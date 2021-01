Y que se le descompone Chihuahua a Marko

Así que al final sí se les descompuso un poco a los panistas el proceso interno en Chihuahua que todo mundo había elogiado por el alto nivel de civilidad que privó y que permitió a Maru Campos ganar la postulación a la gubernatura. Y fue precisamente el protagonista del celebrado acto de admitir la derrota, el senador Gustavo Madero, quien ayer exhibió que al final no le cumplieron el acuerdo pactado en el sentido de que el candidato no favorecido con la postulación al gobierno del estado elegiría al abanderado al gobierno de la capital. Con notoria indignación, el legislador dio cuenta en las mismísimas benditas redes, o sea de manera más que pública, el incumplimiento del acuerdo y no sólo eso, también le advirtió a su dirigente nacional, Marko Cortés, que lo vaya borrando de la lista de nombres posibles para encabezar la coordinación de la bancada en el Senado. Uf. Otros a los que les falla la operación cicatriz.

• Diputados ¿esenciales?

¿Los diputados son esenciales para el país?, fue la pregunta que lanzó el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, a sus correligionarios. Y es que, según se cuenta, en las filas morenistas surgió la petición para que los diputados sean considerados como “prioridad” en la lista de vacunación. Dicen que la propuesta fue lanzada durante una reunión virtual previa a la de la bancada y que el ocurrente fue el diputado por Oaxaca Daniel Gutiérrez. Lo secundó el sonorense Javier Lamarque Cano, quien consideró que al menos los legisladores mayores de 60 años sean vacunados durante un “operativo de la Cámara”. Lamarque, de 67 años, a quien sí le tocará pronto, pero por edad, no por ocupación, quiere estar inmunizado para hacer campaña sin contratiempos por la alcaldía de Cajeme. Mier les respondió a sus pares: “ésa es la pregunta del millón, si somos esenciales para el país o no”. Y, por lo pronto, así capoteó al par de bureles guindas.

• Otra vez, López-Gatell

En menos de una semana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lleva dos raspones propinados desde la Presidencia. Primero, el mismísimo Andrés Manuel Lopez Obrador lo dejó mal parado cuando avaló que gobiernos estatales y empresarios pudieran comprar vacunas, cuando el subse casi acababa de negar esa posibilidad. Y cuentan que López-Gatell volvió a quedar mal, porque apenas en la conferencia del lunes afirmó que, por seguridad, no se revelaría “algún dato clínico” sobre la salud de López Obrador, pues “sería una violación a la labor médica revelar cualquier dato de su condición”. Pero ayer le tocó a Jesús Ramírez Cuevas enderezarle el criterio al “estratega” de la administración federal contra la pandemia. Resulta que el vocero de la Presidencia afirmó que el estado de salud del Presidente de la República es de interés público, por lo que “no habrá impedimento para conocer el estado de salud del Presidente si se solicita”. ¡Auch!

• La hora de Claudia

A partir de hoy, a través de una transmisión vía la plataforma Zoom, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, tomará las riendas de la Conferencia Nacional de Gobernadores, cargo que detentará los próximos cuatro meses y desde donde perfilará las prioridades para ese foro de mandatarios estatales. Nos adelantan que sus líneas centrales de trabajo serán el seguimiento al programa de vacunación contra el Covid-19, la implementación de estrategias para la reactivación económica y el empleo en las entidades, además de empujar el acceso a las tecnologías para fortalecer la educación. Cuentan que la mandataria ya trae impulso, pues es vicepresidenta de la organización desde julio de 2020, cuando el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, asumió para una gestión de seis meses. Pavlovich será la segunda gobernadora en encabezar el foro. Una buena noticia, nos comentan.

• Escuelas privadas, frente abierto

Cuentan que las escuelas privadas podrán convertirse en otro frente para las autoridades, luego de que advirtieran que “abren porque abren”. Y es que a 11 meses de la pandemia, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares hizo su recuento de daños propinado por la pandemia y contabilizó 18 mil planteles cerrados de manera definitiva y más de 200 mil plazas de docentes y administrativos desaparecidas. La asociación, liderada por Alfredo Villar Jiménez, demandó una reunión urgente con autoridades federales para que les permitan la reapertura, pero si no lo logran, interpondrán amparos y juicios de nulidad que ya están preparando. Las escuelas fueron de los primeros sitios de los que se ordenó su cierre al principio de la pandemia y han quedado al final de la lista de prioridades.

• De esenciales a seguras

Comentan que quien podría darle una vuelta de tuerca a la estrategia para enfrentar la pandemia es la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Y es que la funcionaria ya adelantó a la cúpula de la Canacintra, que preside Enoch Castellanos, que mañana a las 11 de la mañana, habrá una reunión con representantes gubernamentales y de la iniciativa privada. Cuenta la funcionaria sinaloense que ahí se buscará modificar la clasificación de empresas, de esenciales a seguras, en favor del regreso de operaciones. Adicionalmente, se abordará el tema de la participación del sector privado en el plan de vacunación contra el coronavirus. Clouthier explicó que la situación actual obliga a plantear estrategias de largo plazo, pues la emprendida en la Jornada de Sana Distancia se realizó en momentos distintos que vivía el país y el mundo. Señalan que podrá ser una reunión fundamental para enfrentar la pandemia, y de que se va a tocar el tema, se va a tocar.