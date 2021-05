Mala noticia para la libertad de expresión en el país, justo en el día en que se conmemora la libertad de prensa. Y es que la organización Artículo-19 reportó el asesinato a tiros del periodista Benjamín Morales, dueño del portal Xonoidag, y dio cuenta de que se encontraba revisando si el crimen está vinculado con su actividad profesional. Morales había denunciado amenazas en su contra, las cuales recibió de anónimos. El año pasado en el país fueron asesinados diez comunicadores de acuerdo con cifras del Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, con lo cual se refrendó la situación del país como uno de los más peligrosos para ejercer este oficio. “En México, ser periodista tiene un alto costo”, ha referido la organización.

• Hoy va el Frente de Muñoz Ledo

Con la novedad de que el diputado Porfirio Muñoz Ledo anunciará este martes la conformación del Frente en Defensa de la Constitución. El cual, como se anticipó en estas páginas, no sólo será una estrategia política, sino que contendría un ejercicio de comunicación para contrarrestar las declaraciones que realiza el Presidente cada mañana en sus conferencias de prensa. La conformación del Frente será apoyada por académicos, intelectuales, políticos, periodistas, diplomáticos entre otros miembros de la sociedad civil. La cita para el anuncio es este martes en un restaurante de la colonia Roma. Paradójicamente muy cerca de la antigua sede del Partido de la Revolución Democrática, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo hace ya más de tres décadas, nos comentan.

• Reclamo por sabadazo

Pues resulta que sigue generando dudas e inconformidad en el Gobierno federal la decisión que se tomó en un juzgado de determinar la libertad del acusado por narcotráfico Héctor El Güero Palma, luego de que, se informara, no se le pudo comprobar el delito de delincuencia organizada. Fue el propio Presidente quien ayer en la conferencia mañanera no sólo cuestionó el que se diera lo que denominó un “sabadazo”, sino que incluso solicitara que se hiciera una revisión de la normatividad vigente para evitar que temas de esta magnitud sean resueltos los fines de semana, en puentes, o en general en días inhábiles. “Esto no significa limitar las libertades e incumplir con lo que establecen las leyes, es actuar con transparencia absoluta, porque no es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado. Se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano”, recalcó el mandatario.

• Entre gobernadores morenistas

Nos informan que salió la más reciente evaluación de gobernadores que realiza la firma Demotáctica en colaboración con la Revista Campaing&Elections y nos comentan que vale la pena echarle un vistazo al ranking general, pero también a cómo van los mandatarios emanados de Morena, luego de que en días pasados se mostraran como frente. Bueno, pues resulta que de acuerdo con ese reporte, Jaime Bonilla, de Baja California, trae un 67 por ciento de aprobación (tercer lugar en el ranking general) y se ubica en la cúspide y lo sigue Miguel Barbosa, de Puebla, con 59 por ciento (octavo entre el total de mandatarios estatales). Luego aparece el veracruzano Cuitláhuac García, con 55 por ciento y en el lugar 10 de la tabla general; enseguida la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, trae 50.8 por ciento. Después el tabasqueño Adán Augusto López con 43.6 por ciento y finalmente el chiapaneco Rutilio Escandón con 41 por ciento.

• Seguridad en Guerrero

Nos hacen ver que las cifras de incidencia delictiva en el estado de Guerrero dan cuenta de una disminución relevante de los homicidios. Con base en la estadística del promedio de asesinatos por día, la cifra que rondaba los 4.3 en abril de 2019 cerró, al mismo mes, pero de 2021, en 3.1. Si se observa la cantidad de casos en el primer cuatrimestre de los últimos tres años se aprecia que de 564 en 2019, pasaron a 525 en 2020 y a 419 en 2021. La disminución en el último año es de 20 por ciento. En términos generales se aprecia un buen momento en ese indicador, en una entidad que hasta hace pocos años era referida como un foco rojo. En el caso, nos recalcan, es imposible obviar que la apuesta fue a la coordinación entre autoridades estatales y federales. En dicha estrategia unificada toman parte el gobierno estatal, a cargo de Héctor Astudillo, la Secretaría de la Defensa Nacional, del general Luis Cresencio Sandoval, la de Marina, que encabeza el almirante Rafael Ojeda, la Guardia Nacional, de Luis Rodríguez Bucio. Valdría la pena que entidades que tienen las alarmas encendidas le echen un vistazo a las posibilidades del modelo, nos comentan.

• ¿Y esos cobros?

Circula un video en las benditas redes en una cuenta que reporta asuntos que ocurren a traileros, sobre carreteras, en las que se aprecia el momento en el que un chofer —que hace la grabación— se ve conminado a entregar dinero en efectivo para continuar su camino. “Traigo sello fiscal y pues, ya les han sacado a los compañeros que van adelante”, alega el hombre al sujeto vestido de negro, pero sin identificación alguna. Éste le pide mil pesos. “Mil es demasiado”, regatea el transportista. El hombre de negro le baja a 500, pero al final acepta 200 pesos. “¿Ustedes qué son?”, le pregunta el chofer tras entregar el billete. “Fiscalía, de la PGR, aquí está el Ministerio Público y mi comandante”. ¿Se trata de un tema que tienen que ver las aduanas a cargo de Horacio Duarte, o es algo relacionado efectivamente con la Fiscalía federal o estatal? A quien sea que toque, en las benditas redes se exige el freno a ese tipo de prácticas. Ojo, le puede pegar a gobiernos, a administraciones.