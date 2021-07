Llamado radical a la confrontación 

Ante una situación de urgencia: las manifestaciones a las que se unieron miles de cubanos, para reclamar su hartazgo por la precaria situación económica, acentuada por los efectos de una pandemia que superó al régimen y sus decisiones, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel recurrió a trasnochados argumentos de la Guerra Fría. Pero, nos comentan, lo más grave es que los acompañó de un llamado a la confrontación civil, a la polarización total y a la acción por parte de los temidos aparatos represivos: “Habrá respuesta revolucionaria. Por eso convocamos a todos los revolucionarios comunistas a que salgan a la calle donde se vayan a producir estas provocaciones y enfrentarlas con decisión” fueron las palabras del presidente de Cuba, ubicando un tema con fuertes aristas económicas en el terreno de una lucha por el poder.

Las porras a Claudia Sheinbaum

Por segunda vez en 10 días resonó el grito de “¡presidenta, presidenta!”. Esta vez no fue en un acto de Morena donde retumbó el clamor de la militancia cuando la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, subía al estrado, sino durante la inauguración de la Línea 1 del sistema Cablebús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, ante cientos de fervorosos vecinos. La mandataria capitalina caminó este domingo entre eufóricos abrazos, saludos, selfies y gritería desbordada, como en una epifanía de lo que pudiera venir en el proceso sucesor en 2024. Aún faltan muchos meses para conocer la lista que definirá a los presidenciables, pero, por lo pronto, ella parece seguir dando paso al frente.

Los nortes de Pancho Domínguez

Hablando del proceso interno en el PAN, el que sigue revisando si se apunta o no por la dirigencia nacional es el gobernador saliente de Querétaro, Francisco Domínguez, quien definió su situación actual de singular forma: “Como dicen en mi rancho, ando tanteando terreno”. Lo más interesante de su señalamiento fue que admitió que así como algunos correligionarios lo están buscando a él, “yo estoy buscando a otros panistas connotados y estoy haciendo un análisis para decidir si la busco o no”. Por lo pronto, lo que es un hecho es que tiene claras las rutas que debería seguir el futuro dirigente nacional del albiazul. “Trabajar para fortalecer y consolidar al partido, para hacerlo crecer y convertirlo en una auténtica opción política para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, para consolidar al PAN como una alternativa inteligente, de ideas, de proyectos y propuestas viables, serias y realizables, capaz de ganar elecciones y regresar al gobierno en todos los órdenes”. Por ahí los nortes de Domínguez Servién.

Habla fuerte la oposición a Cortés

Así que el proceso interno en el PAN para renovar o ratificar al dirigente nacional actual no está siendo suavecito. De ello, por lo pronto, da cuenta un manifiesto que, nos aseguran, ya suscribieron decenas de panistas, en el que se expone que “los resultados de la última elección, salvo excepciones, no fueron los esperados”. También se cuestiona la alianza con el PRD y el PRI por carecer de “consenso suficiente” y por haber arropado a “impresentables” y se define al albiazul como una “cofradía de intereses”. El manifiesto incluye varias exigencias, como la de hacer una auditoría al padrón de Acción Nacional “puntual, satisfactoria y confiable”, y que la decisión sobre quién debe ocupar la coordinación en la Cámara de Diputados se tome con base en una consulta entre los integrantes de la bancada y los órganos colegiados partidistas. El pronunciamiento de contraste respecto al mensaje de la dirigencia actual aparece en la víspera que se den a conocer las bases de la renovación de la dirigencia.

Nuevas aclaraciones de Córdova

Nuevamente fue el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien ayer salió a atajar “a quienes mienten”, dijo, al afirmar que el instituto “no quiere la consulta” del 1 de agosto. Lo hizo con datos que dan cuenta del avance que lleva la organización de este ejercicio. Por lo pronto, ya se tiene un ejército de 236 mil ciudadanos que estarán en las mesas de recepción de los votos, los cuales representan el 83 por ciento de los requeridos en total. Recalcó además que no fue el INE, sino las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado las que determinaron que la campaña de promoción de la consulta empezara el 15 de julio. Por cierto que, nos hacen ver que no sería éste el único señalamiento que el árbitro electoral podría recibir, pues en una de ésas, le podrían endosar la participación si no fuera satisfactoria para quienes la promovieron de origen o si la votación por el “sí” no es suficiente para que su resultado sea vinculante. ¿Será eso posible? Al tiempo.

Empujan desafuero a Toledo, pero…

Con la novedad de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados logró aprobar con tres votos a favor y uno en contra el desafuero contra el diputado del PT Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El sufragio clave fue el de la priista Claudia Pastor, quien se había pronunciado en abstención en la sesión pasada, pero cambió el sentido de su voto a favor este domingo, tal como anticipó al presidente de la Sección, Pablo Gómez. El proyecto se aprobó apenas cinco días antes del periodo extraordinario propuesto para este viernes 16 de julio por el presidente de la Jucopo, el morenista Ignacio Mier, con el fin de resolver su desafuero, así como del diputado Saúl Huerta. La duda que queda, nos comentan, es si la serie de argumentos que esgrimió la diputada Pastor el día que votó en abstención en la Instructora saldrán de nuevo en el debate y si incidirán en la votación el día que la Cámara se instale en jurado de procedencia.