar a los pueblos originarios. No, pues con esos amigos… Uf.

Sheinbaum ve para adelante

“Aquí nadie está derrotado”, dijo ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al hacer una más amplia evaluación de lo que motivó los adversos resultados electorales del domingo pasado. Y si bien señaló la campaña negra contra la 4T que, refirió, se concentró en la capital, también enumeró la falta de difusión de acciones que dan cuenta de la orientación de su administración. En ese punto, explicó, incidió la necesaria centralidad que debió tener la atención de la pandemia por el Covid-19. Sheinbaum, cuyo nombre aparece hasta adelante entre los perfilados al 2024, comunicó, por lo tanto, ajustes en términos de comunicación y se puso al frente para acometer la dificultad del momento. Un desafío mayor en un nuevo escenario: el de coexistencia con fuerzas políticas distintas y hasta contrarias. La Jefa de Gobierno, sin embargo, dio el mensaje de que está en la batalla.

Evelyn Salgado, los presentes y los ausentes

Aunque las distintas etapas del proceso electoral en Guerrero están en marcha de cara a su conclusión definitiva, en el equipo de Evelyn Salgado ya se están considerando perfiles para ocupar los puestos estratégicos del gobierno. Nos hacen ver, por ejemplo, que el nombre que ya se puso en la mesa para ocupar la Secretaría de Gobierno sería el del abogado guerrerense Eduardo López Betancourt, actual presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, a quien, por cierto, se vio acompañar la candidatura de Morena desde el primer momento, es decir, cuando la encabezaba Félix Salgado Macedonio. Y así como hay figuras presentes en el ánimo del equipo político que ganó también hay ausentes. Y en esa suerte nos hacen ver que a quien no se ha visto festejando con Evelyn es a Pablo Amílcar Sandoval. No ha estado en sus prioridades tejer lazos, nos comentan, y eso ya se tiene registrado.

De un polémico concurso

Nos aseguran que en el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, trabajan para evitar malas prácticas, aunque en esta tarea aún hay cosas por hacer. Esto luego de que se filtrara que los encargados de las evaluaciones, con relación a la renta de más de 40 mil computadoras, presuntamente habrían recibido línea para no descalificar a la empresa con la segunda oferta más competitiva del proceso IA-051GYN005-E48-2020. También se sabe que la presión sería por elaborar un nuevo dictamen, pues los funcionarios involucrados, el órgano interno de control y hasta el testigo social han dejado de manifiesto que la firma no cumple con las características técnicas. En tanto, la compañía que representa mayores ahorros sí tendría en línea los aspectos requeridos. Con este panorama por delante, nos comentan que habrá que estar atentos a que el fallo, programado para el 11 de junio, no sea casualmente diferido.

Monreal, en otras cosas

Nos comentan que quien desde siempre se ha deslindado de las acciones partidistas es el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Y tan es así que, a diferencia de lo que le han querido atribuir en estos días, nada tiene que ver con las elecciones y las preferencias del electorado que, en esta ocasión, no favorecieron a Morena en varias alcaldías de la capital. En lo que sí anda más que metido es en revisar las posibilidades de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, para lo cual se reunió con los coordinadores de los grupos parlamentarios, así como con senadoras y senadores. El propósito es “diseñar la agenda legislativa, con temas como reactivación económica, reforma en materia electoral, bienestar y justicia, entre otros”. Días antes, había asegurado que, más allá de quien ganara la elección, era necesaria, por ejemplo, una reforma electoral que no contempla la desaparición de los órganos electorales, pero sí su modernización.